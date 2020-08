SKOLEKRANGEL: – Mens Høyre har løftet ambisjonsnivået for skolen, er det vanskelig å forstå hva og hvor Arbeiderpartiet vil i skolepolitikken, skriver kronikkforfatterne. Foto: TERJE BRINGEDAL

Alle elever skal møte kvalifiserte og faglig oppdaterte lærere

Høyres ideer er ikke bare «fikse», slik Ap-lederen beskylder oss for i VG. Ideene virker. Alle elever skal møte en kvalifisert og faglig oppdatert lærer i klasserommet.

ERNA SOLBERG, statsminister (H)

MATHILDE TYBRING-GJEDDE, stortingsrepresentant (H)

Da Høyre tok over regjeringskontorene gikk for mange barn ut av 10. klasse uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. I videregående skole var det høyt fravær og frafall. Mange lærere underviste i fag som de ikke har faglig fordypning i.

Hardt arbeid gjenstår, men heldigvis peker mange piler i riktig retning. Elevene lærer mer, karakterene går opp, fraværet i videregående skole har stupt med 27 prosent siden innføringen av fraværsgrensen, og flere elever fullfører videregående skole. Det betyr at Emma, Mohammad og flere andre som kanskje strever på skolen, får den hjelpen de trenger, når de trenger den. Det betyr at flere barn og ungdom står bedre rustet til å møte videre utdanning, arbeidsliv og fremtiden med alle dens utfordringer.

Dette har ikke kommet av seg selv. Det har kommet som et resultat av en langsiktig satsning på kunnskap i skolen, og en tydelig prioritering av det viktigste i skolen.

Vi vet at en god lærer er den enkeltfaktoren som betyr mest for elevenes læring. Derfor satte Høyre i regjering i gang tidenes lærerløft for seks år siden. Vi innførte en femårig masterutdanning for lærere og vi skjerpet opptakskravene for å komme inn på lærerutdanningene ved å stille krav om karakteren 4 i den enkleste matematikken fra videregående.

For å sikre at alle elever ikke bare møter kvalifiserte, men også faglig oppdaterte lærere, innførte vi også kompetansekrav til lærere. Fra 2025 må alle lærere som underviser i norsk, engelsk og matematikk ha tilstrekkelig faglig fordypning (60 studiepoeng). 40 000 lærere har de siste årene fått tilbud om å gå tilbake til «skolebenken» og ta videreutdanning, og vi er imponert over hvor mange lærere som har tatt denne utfordringen på strak arm. Det er også oppmuntrende å høre at nesten alle lærere opplever å ha blitt bedre lærere av å ta videreutdanning. Det betyr noe for alle elevene som kommer inn skoleporten med store øyne og læringslyst.

Resultatet av lærerløftet er at det har blitt flere kvalifiserte søkere til lærerutdanningen. Karakterkravet for å komme inn på lærerutdanningen har også ført til at flere lærerstudenter gjennomfører og består eksamen på lærerutdanningen. Antall kvalifiserte lærere i grunnskolen øker år for år. Dette viser både tall fra GSI (Grunnskolens informasjonssystem) og SSB, til tross for at disse kildene har noen ulikheter. Det har også vært en økning i antall ukvalifiserte, men ikke like stor som økningen blant kvalifiserte. Så det er ikke slik at ukvalifiserte tar over for kvalifiserte lærere – vi får stadig flere lærere, og flertallet er kvalifiserte.

I norske klasserom er det faktisk i dag flere enn 4000 flere kvalifiserte lærere som følger opp barna og sikrer at de mestrer å lese, skrive og regne, enn det var i 2013. Lærertettheten er den høyeste på 11 år.

Til tross for denne positive utviklingen, går Jonas Gahr Støre og Ap nå inn for å vrake firerkravet i matematikk og fjerne kravet om at alle barn skal møte lærere med fordypning i norsk, engelsk og matematikk. Vi mener det er en grunnleggende feilslutning å tro at barna får bedre undervisning ved at man senker ambisjonene for lærerutdanningen eller fjerner krav om at lærere skal være faglig oppdaterte.

For å sette det på spissen. Man kunne sikkert fått flere lærere på papiret dersom man fjernet alle opptakskrav, reduserte antall år på lærerutdanningen eller sluttet å gi lærere videreutdanning slik at man slapp å ha vikarer i skolen i mellomtiden. Men det er ingenting som tyder på at undervisningen blir bedre for barna i klasserommet av den grunn.

Mens Høyre har løftet ambisjonsnivået for skolen, er det vanskelig å forstå hva og hvor Arbeiderpartiet vil i skolepolitikken. Ap var først for karakterkrav 4 i matematikk og norsk for å komme inn på lærerutdanningen. Nå er de mot. Ap var for å stille krav til at norsk-, matte- og engelsklærere hadde fordypning i norsk, matte og engelsk. Så var de mot, for, og deretter mot igjen. Ap var for regjeringens satsning på flere karriereveier i skolen, slik at lærere kunne bli spesialister på sine fagfelt. Nå er de mot. Ap var for fraværsgrensen, så var de mot, og for igjen. Ap var for nasjonale prøver og åpenhet om resultater i skolen. Nå er de i tenkeboksen.

Med Høyre i regjering er vi på stø kurs i skolepolitikken, men vi har fremdeles store utfordringer vi må løse. Vi er ikke fornøyde med at 1 av 4 elever dropper ut av videregående skole, at det fremdeles er for mange barn som går ut av grunnskolen uten kunne lese og regne skikkelig, og at foreldrenes bakgrunn har for mye å si for hvilke muligheter barna får.

Løsningen er mer satsning på kunnskap, ikke mindre. Vi trenger en skole som har forventninger til elevene. En skole hvor lesing, skriving og regning står i sentrum, der innsatsen settes inn tidlig i skoleløpet. En skole med kvalifiserte og faglig oppdaterte lærere. Derfor skal vi fortsette å prioritere det viktigste for elevenes læring og mestring først og legge til rette for at flere fullfører og mestrer skolen.

