Lys fremtid for undergangsromanen

Kan man skrive dystopiske fremtidsromaner etter koronaen? Svaret er sannsynligvis ja.

Historiker, Civitaskribent og tidvis bidragsyter i VG, Bård Larsen, stilte et spørsmål på Facebook akkurat da teppet gikk ned over offentligheten for en drøy uke siden:

«Går den postapokalyptiske litteraturen en usikker fremtid i møte?»

Larsen viser til siste tiårs fascinasjon for fiksjoner på bøker, film og tv-serier om undergang, epidemier, atomkrig, zombievirus og sivilisasjonssammenbrudd, og lurte på om det faktum at pandemien nå er her, vil svekke denne interessen.

Rent umiddelbart var jeg fristet til å svare ja. Dommedagsskildringene bør jo miste noe av sin tiltrekningskraft når de krysser sjangergrensen til sosialrealismen. Men så kom jeg på at noe lignende har jeg tenkt før en gang, og at da tok jeg grundig feil.

14. september 2001, tre dager etter at flyene hadde krasjet inn i tvillingtårnene og Pentagon, skrev jeg en kommentar jeg kalte «Katastrofefilmens død». Preget av sjokket over hvordan virkeligheten hadde innhentet de mest spektakulære og påkostede blockbusterne fra 1990-tallet, «Deep Impact», «Independence Day», «Armageddon», etc., skrev jeg om hvordan dette ville kunne forandre filmindustrien:

«Uvirkelig» var ordet de fleste brukte. Men egentlig var det jo det motsatte, det var over-virkelig. En masseopplevelse av déjà vu. Alle skrekkscenarioene fra 25 år med actionthrillere og katastrofefilmer har forberedt oss på den svarte tirsdagen.

Skrev jeg. Og stilte samtidig spørsmålet: Hvordan i all verden har vi kunnet se på dette som underholdning? Hvordan har den iboende redselen for terror, massedød og smerte blitt et av de største og mest lukrative fenomenene i hele underholdningsindustrien?

Jepp, en dåre kan spørre. Og som så mange spådommer ble den ganske riktig på kort sikt, og veldig feil på lang. I ukene og månedene etter 11. september stoppet eller utsatte en lang rekke katastrofefilmprosjekter. Scener i filmer ble klippet om rett før premieren. Replikker og dialoger ble skrevet om og spilt inn på nytt.

Så man kan si at spådommen var riktig omtrent frem til påske. Eller i hvert fall frem til neste sommer. For da var det premiere på «The Sum of All Fears», en Jack Ryan film med Ben Affleck i hovedrollen hvor terrorister prøvde å detonere en atombombe i Baltimore. Og dermed var vi i gang igjen.

Resten av 2000-tallet kom katastrofefilmene som perler på en snor, og mange av dem var lagt til New York: «The Day After Tomorrow» (1984), «I. Legend» (2007), «Cloverfield» (2008).

Etter hvert var det riktignok zombier som overtok for terrorister som busemenn, men effekten var like fullt den samme. Folk likte fortsatt å gå og la seg underholde av skyskrapere som styrtet i grus og mennesker som flyktet i panikk, selv om det hadde skjedd i virkeligheten også.

Og sånn har det vel alltid vært. Vi liker å kjøre berg-og-dal-bane, fordi det er en (forhåpentlgvis) trygg måte å leke med dødsangsten på.

Selve ideen at det finnes hendelser og opplevelser så grusomme at vi ikke engang kan behandle dem kunstnerisk, er best formulert i den tyske filosofen og sosiologen Theodor Adornos postulat om at «det er barbarisk å skrive poesi etter Auschwitz».

Adorno skrev dette i essayet «Notater om barbariet» i 1949, og det er skrevet mye poesi etter den gang. Og ikke bare poesi, helt fra Nazi-Tyskland styrtet i grus våren 1945 er det skrevet dikt, laget malerier, skrevet bøker, innspilt filmer og tv-serier som med varierende grad av kunstnerisk kvalitet og gode intensjoner har skildret det industrielle massemordet på millioner av mennesker som dette regimet gjennomførte.

Det begynte rett etter Tysklands kapitulasjon, og det varer frem til våre dager.

Så den som tror at koronaen skal sette en stopper for alle dystopiske fremtidsskildringer om den beinharde kampen for tilværelsen etter at sykdom/radioaktivitet/klima eller terrorisme har tvunget sivilisasjonen i kne, vil bli skuffet.

Festivalen er allerede i gang. Strømmetjenestenes algoritmer dytter filmer som «Contagion», «Zombieland», «Outbreak» og andre rett i trynet på deg i det øyeblikket du skrur på tv. Og alle popkulturelle nettsteder har utarbeidet lister av typen «De 25 beste filmene om verdens undergang» og «De mest sette zombiefilmene noensinne».

Og når pandemien en gang letter og filmproduksjonene kommer i gang igjen er det liten tvil om at vi vil få gjennomleve hele denne bisarre tiden gjennom litteratur, poesi og billedkunst.

Så for å svare på spørsmålet jeg siterte Larsen på i begynnelsen av denne kommentaren: Fremtiden for den postapokalyptiske litteraturen er aldeles strålende.

Publisert: 22.03.20 kl. 14:44

