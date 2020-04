Leder

En bedre konkurslov

Av VG Leder

KRISETILTAK: Statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner på en pressekonferanse under coronakrisen. Foto: Frode Hansen

En av tre norske bedrifter oppgir at står i fare for å gå konkurs. Nesten halvparten av de minste bedriftene frykter at de snart må stenge dørene. I en kritisk situasjon må ulike virkemidler tas i bruk for å hindre konkursras og massearbeidsledighet. Ett av disse er endringer av konkurslovgivningen.

De dystre tallene om frykten for å gå konkurs kom frem i NHOs medlemsundersøkelse. Den ble tatt opp før regjeringen torsdag kveld la frem det siste forslaget til en krisepakke for næringslivet. Forhandlinger om pakken pågår på Stortinget gjennom helgen og det er ventet et vedtak tirsdag.

Krisetiltakene bør føre til at både bedriftseiere og arbeidstakere kan puste litt lettere. Kompensasjonsordninger og annen statlig økonomisk støtte er helt avgjørende for å berge utallige små og store bedrifter. Men tiden er også inne for å gjennomføre reformer som ikke øker statens utgifter, men som gir bedriftene større muligheter til å klare seg gjennom harde tider.

I en kronikk i Dagens Næringsliv foreslår professor Karen Helene Ulltveit-Moe ved Økonomisk institutt å endre konkurslovgivningen. Det er et utmerket forslag. Det har gjennom flere år pågått utredninger om disse spørsmålene. Behovet for endringer har aldri vært større enn nå. Ulltveit-Moe viser til at dagens lovgivning beskytter kreditorene og fordeler aktiva til deres beste. USA og Storbritannia har konkurslover som i større grad setter bedriftene i sentrum og gir en mulighet til å sikre fortsatt drift.

En amerikansk virksomhet som ikke klarer å betale utgifter og regninger har et alternativ til å stenge butikken. De kan søke om konkursbeskyttelse etter det såkalte Chapter 11 i loven. Som Ulltveit-Moe formulerer det får bedriftene et pusterom. De kan forhandle med kreditorene. De kan få tid til å omorganisere virksomheten. I noen tilfeller kan slike gjeldsforhandlinger gjøre det mulig å redde bedriften.

På grunn av nødvendige og omfattende tiltak for å stanse spredningen av coronaviruset har en stor del av næringslivet fått store problemer. I noen tilfeller er konkurs uunngåelig. Men det er også en reell fare for at det som var sunne bedrifter ikke vil klare seg gjennom pandemien. Å endre konkurslovgivningen kan bidra til å hindre at det skjer.

Publisert: 04.04.20 kl. 05:22

