INGEN DUGNAD: – Politikere og andre samfunnstopper synes å ville kategorisere alle former for reguleringer og retningslinjer som dugnad. Men fenomenet dugnad handler om noe annet, skriver Aksel Tjora. Foto: Scanpix/Victor Kleive, NTNU Bridge

Debatt

Tillitsfull dugnad eller pålagt solidaritet?

Om man fastholder at ordene dugnad og fellesskap er det som kjennetegner den sentrale politikken i en krisetid, gjør man fort enhver kritiker til en antisosial samfunnsfiende.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

AKSEL TJORA, professor i sosiologi ved NTNU

Ord som dugnad, tillit og fellesskap florerer i forbindelse med Coronapandemien, ikke minst fra myndigheter som påkaller folkets disiplin for fysisk avstand, karantene, håndvask, hosteteknikker og så videre.

Tiltakene ser ut til å kunne begrense smittespredning, selv om vi først etter enda noen uker har klarere svar på effektene av dette. Mitt anliggende her er ikke å sette spørsmålstegn ved tiltakene, men snarere å etterlyse mer nyansert ordbruk om de sosiale mekanismene som er ute og går, og at vi dermed kan lære mest mulig av det som skjer. Selv om det helsemessige og medisinskfaglige vil stå i høysetet, er de forebyggende tiltak som settes i verk vår tids største sosiale eksperiment, og noe vi som samfunn og folk bør kunne reflektere over.

Tillit innebærer en forventning om ærlighet og gode hensikter fra både mennesker og institusjoner. Mens mellommenneskelig tillit handler om tillit til dem vi kjenner, har vi generalisert tillit til fremmede i sin alminnelighet. Videre handler systemtillit om tillit til institusjoner og abstrakte systemer.

les også Tillit kan være x-faktoren

Vi skårer høyt på slike faktorer i Norge: Vi tror at folk rundt oss er vennligsinnede og at institusjoner som politiet, bankene og skatteetaten ikke vil oss vondt, men behandler oss med respekt og rettferdighet. Systemtilliten innebærer anerkjennelsen av staten som en forlengelse av samfunnet og statsministeren som en leder for oss alle (viktig i tider som disse), selv om vi kan være politisk uenig med henne. Det høye nivået av tillit stammer fra et godt utviklet sivilsamfunn, med sterke fagforeninger, humanitært arbeid, velferdsorganisasjoner, kulturelle foreninger, idrettslag og lignende fordi disse sammen styrker allmenn solidaritet og bredt anlagt medborgerskap, ifølge sosiologen Atle Møen.

Med ordet fellesskap blir det mer problematisk. Vi har andre delvis overlappende ord: Vi snakker om samhørighet som uttrykk for å identifisere seg med hverandre, for eksempel i et lokalsamfunn, om samhold som å stå solidarisk sammen, og om samkvem som det å være sammen, å ha med hverandre å gjøre.

Men flere nyanser trengs. I 2018 publiserte jeg boka «Hva er fellesskap», hvor jeg plukker begrepet fra hverandre for finne tak i dets enkelte bestanddeler. Det resulterte i en typologi av sju faktorer: samhold/solidaritet, integrasjon, sosial interaksjon, identifikasjon, kommunikasjon, arbeid og fysisk nærvær.

les også Nordmenn er ikke så frie som de tror

Denne inndelingen gir oss en mulighet til å gå mer nyansert til verks for eksempel når fellesskapet påkalles for å løse en krise. I dagens løsninger med krisepakker og isolasjon er ikke minst faktorene identifikasjon og solidaritet relevante.

Identifikasjon handler kort sagt om å gjenkjenne seg selv i den andre. Statsviteren Benedict Anderson skriver om nasjonen som «et forestilt, politisk fellesskap» og begrunner dette med at medlemmene bare kjenner et fåtall av sine medborgere, men de opplever likevel fellesskapet som reelt.

Identifikasjonen med «det norske» er historisk sett tett knyttet til skriftspråk og grensene mot andre språk, men også til det politiske og til grensene mot andre stater, som når våre coronatiltak skiller seg fra enkelte andre lands.

Identifikasjon er også knyttet til et nivå av synkronisering, for eksempel ved dagens endringer av vår sosiale adferd i det offentlige, stenging av skoler, overgang til hjemmekontor for mange, og tap av oppdrag og permitteringer for stadig flere. Den nasjonale identifikasjonen styrkes i dag ved en enestående «synkroniseringsstvang», som gir en opplevelse av «å være i samme båt».

At denne tvangen blir spesielt brutal for dem som mister jobb, kunder eller publikum, skaper tydelig grunnlag til medfølelse og solidaritet, men i all hovedsak med de norske, som vi allerede identifiserer oss med.

Politikere og andre samfunnstopper synes å ville kategorisere alle former for reguleringer og retningslinjer som dugnad. Men dugnaden handler om noe annet, om å komme sammen for et konkret arbeid i et avtalt tidsrom, eller om mer langsiktig frivillig arbeid i ideelle organisasjoner, politiske partier, lokale foreninger og lignende.

les også 5 eksperter: Derfor går det bra med Norge etter krisen

Dugnaden er sentral for det vi kaller sivilsamfunn, for det som ikke er knyttet til stat, styring, næringsliv eller familie, men som på mer horisontal basis bidrar til engasjement og kollektiv innsats. Den har historikk tilbake til 1200-tallet, hvor lokale skikker og plikter tilsa nabohjelp i forbindelse med slått, båtutsetting, transportbehov osv., og handler om å jobbe sammen, at ingen får betalt, og ofte med sosiale innslag, som kaffe og vafler, øl og grilling, eller lignende.

Det er i så måte lite ved dagens regjeringspåkalte coronainnsats og jakt på større instruksjonsmyndighet som minner om dugnad i tradisjonell forstand. Dugnadsånden finner vi snarere i initiativer som bakgårdskonserter, nye digitale samhold og ulydige kommuner med strengere regler. Som ofte ellers er det sivilsamfunnet som må skape sosialt innhold der politikk og økonomi kommer til kort.

Om man fastholder at ordene dugnad og fellesskap er det som kjennetegner den sentrale politikken, gjør man fort enhver kritiker til en antisosial samfunnsfiende. En gryende kritikk for eksempel av tiltakene for næringslivet handler om en årvåkenhet for den langsiktige fordelingen av goder og byrder.

Tillit og solidaritet er skjøre kvaliteter som raskt ødelegges ved opplevd urettferdighet. Er det noe vi ikke kan miste, så er det slike samfunnsegenskaper.

Publisert: 14.04.20 kl. 10:16

Mer om Coronaviruset Dugnad Karantene Økonomi

Fra andre aviser