KREATIV LÆRING: Lærer Andreas Brekke sjonglerer mellom ulike virkemidler i hjemmekontoret i kjelleren. – Landets lærere imponerer, skriver VGs kommentator. Foto: PRIVAT

Kommentar

Landets lærere leverer!

Mange fortjener ekstra ros i disse uvirkelige dagene, ikke minst landets kreative, omsorgsfulle og tilpasningsdyktige lærere.

For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Her i hjemmekontor-hjemmet råder en oppsiktsvekkende ro og gemyttlighet, en drøy uke etter nedstengningen. Fire gutter fra ni år og oppover sitter stort sett på «kontorene» sine og følger undervisning og skoleopplegg, og går knapt glipp av noe, selv om hverdagen er snudd opp ned på kort tid. Hvor lenge dette vil vare vet ingen, men overgangen fra livlig skolegang og rastløshetsdempende fritidsaktiviteter til et liv i selvpålagt karantene har gått påfallende greit.

Det skrives mye om heltene nå – de som holder fortet i diverse førstelinjer, og som ikke kan gå i indre eksil seg slik mange av oss andre foreløpig kan. Leger, sykepleiere, hjemmehjelper, renholdsarbeidere, butikkfolk, fengselsansatte, ja, listen er lang og edel. Alle bør være særs takknemlige for jobben de, dere, gjør, og vi som jobber med innsendt materiale i VG ser hvor mange nordmenn som nå ønsker å si takk for at dere står fast og oppreist i koket, for mange av dere med fare for egen helse og sikkerhet.

Jeg melder meg på blant de takknemlige, og vil legge til en gruppe til, som riktignok ikke er eksponert for direktekontakt, men som likevel har vist en forbløffende evne til å ta utfordringene på strak arm – nemlig landets lærere. Jeg er, som far og foresatt, dypt imponert over innsatsen lærerne legger for dagen, og måten de har klart å lande et nær umulig prosjekt: Å gi ungene våre et ansvarlig og allsidig undervisningsopplegg selv i disse vår tids mest surrealistiske tid, der det å holde avstand er den beste måten å vise omsorg på.

les også Corona-stengte skoler: Slik hjelper du barna med skolearbeidet

Lærerne er kreative, improviserende, de er løsningsorienterte, de er støttende og de gir oss foreldre all den informasjon vi trenger. Det er rett og slett imponerende. Mine filiuser jobber med presentasjoner, fordypninger, gjør oppgaver og maser slettes ikke hull i hodet på mor & far som har inntatt hvert sitt krypinn i husets andreetasje og etter beste evne forsøker å utføre jobbene sine via Google Meet, Teams, Zoom og andre verktøy, og ikke har all verdens tid til å bistå i undervisningen.

Og grunnen til at ungene ennå virker å ha motivasjonen i orden og vel så det, er ikke at vi som foreldre gjør vårt for å oppfordre dem til vanlig innsats. Nei, æren for at dette går lang bedre enn forventet, skal alle lærere utover i landet ha, på alle trinn og nivåer – disse som nå sitter i den andre enden av det digitale flettverket og forsøker etter beste evne å være oppmuntrende pedagoger med mild, men bestemt autoritet. Mens ungene kanskje aller helst vil spille Fortnite eller se enda flere YouTube-videoer enn vanlig.

les også Hverdagsbekjennelser i koronaens tid

Det må være krevende å drive undervisning uten små- og storrollingene foran seg, slik vanlig er. Dere klarer attpåtil å gi den enkelte elev oppmerksomhet og tilpassede opplegg. Ja, til og med prøver og fagsamtaler gjennomføres via Teams, Zoom og andre digitale verktøy, for ikke å snakke om avsynging av bursdagssanger (det gikk visst ikke så bra, etter det jeg hørte)! Og når deres egne systemer, som det vankelmodige «It’s Learning», ikke helt tåler vekten av alle landets elever innlogget på én gang, sender dere mailer og SMS-er, både til dem og til oss. Og barna sender lærerne bilder og videoer av lekser og andre aktiviteter tilbake. Kritikken av digitaliseringen av skolen har dårlige kår om dagen.

Og samtidig rekker dere å gi omsorg og forståelse for at det på dystre dager som dette må være rom for litt slakk, og at skolearbeid ikke nødvendigvis er det aller viktigste nå. At podenes hoder i disse dager kanskje ikke er helt klare for læring/jobber, som en av «våre» lærere formulerer det i en mail til oss foreldre.

For det er også en viktig del av lærer-virket: Å være omsorgsperson. I tillegg til alt det andre.

Min lærerkompis Andreas Brekke skrev på Facebook i går, fra sitt temporære lærerkontor i kjelleren hjemme: «Lykke til alle lærere som i disse dager har blitt DJs, flygeledere, medieprodusenter, radioteknikere og PTer, i tillegg til pedagoger.»

Vi lærer jammen mye av denne absurde corona-situasjonen, ikke minst at læreryrket er en av de mest komplekse profesjonene vi har. Og nå, som samfunnet over natten har gått fra traust og forutsigbart til skakt og uoversiktlig, som i en drøm vi ikke helt klarer å forklare, har ikke læreryrket blir mindre komplekst.

Tvert i mot. Mildt sagt.

Publisert: 19.03.20 kl. 10:27

Les også

Fra andre aviser