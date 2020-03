FEIL OM CORONA: Vi må være på vakt mot falske nyheter i pandemiens tid.

Leder

Falskt og farlig

Falske nyheter om corona spres i stort omfang på sms og i sosiale medier. I normale tider er det nødvendig å være på vakt mot falske nyheter. I krisetider er det livsviktig.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Manipulerte og forfalskede nyheter gjør stor skade. Feilaktig informasjon om legemidler er helsefarlig. Falske påstander om planlagte tiltak fra myndighetene kan skape panikk. Konspirasjonsteorier kan brukes for å undergrave borgernes tillit til myndighetene. I en krisetid er tillit særdeles viktig for å få oppslutning om omfattende og nødvendige tiltak mot smittespredning.

Mange av de falske nyhetene om corona har åpenbart til hensikt å så mistillit og utløse panikk. Myndigheter i USA og EU har advart om at andre lands statlige aktører kan utføre slike operasjoner. Både USA og europeiske land har tidligere anklaget Russland for å stå bak omfattende forsøk på å påvirke demokratiske valg. Men Russland er på ingen måte alene om å ha muligheten til å utføre målrettede desinformasjonskampanjer i andre land.

I en tid med økende spenning og frykt er samfunnet særlig sårbart. Eksperter på cyberangrep sier til Financial Times at kildene til falske corononyheter i stor grad har lyktes med å skjule sin identitet. At det er vanskelig å spore opprinnelsen viser at mange av angrepene er godt forberedt og profesjonelt gjennomført.

I Storbritannia har myndighetene opprettet en enhet med representanter for ulike fagmiljøer for å avsløre falske nyheter fra statlige aktører. Etter en strøm av feilinformasjon i Irland kom statsminister Leo Varadkar med en innstendig oppfordring til sine landsmenn om å slutte å dele ubekreftet informasjon om coronatiltak i sosiale mediene. Han sa at meldingene var skremmende, skapte forvirring og gjorde reell skade. I Norge har Faktisk.no avdekket manipulerte nyhetsartikler og falsk informasjon om medisiner. I USA ble mobilbrukere over hele landet nylig varslet om at president Donald Trump skulle kunngjøre en landsomfattende karantene. Den falske meldingen viste til angivelig gode kilder i FN, FBI og Forsvaret.

I dagens situasjon trenger samfunnet å høyne beredskapen mot falske nyheter. For alle er det viktig å utvise kildekritikk i forhold til ubekreftede påstander i sosiale medier. Troverdig og korrekt informasjon er et viktig våpen i krigen mot pandemien.

Publisert: 21.03.20 kl. 08:03

