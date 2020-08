Leder

Tillit gjør jobben lettere

Erna Solberg og hennes regjering opplever en betydelig tillitsløft. Her fra partilederdebatten i Arendal der corona var et hovedtema. Foto: Tor Erik Schrøder

Under pandemien har tilliten til både politikere, mediene og andre samfunnsaktører økt. Det er en stor styrke som vi ikke kan ta for gitt.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

I håndteringen av coronakrisen har særlig tilliten til regjeringen fått et stort løft. Det viser en ny undersøkelse som Respons har utført for Arendalsuka. Det som særlig stikker seg ut, er at også folk som stemmer andre partier, uttrykker mer tillit til dem som styrer landet.

Det er vanskelig å tolke dette annerledes enn at folk er fornøyd med hvordan politikerne har håndtert coronapandemien så langt. I alle land så vi at folk sluttet opp om lederne sine da krisen brøt ut, men det er slett ingen selvfølge at det vedvarer. Nå er det altfor tidlig å konkludere med om den norske strategien har vært en suksess. Smitteøkningen i landet viser at vi slett ikke kan senke skuldrene.

Men det er ikke bare regjeringen med statsminister Erna Solberg i front som nyter godt av økt tillit. Også Stortinget, de politiske partiene og organisasjonene i arbeidslivet opplever et løft. Det viser at tilliten til systemet er sterk. Det har lenge vært betegnet som «det nordiske gullet», og en viktig forutsetning for at vi har klart å bygge opp og bevare våre velferdssamfunn.

For våre ledere er høy tillit gull verdt. Det gjør det også mye enklere å styre. Folk har mye lettere for å akseptere restriksjoner og inngripende tiltak når de tror det er til vårt felles beste. Det gjelder ikke minst i arbeidslivet. Mange bedrifter sliter tungt, og ansatte bærer en stor byrde. At oppslutningen om den norske modellen er sterk, vil gjøre det enklere å komme ut av den økonomiske krisen.

Også tilliten til mediene har fått en markant fremgang. Under coronaen fikk vi alle et stort informasjonsbehov. Alle leser- og seertall tyder på at folk strømmet til de tradisjonelle mediene, både lokalpressen og riksmediene. I redaksjonene ble det gjort et stort arbeid for å kvalitetssikre og gi nok og riktig informasjon. I en krise er informasjon særdeles viktig. Under en pandemi som få har kunnskap om, kunne folk lett ha søkt seg til alternative fakta og teorier som ikke er faglig begrunnet.

Det er likevel ingen grunn til å bli selvtilfreds eller lene seg tilbake, hverken for styresmakter eller medier. Tillit kan aldri tas for gitt. Den må man gjøre seg fortjent til hver eneste dag. Mister man den, er den svært vanskelig å bygge opp igjen.

Publisert: 17.08.20 kl. 07:37

