Debatt

Vi vil ha halve kongeriket!

Kvinnedagen er dagen for oss som ikke vil målbindes.

ZAINEB AL-SAMARAI, leder av Oslo Arbeidersamfunn

Hovedbudskapet vil være at vi kvinner bærer halve jorden på våre skuldre, og vi fortjener derfor også halve makten og innflytelsen. Det er sant, og jeg er helt enig. Men jeg vil at vi skal ha mer. Jeg vil ha halve kongeriket attpå.

Kongen i Asbjørnsens og Moes folkeeventyr «Prinsessen som ingen kunne målbinde» er så ivrig etter å få sin datter til å holde sine meninger for seg selv, at han er villig til å tvangsgifte henne og gi fra seg halve familieformuen til den som klarer oppgaven. Så vanskelig synes han åpenbart det var å ha en datter med både sterke meninger og en overbevisende overtalelsesevne. Eller «vrien og vrang i ord» som han omtalte henne som.

Det har heldigvis vært mange prinsesser som i mange år ikke har latt seg målbinde, selv om de er blitt utsatt for hersketeknikken å bli kalt vriene og vrange. De har gått foran og tatt kampen, også for de kvinnene som kanskje ikke har turt å være like høylytte og kampglade.

Det er takket være disse vriene og vrange kvinnene som ikke har latt seg målbinde, at vi kan gå ut og feire kvinnedagen hvert eneste år.

Og heldigvis har de ikke latt seg stoppe heller. Verken av Per, Pål, Espen Askeladden eller andre som er sendt ut for å målbinde oss. Og selv om tvangsgifte og tanken om at en kvinne er en gjenstand som kan gis bort til en mann som belønning fortsatt er gjeldende i enkelte miljøer, så hører heldigvis den delen av eventyret aller mest til historien.

Men det holder ikke å slå seg til ro med at vi får lov å si fra og ytre vår mening. Vi vil ha vår halvdel av kongeriket. For det er ikke nok at vi får lov å være vriene og vrange i ord. For er det ikke sånn at det egentlig var prinsessen som skulle få halve kongeriket?

Og hvis vi ser på tallene, så ser man at kongeriket neimen ikke er fordelt rettferdig og likt.

Kvinner tjener i gjennomsnitt 89 prosent av menns månedslønn. Da blir det også vanskeligere å spare og ha noe til overs. Kvinnene har mindre sparepenger i banken, og har også mindre sparing til pensjon. Enda de lever lenger. Mens 25 prosent av kvinnene blir minstepensjonister, blir kun 4 prosent av mennene det. Av all formue i Norge eier menn over 60 prosent.

Kvinner eier betydelig mindre av næringslivet og kapitalen i Norge – og alle vet at kapital er makt. Menn har 2/3 av all kapitalinntekt. Og 80 prosent av de som starter aksjeselskap er menn.

Også privatformuen er ulikt fordelt. Vi snakker om at ungdom har et problem med å komme inn på boligmarkedet. Spør en enslig kvinne om det samme. Er du skilt eller aleneforsørger så kan du glemme å få noen andel av noe kongerike, enten kongeriket er to-roms på Hellerud eller blokkleilighet på Lambertseter.

Så til alle dere prinsesser som ikke skal målbindes på søndag; Nå er det ikke lenger nok at vi får lov å være vriene og vrange – vi vil ha halve kongeriket attpåtil!

Publisert: 08.03.20 kl. 08:51 Oppdatert: 08.03.20 kl. 09:11

