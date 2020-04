MUSIKKENS KRAFT: – Å komme i kontakt med det depressive, som vi har skjøvet på avstand, er å bli et helere menneske, ikke et tristere ett. Her trenger mannen, oftere enn kvinner, litt drahjelp. Det får han fra musikken, skriver kronikkforfatteren. Legenden John Prine skrev noen av de tristeste og vakreste sangene i musikkhistorien. Prine gikk bort tidligere i denne måneden etter å ha pådratt seg covid-19. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Trist manns sang

Mannen er mindre følsom enn kvinnen, men likevel i flertall der den mest sentimentale musikken spilles. Hva sier dette om den moderne mannens psykologi?

SIMEN FJELLSTAD HOLM, psykolog

På konsert: Musikeren har glimt i øyet og avvæpnende humor, men tekstene hans er gravalvorlige, på grensen til melodramatiske. Med tidvis stereotyp country-knekk synger han om lengsel etter nærhet, å bli forlatt og erstattet, ensomhet, tap, sorg og forelskelse – angst og alkohol(mis)bruk. Hva får vi ut av dette?

Vi likner et fagforeningsmøte for skogsarbeidere på 70-tallet. Et skeivt lappeteppe av denim og flanell, en sjanglende mosaikk av ruter, ølvommer og altfor små toppluer. Her er det mye helskjegg, men få kroppsarbeidere. Det køddes, skåles og skravles, før det stilnes. Under en fjerdedel her er kvinner.

Kvinnen er varm og følsom, mannen er kjølig rasjonell. Antakelsen om grunnleggende emosjonelle forskjeller fra naturens side, overført fra Darwin til Freud til samtidens hjerneforskning, begynner nå å slå sprekker. Vi lærer stadig mer om hvor plastisk og bruksavhengig hjernen er.

Samfunnets forventning til jenter og gutter preger hjerneutviklingen. En gutt som blir møtt med lego og bilbaner, men lite nysgjerrighet rundt følelsesmessige reaksjoner, vil, grovt sett, ende opp med en hjerne med bedre utviklede områder for romfølelse enn medfølelse. Selvet – og hjernen – formes av kulturen.

Simen Fjellstad Holm. Foto: Sara Ramsøe

Atferd som verdsettes i kulturen, får blomstre, mens det som ikke verdsettes, fortrenges – med konsekvenser for begge kjønn.

Vi har konstruert en virkelighet der fortrenging av lengsel, tristhet og sorg var en mannlig dyd. Dette har ført til en kollektiv, kronisk mangeltilstand. Mange menn sitter igjen med en avspaltet del av selvet, som de trenger hjelp til å komme i kontakt med.

Musikken spiller på og i underbevisstheten vår. Dette gjør den på uforutsigbart og kraftig vis. Det skulle være trygt å anta at Sigmund Freud, underbevissthetens første oppdagelsesreisende, satte pris på kunstformens evne til å røske tak i vårt dypeste sjeleliv. Den gang ei. Freud hatet angivelig musikk. Ifølge han selv var det musikkens besnærende vesen som skremte ham. Han kunne sette pris på skulpturer og billedkunst, fordi han forstod hva dette traff i ham, men musikkens påvirkningskraft forble et mysterium.

Freuds anstrengte forhold til musikk er vitnesbyrd for dens emosjonelle kraft. For Freud ville ikke berøres. Psykoanalysens far var rasjonell, verdsatte fornuft, logikk og det vitenskapelige. Kanskje fryktet han musikkens mystikk, som rev ham vekk fra det rasjonelle og forståelige, og inn i det intuitive irrasjonelle – fra det maskuline til det feminine, om du vil.

Vi lever imidlertid i en annen tid enn Freud. Dagens mann trenger ikke lenger etterstrebe total kustus over følelseslivet. Tvert imot.

Carl Gustav Jung hadde høyere toleranse for det mystiske. Og ville nok hevdet menn dro på konsert for å komme i kontakt med det feminine i oss selv.

Jung mener menn bærer med seg fortrengte feminine sider, anima. En gutts «jentete» egenskaper som sentimentalitet, lengsel og omsorg må undertrykkes tidlig i livet. Når han har funnet sin rolle som mann, kan han etterhvert utforske sin fortrengte femininitet, og la disse delene av selvet komme til uttrykk på hensiktsmessige måter.

Jo mer vi i voksen alder kommer i kontakt med disse fortrengte sidene av oss selv, jo bedre vil vi kunne fungere i relasjoner og som helhetlige mennesker.

Den første psykologen som aktivt tok i bruk musikk i psykologisk praksis, var Theodor Reik. I The Haunting Melody (1953) setter han ord på musikkens psykologiske funksjon og språkets tilkortkommenhet i formidling av følelser: «Ord kan benevne den materielle virkelighet, men musikk er den psykiske virkelighetens språk… Det er når språket forsøker å romme og formidle følelseslivets finere nyanser, at dets begrensninger blir tydelige. Nettopp da kommer musikken til sin fulle rett.»

Reik så musikalske assosiasjoner som verdifulle tilskudd i psykoanalyse. Han beskriver flere eksempler på hvordan pasienter følger musikalske røde tråder til dypere forståelser av seg selv. Kasuistikkene hans rommer alt fra en manns sorgreaksjon etter han ble minnet på en sang hans mor sang i barndommen, til hvordan Mrs. Wesserman får utforske fortrengte aspekter ved relasjonen til sin far via Beethovens niende.

Mannen synes å ha stablet fortrengelsens mur, stein for stein, men musikken er vannet som pipler igjennom.

Han trenger en ytre påvirkning for å komme i kontakt. Men hvorfor akkurat denne kunstformen, dette uttrykket? For det første er formidleren selv en person det er lett å identifisere seg med. Det er ufarliggjørende at han eller hun som setter ord på det du selv ikke har språk for, ser ut som deg selv, og bruker en språkdrakt du kan relatere deg til.

For det andre er den lyriske musikken i særklasse hva gjelder emosjonell brutalitet. Eksplisitte tekstlinjer – på grensen til det banale – synges med skamløs innlevelse, underbygget av melodier som opphøyer allerede potente dramaer,til et nivå som selv den mest værbitte, distanserte gubben blir grepet av.

Jo lenger ut på det sentimentale spekteret, jo større er kjønnsforskjellen. Det er menn som hører på «Fanfanfan» og «He Stopped Loving her Today». Dette er kraftfôr for de som før har vært sulteforet, og blir for meget for mange.

Et mer fordøyelig eksempel er Jackson Brownes «Late for the Sky», et desillusjonert retrospekt etter et fersk brudd (angivelig med Joni Mitchell). Tekstlinjene blir båret frem av en enkel blanding orgel, piano, rytmegitar og sylskarpe harmonier av Don Henley og J.D. Souther:

«…Tracing our steps from the beginning, until they vanished into the air, trying to understand how our lives has led us there. Looking hard into your eyes, there was nobody I'd ever known, such an empty surprise to feel so alone.»

Ved bare å lese tekstlinjene kan vi se for oss Brownes sinnstilstand. Vi kan forstå, i hvert fall på det intellektuelle plan, hva han snakker om. Noe helt annet oppstår i synergien mellom tekst og melodi: Etter tre minutter og tretten sekunder trer nemlig David Lindley helt frem i lydbildet og leverer musikkhistoriens best plasserte gitarsolo. Nå, i ordenes fravær, treffer musikken andre deler av oss. Det intuitive og ukjente, vårt eget. Browne kunne bare følge oss frem hit, nå må vi fortsette alene, mens Lindley lyser opp mørket, før Browne henter oss inn igjen et snaut minutt senere. Trygg eksponering i håndterlige doser.

Hvordan kan vi forstå menns dragning mot den triste musikken? De depressive følelsene – sorg, tap, lengsel og ensomhet– er ikke maskuline. Mange fortrenger dermed disse til det ubevisste, og sliter med å finne passende utløp for dem. Via trist musikk oppnår mannen kontakt med de bortgjemte delene av selvet. Han får drahjelp utenfra, av en talsmann for eget indre, som han kan identifisere seg med. Det er renselse, det er utløp og det er en bedre mann på den andre siden.

Å komme i kontakt med det depressive, som vi har skjøvet på avstand, er å bli et helere menneske, ikke et tristere ett. Her trenger mannen, oftere enn kvinner, litt drahjelp. Det får han fra musikken

Publisert: 18.04.20 kl. 06:58

