Urimelig og ulogisk fra Senneset

I en video på vg.no og på egen Facebookside har Aftenposten-kommentator Ingeborg Senneset sluppet løs sin indre, moralistiske dommer. Konklusjon: De som gikk tur i Oslomarka skjærtorsdag håner landets helsepersonell.

ANDREAS TINGLUM, partner i Corporate Communications AS

Påstanden hennes er så hårreisende urimelig og ulogisk, at det er vanskelig å forstå hvorfor VG ønsker å gi den plass. Men den fortjener noen kommentarer.

For det første er kommentaren et utslag av en folkesport som også har nådd de store redaksjonene. Først ute var Dagsavisen med deres «jævla joggere». Nå kommer Senneset etter. Det er behovet for å sette merkelapper og felle moralske dommer over folk, basert på handlinger de gjør, som kommer til uttrykk. For selv om Senneset mot slutten av sin nesten to minutter lange «rant» påpeker viktigheten av å ikke peke på enkeltpersoner, så er det jo verre det hun selv gjør. Hun leser en negativ holdning inn i en velment handling.

La oss spole tilbake litt og se på hverdagen vi lever i. Store deler av Norge og verden har fått livene kraftig forandret over natta. Noen må være der ute og jobbe for å redde liv i helsevesenet, holde hjula i gang i butikkene eller levere det beste de greier av skole på nye plattformer.

Andre er plutselig blitt fratatt arbeidet sitt. Etter påske reduseres inntekten deres til 62,5 prosent av det de hadde før, for noen er prosentsatsen mye lavere. Noen slåss for å berge livsverket sitt, i små reiselivsbedrifter eller butikker. Andre legger inn ekstra innsats for å hjelpe arbeidsplassene sine gjennom krisa, i håp om at de beholder jobben både i neste uke og neste år.

Foreldre over hele landet sjonglerer jobben som hjemmelærer, med full arbeidsdag, oppgaver som turninstruktør, fotballtrener og gitarlærer. Kort oppsummert: Mange står virkelig på, og gjør sitt beste i en uvant og for mange krevende situasjon.

Så kommer påsken. Og sol. Helseminister Bent Høie oppfordrer folk til å gjøre det de ellers ville gjort i påsken. Deriblant å gå tur. Byrådsleder Raymond Johansen har oppfordret folk til å tenke annerledes, velge andre steder å gå enn vanlig, men å bruke marka.

Når da alle disse – helsearbeidere, butikkmedarbeidere, selvstendige næringsdrivende, permitterte og tusenkunstnere i de tusen hjem – får fridag og sol samtidig, og noen tusen ønsker å bruke den i marka, så er ikke det en hån mot de ansatte i helsevesenet. Det er faktisk en hyllest. Det er en hyllest til gleden ved å være ute, nyte naturen og sola. Alene eller sammen med familien. Det er folk som gjør sitt ytterste for å følge myndighetenes råd. Som holder seg hjemme fra hytta og holder seg unna naboer, venner og store folkemengder i byen. Og som gjør det myndighetene sier: Kommer seg ut i frisk luft.

De fortjener ikke kommentatorens bisarre refs. De fortjener ikke beskjeden om at handlingene deres er som å tråkke på den innsatsen som gjøres i helsevesenet. De som fortjener det aller minst er selvsagt hjelpepleiere, sykepleiere, leger og annet helsepersonell som brukte fridagen sin i marka på torsdag. Men de tenker vel ikke Aftenpostens Senneset på, fra kommentatorstolen.

Publisert: 12.04.20 kl. 13:48

