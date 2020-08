Kommentar

Giske, #metoo og maktkamp

Av Hanne Skartveit

Giske-saken handler både om #metoo og maktkamp. Ap-kvinnene har vist at de ikke godtar menn som misbruker sin posisjon. Og Ap-ledelsen har blitt kvitt en plagsom motstander.

Politikk er kamp om makt. Drevet av alt fra edle idealistiske mål til personlig maktbegjær. Og av alt det som befinner seg mellom disse to. Maktkamp er ikke galt i seg selv. Heller ikke personstrid. Den som mener en politiker har misbrukt sin maktposisjon, må kunne jobbe for å stanse denne politikeren.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har hatt en nær umulig oppgave de siste par årene. Etter beste evne har han forsøkt å balansere de ulike fløyene i partiet. Trond Giske og hans støttespillere opp mot alle dem som ønsket å bli kvitt Giske.

Det har ikke gått særlig bra. Støre har mistet autoritet i begge leire. Han har flere ganger forsøkt å sette strek, uten å nå frem overfor noen av partene. Sist skjedde det i forrige uke, da han kunngjorde at han ville ta oppgjør med interne stridigheter. En gruppe Ap-politikere svarte med mer strid, da de laget et opprop mot Giske. De gjorde det mange mener Støre burde gjort for lenge siden - de gikk ut mot Giskes forsøk på å bli leder i Trøndelag Ap.

Steen og Brundtland

Men Støre forsto at hvis han blandet seg inn i Trøndelags valg av ny fylkesleder, kunne det virke mot sin hensikt. Ethvert fylke velger sin egen ledelse, og liker ikke innblanding utenfra. Støre visste også at han måtte forholde seg til Giske dersom han ble valgt til leder i partiets største fylkeslag. Det ville blitt enda vanskeligere dersom Støre åpent hadde motarbeidet valget av Giske - og tapt.

Trond Giske sier også at han ikke vil stille til Stortinget for neste periode. Foto: Tore Kristiansen

Maktkamp er regelen snarere enn unntaket i Ap. Etter at daværende Ap-leder Reiulf Steen i 1981 ble presset ut, og Gro Harlem Brundtland tok over partiet, sørget Steen for å bli valgt til leder i sitt eget fylkeslag, Akershus Ap. Han skulle fortsette kampen mot Brundtland herfra.

Det gikk ikke så bra, hverken for ham eller fylkespartiet. Det fortelles at alt som ble sagt og gjort i Akershus Ap på den tiden, lenge ble lest inn i konflikten mellom Steen og Brundtland. Slik hadde det antagelig også blitt med Giske som leder i Trøndelag. Hele fylkeslaget ville blitt ansett som Giskes forlengede arm i kampen mot det sentrale Oslo-miljøet, med Hadia Tajik og Jonas Gahr Støre i spissen. Det kunne blitt en gavepakke til politiske motstandere, og et mareritt for Ap.

Giske og EU-kampen

Trond Giske har vært omstridt i Ap i alle år. En maktpolitiker som kunne kjøre over folk. Ikke bare meningsmotstandere i debatter, men også partifeller i interne maktkamper. En mester i å bygge allianser og nettverk. Flink til å få “sine” folk inn i posisjoner. Han har skapt en aura av makt rundt seg selv, som en mann som kunne skape eller knuse karrierer.

Noen mente at dette bildet av ham var overdrevet. Andre så ham som en av arbeiderbevegelsens dyktigste og mektigste menn - som fikk gjennomført det han satte seg som mål.

Som under EU-kampen i 1994. Giske spilte en avgjørende rolle på nei-siden. Gjennom Sosialdemokrater mot EU (SME) bidro han blant annet sterkt til at LO-kongressen sa nei til norsk EU-medlemskap - til de aller flestes overraskelse. Dette kan ha vært utslagsgivende for at det ble nei-flertall i folket. Giskes innsats den gangen gjorde ham både mektigere og mer omstridt innad i Ap.

Støre trengte Giske

Mektig og omstridt - men også en av få Ap-politikere med en bred folkelig appell, særlig i deler av distrikts-Norge. Meningsmålinger i Trøndelag har vist at han har hatt massiv oppslutning blant Aps egne velgere. Vi har sett hvordan folk i hjemfylket hans peker ut Giske som en av de politikerne som forstår hvordan de har det, og som snakker om saker de er opptatt av.

Jonas Gahr Støre trengte Trond Giskes egenskaper da Støre ble Ap-leder. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

Da Jonas Gahr Støre tok over som Ap-leder, så han at han trengte Giske. Både nettverket hans, partikunnskapen og råskapen. I den nye partiledelsen fra 2015 var Giske veteranen. Den andre nestlederen, Hadia Tajik, var fersk sammenlignet med Giske. Partisekretær Kjersti Stenseng hadde liten rikspolitisk erfaring. Støre selv hadde langt mer erfaring fra diplomatiet enn fra politisk gjørmebryting.

Flere enn Trond Giske

I Giske-leiren anså de ham som den nærmeste til å ta over partiet dersom Støre skulle mislykkes. Det var noe mange i partiet fryktet. Trond Giske, på sin side, hadde få år på seg dersom han skulle nå toppen. Gikk det for lang tid, ville Tajik være den naturlige kandidaten.

Det måtte gå galt mellom disse fire. Og det gjorde det.

Så kom #metoo.

Alle som har fulgt Ap i en tid, vet at Giske ikke er den eneste som har utnyttet sin posisjon i møte med unge kvinner i partiet. Kvinnene som de siste dagene har fortalt sine historier fra Trøndelag, viser igjen at det er snakk om en kultur - eller ukultur. #metoo handler om mange flere enn Trond Giske. Ikke bare i Trøndelag. Og ikke bare i Ap.

Men i Ap har #metoo i all hovedsak har vært ensbetydende med Trond Giske. Det utartet seg raskt til også å bli en maktkamp. De mange som har blitt Giskes motstandere opp gjennom årene, så en mulighet til å bli kvitt ham. Den muligheten har de brukt.

Mangler selvtillit

At det også har vært en maktkamp, betyr selvsagt ikke at #metoo er underordnet. Tvert om. Unge kvinners oppgjør med en sjåvinistisk mannskultur er fortsatt kjernen i #metoo, både i Ap og andre steder. Hele kulturen er endret. Det er ikke lenger mulig for godt voksne menn å oppføre seg slik de tok for gitt at de kunne overfor kvinner - i alt for mange år. Det får konsekvenser. Slik vi har sett i Trøndelag nå.

Aps problemer forsvinner ikke med Trond Giske. Ap har lenge ligget og vaket på en oppslutning rundt 25 prosent oppslutning. Det er historisk lavt. Mange dyktige unge politikere forsvinner ut av partiet. Velgerne opplever Ap som utydelig. Partiet mangler selvtillit etter snart åtte år utenfor regjeringskontorene. Det er mye å ta tak i for Støre.

Men han ser ut til å få en litt enklere vei frem mot stortingsvalget neste år. Det trengte han.

Publisert: 29.08.20 kl. 08:50

