STENGTE SYKEHJEM: – Alle må følge myndighetens råd så lenge det er besøksforbud, men vi kan tenke litt høyt rundt de sårbare situasjoner som oppstår både for brukere og pårørende, skriver kronikkforfatterne. Foto: Frode Hansen

Pårørende blir berørt av viruset

Det er svært mange som har et nært familiemedlem på sykehjem eller bofellesskap i vårt vidstrakte land. Hvordan er det egentlig å være pårørende i disse dager?

MILDRID HAUGRØNNING SØNDBØ, sykepleier og leder i Rådet for sykepleieetikk

KURT JOHAN LYNGVED, sykepleier og medlem i Rådet for sykepleieetikk

Vi har ikke svaret, men vi vil løfte fram enkelte problemstillinger. For mange er verdien av fellesskap med sine kjære på sykehjemmet, eller i et bofellesskap, det som gir livet mening. Det kan ofte være en gjensidig avhengighet.

Hva skjer når dette blir frarøvet oss på ubestemt tid? Alle må følge myndighetens råd så lenge det er besøksforbud, men vi kan tenke litt høyt rundt de sårbare situasjoner som oppstår både for brukere og pårørende. Det aller viktigste tross omstendigheten er å forhindre smitte. Det er et felles ansvar.

Vi har mottatt fortvilte tanker fra pårørende til eldre på sykehjem. Mange kan ikke fatte at alt fellesskap må raderes bort. Det er ingen vaffelsteking, og ingen kan komme på besøk. Er det slik de siste dager skal ende, er det mange som spør. Nå åpnes barnehager og enkelte skoletrinn. Hva med sykehjem og bofellesskap? Kan pårørende med påvist negative covid-19 prøver få tilgang?

I de yrkesetiske retningslinjene vi har i Norsk Sykepleierforbund er det et eget kapittel som omhandler sykepleieren og pårørende. Vi blir minnet om at «sykepleieren viser respekt, omtanke og inkluderer pårørende». Og videre, at «sykepleieren bidrar til at pårørendes rett til informasjon blir ivaretatt». Det er av uvurderlig verdi med informasjon og medvirkning av pårørende før endringer vedtas. Enkelte sykehjemsavdelinger forflytter alle sine beboere til andre lokasjoner. Mange har en kognitiv svikt som innebærer mye usikkerhet i hverdagen. De faglige rådene her er å sørge for er stabilitet uten store endringer.

Vi håper det i forkant før slike beslutninger har vært en åpen diskusjon hvor også pårørende har blitt involvert. Det er nesten alltid flere handlingsalternativ på ulike problem. Kanskje kan noen pårørende delta på et videomøte, og om det er ukjent, er telefon fullt brukelig.

Det vi tar opp her kan ha store negative konsekvenser for den enkelte, hvor ingen økonomisk kompensasjon kan bøte på utfordringene. Kanskje vi i fellesskap kan forebygge noe for tapene? De fleste på sykehjem har en høy alder, og de tilhører en generasjon som sjelden klager. Opplevelsen fra fem år med krig har satt sine spor. Dette er en generasjon vi tenker fortjener det aller beste.

Vi har fått inn tips om at flere sykehjem benytter Skype eller andre programmer for å opprettholde kontakten mellom bruker og pårørende. Det er flott å høre. Enkelte pårørende blir invitert til vaffel på terrassen, men da med den avstand og antall mennesker som retningslinjene krever.

Det er også smertefullt å tenke på alle de som nå mister noen som står dem nær. De må forholde seg til denne krevende situasjonen med praktisk usikkerhet om hva som er lov og ikke lov. Kirker som før var et godt sted å si farvel til en kjær person, kan oppleves litt naken og uhyggelig med noen få mennesker som sitter langt fra hverandre. Varmen fra en annens kinn blir borte fordi vi ikke kan gi hverandre en klem, og det faste håndtrykket som uttrykker støtte og medfølelse blir plutselig en trussel.

Bearbeidelse av sorgen blir uten nærhet, uten fine minnesamvær og overraskende besøk. Det sier seg selv at dette gjør sorgbearbeidelsen ekstra krevende.

Når covid-19 ikke lenger er en trussel, er det mye som skal repareres, om det går. Faren for smitte som kverner i oss skaper mye utrygghet, en utrygghet som blir som et uønsket filter. Mange stenges ute i situasjoner der de før ville vært en naturlig del av sammenhengen.

Flokken blir aldri den samme etter noen blir borte, og pårørende kan ha store behov for å bli sett og hørt når coronatiden er over. Når vi igjen skal ta tilbake hverdagen, er det tid for å lege og å reparere.

Publisert: 24.04.20 kl. 15:11

