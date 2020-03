– God klimapolitikk og kvinners overlevelse henger sammen. Klimaendringene angår alle, men de påvirker kvinner hardest ettersom flertallet av verdens fattige er kvinner, skriver kommunikasjonssjefen i Greenpeace Norge. Foto: Johanna Hanno

Debatt

Klimakamp er kvinnekamp

En av verdens fremste klimaforkjempere er en ung kvinne som heter Greta Thunberg. Hun er langt fra alene om å bli utsatt for hets og trusler fordi hun kjemper for en bedre verden. Klimakamp er også kvinnekamp.

Nå nettopp

AUD HEGLI NORDØ, kommunikasjonssjef i Greenpeace Norge

Kvinner har til alle tider opplevd motstand og represalier når de har utfordret mektige og urettferdige strukturer. Fra “kranglekjerringer” som ble brent som hekser på bålet til pakistanske Malala Yousafzai som ble skutt fordi hun kjempet for jenters rett til skolegang.

Nå er det klimakampen som provoserer mektige mennesker. Nylig ble det sirkulert en tegning i et oljeselskap der en naken Greta Thunberg skal bli utsatt for seksuelt overgrep. Trusler og seksuell vold brukes systematisk for å kneble høyrøstede kvinner. Beskjeden er klar: “Hvis du roper høyt mot makta, så tar vi deg”.

Heldigvis lar ikke Thunberg seg stoppe av denne type forkastelige hersketeknikker. Sammen med hundretusener av ungdommer verden over står hun opp mot makta hver eneste dag. De kjemper for sin overlevelse, for å kunne arve en levelig og sunn jordklode. Men hvorfor er klimakampen ekstra viktig for verdens kvinner?

les også Feirer de kvinnedagen i Moria?

God klimapolitikk og kvinners overlevelse henger sammen. Klimaendringene angår alle, men de påvirker kvinner hardest ettersom flertallet av verdens fattige er kvinner. Ekstremvær som flom og tørke rammer de med færrest ressurser mest og kvinner har både mindre makt og færre ressurser enn menn. Ifølge FN eies kun 13 prosent av verdens landbruksjord av kvinner.

Det er naturlig å tenke at fremtidens kriger i stor grad vil dreie seg om ressurser. Dette ser vi allerede i dag, der det oppstår lokale konflikter rundt tilgangen til mat og vann. Ifølge Flyktninghjelpen var nesten 19 millioner mennesker på flukt fra klimakatastrofer i 2017. Og antallet på flukt vil vokse etterhvert som klimaendringene forverres. I situasjoner med store flyktningestrømmer og ikkefungerende infrastruktur er kvinnelige flyktninger og barn ekstra sårbare for vold og overgrep.

Norge har tradisjon for å eksportere likestilling gjennom bistand til fattige land. Sammen med bistandsmidler følger ofte forpliktelser om jenters skolegang og at kvinner skal kunne ta aktivt del i samfunnet. Samtidig fører Norge en oljepolitikk som strider med klimamålene i Parisavtalen. Regjeringen kan ikke hevde å ta kvinners liv på alvor når de samtidig eksporterer globale klimautslipp som ødelegger livsgrunnlaget for store deler av verdens befolkning.

Hvis vi skal ha en levelig fremtid, må vi lytte til de modige stemmene som tør å utfordre dagens strukturer. La oss komme sammen på kvinnedagen og kjempe for kvinners rett til å tale fritt og for verdens klima, ettersom klimakamp er kvinnekamp!

Publisert: 08.03.20 kl. 09:51

Les også

Fra andre aviser