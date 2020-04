«HYTTESKAM»: – Det som er viktig for eventuelle hyttefolk i påsken er å unngå å poste noe på sosiale medier for ikke å bli stengt ute fra resten av samfunnet, skriver VGs franske spaltist Lorelou Desjardins. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

Debatt

Corona-norsk på 1–2–3!

Corona-kaoset fører til nye ord og begreper. Men også gamle og velbrukte ord får ny betydning nå som store deler av Norge har gått i karantene.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

LORELOU DESJARDINS, fransk forfatter, blogger og jurist også kjent som afroginthefjord.com

Bruksanvisning: Ikke alle disse ordene og begrepene finnes på ordentlig, men snart, kanskje. Andre finnes fra før i det norske språket, men har fått en ny betydning i Corona-kaoset. Dette er en alvorlig krise, men vi må også kunne le litt i krisetider. Så ta det jeg skriver med en klype salt!

Dopapir. Etter å ha sett mengden dopapir nordmenn kjøpte rett etter Erna Solberg sa at det var på tide å gå i karantene, skjønner jeg at mange i landet tror kanskje at en ren rumpe kan beskytte dem fra tredje verdenskrig, atomangrep, skogflått og virus. Her kommer et lite spørsmål fra en fortvilt utlending: Hvordan har det seg at nordmenn, som elsker camping og å være ute i naturen og er vant å bruke utedo på hytta er så veldig engstelige for å gå tom for dopapir?

Coronakropp. Trodde du at det var vanskelig å komme tilbake i form etter jul? Så snart karantenen er over, blir det artikkel på artikkel i denne avisen med overskrifter av typen «slik bekjemper du coronakroppen». Denne kroppen er et resultat av hjemmekontor i fem uker eller mer uten tilgang til treningstudio, med to urolige unger som bare vil ha pizza, og kveld på kveld foran TV-apparatet med potetgull og iskrem i fanget. Etter dette trengs en superdiett som kanskje kan hete Corona-dietten? Én gulrot per dag i fem uker!

Lorelou Desjardins. Foto: Anna Julia Granberg – Blunderbuss

les også Kan vi tulle litt nå?

Corona-ekspert. Dette beskriver en person, vanligvis en middelaldrende mann, med (kanskje) fem studiepoeng i biologi som klarer å stave «epidemi» uten Y, og som derfor blir invitert på TV for å snakke om alt mulig relatert til viruset. Mitt råd: Ikke hør på ham! Det er en veldig kompetent kvinne som heter Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstitittet, som du heller bør lytte til.

Søringkarantene. Hevnaksjon fra nordlendinger som endelig kan si at søringer ikke får komme nordover fordi de er farlige for nordlendingenes liv og helse. Kanskje får vi snart se et «ønsket søring» i boligannonser i Nord-Norge?

Hjemmekontor. Før coronaens tid betydde hjemmekontor at man kunne være produktiv fra sin egen stue, med sin favorittkopp i hånden, og om å finne sitt eget tempo for oppgaveprioritering. Dette skjedde mens huset var stille og barna var på skolen. Nå er hjemmekontor blitt til et mareritt, med videokonferanser, rapportlevering og andre sysler, mens vi tørker bæsjen av minstemann. Jeg tipper at mange blir veldig glade når de endelig kan vende tilbake til kontoret.

Corona-oppussing. Jeg har merket at det plutselig har blitt mer støy i blokken vi bor i. Folk driver med drilling kl. 22.00 på en tirsdag, mens andre fikser hyller og kjøkkenbenker på søndagene. Hva skjedde med helligdagsfreden?

Corona-baby. Dette er barna som blir unnfanget når karantenen endelig er over. Hva tror du vil skje når man blander våryre og virile nordmenn, samtidig som karantenen (forhåpentligvis) er over og barene åpner igjen? Det blir masse drikking og one night stands, helt uten tanke på de eventuelle konsekvensene. Jeg tipper på en babyboom ni måneder etter at karantenen er over.

Corona-skilsmisser. Man er altså plutselig fanget hjemme med ektefelle eller samboer og barn i over en måned. Hva kan gå galt? Alt. Man skjønner plutselig at den søte mannen man er i et forhold med, er en passiv-aggressiv drittsekk når han snakker med kollegene sine via Skype.

Svenske corona-tilstander. Sverige har en helt annen strategi enn Norge for å bekjempe pandemien. Nordmenn ser på Sverige og tenker «har vi tatt feil og kunnet unngå å stenge skolene og den økonomiske krisen?» Jeg tror at det dypt inne i sjelen er det mange gode nordmenn som håper at Sverige tar feil, og at de har rett. Ellers blir dette uutholdelig irriterende.

Hytteskam. Hvor drar nordmenn når de tror at verden skal kollapse? Til hytta. Der er det fint vær, snø og ingen naboer. Dessverre ble denne planen fort knust av regjeringen, som forbød hytteturer for ikke å overbelaste helseapparatet i hytte-kommunene. Noen dro likevel, og følte skam mens de drakk øl på hytta med utsikt til de stengte skibakkene. Det som er viktig for eventuelle hyttefolk er å unngå å poste noe på sosiale medier for ikke å bli stengt ute fra resten av samfunnet.

Corona-idioti. Denne krisen har fått frem en god dose idioti hos mange. Om det er dem som var i karantene, men kjedet seg hjemme og dro på kjøpesenter etter arbeidstiden, eller de som dro til Sverige for å kjøpe alkohol når Erna var veldig klar på at man måtte holde seg hjemme og ihvertfall ikke dra til utlandet. Ja, Sverige er utlandet. Eller de som umiddelbart dro til butikken sammen med hundrevis av andre mennesker sto tett i kø da Erna understreket viktigheten av å holde seg på god avstand fra andre mennesker. Eller de som kjøper Antibac for 2000 kroner.

Corona-påske. Alle kommer til å huske påsken 2020. Det ble kjempefint vær og ingen fikk lov til å dra på hytta. Det blir muligens også karantene på 17. mai og corona-sommer i år. Vær tålmodig! Men om vi oppfører oss pent skal vi overleve dette viruset og nyte påsken 2021 og 17.mai 2021 på en måte som vi aldri har gjort før. Jeg har nemlig en god nyhet. Coronakaoset kan ikke ta fra oss alle typisk norske vår-aktiviteter. Vi har nemlig igjen solveggen og utepilsen, som vi alle kan nyte – tross karantene.

Lykke til alle sammen!

Publisert: 05.04.20 kl. 08:21

Les også

Fra andre aviser