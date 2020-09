Leder

Harryhandel er ikke «nødvendig reise»

GRENSEHANDELEN STUPTE: I Norge er lagrene med svinekjøtt skrantne og alkoholsalget har gått kraftig opp. På andre siden av grensen derimot, sliter kjøpesentrene. Foto: Odin Jæger

Flere områder i Sverige er gule igjen. Men det betyr ikke at det er lurt å reise over grensen.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

At svenske regioner blir gule, er gode nyheter. Coronakurvene i Sverige peker i riktig retning. Færre rammes. Og vi kan altså reise dit uten å måtte gå i karantene. Justisminister Monica Mæland er likevel tydelig på at vi bør unngå annet enn høyst nødvendige reiser.

Og det er vi enig i, slik det er nå. Det skal en del til før harryhandel er en såkalt «nødvendig reise». Det er fortsatt mange røde områder i Sverige.

Stadige utbrudd er det som kommer til å definere månedene fremover. Vi skal helst ikke ha for mange, for da blir det for travelt. Og vi vet at utenlandsreiser har brakt smitte til Norge. I Indre-Østfold var en del av forklaringen på utbrudd reiser over grensen.

Men Sverige fortalte denne uken om sin strategi fremover. Den synes å ligne den norske. Det er ikke lenger snakk om å bare flate ut kurven, men tvert om stoppe smitten med utstrakt testing, sporing og isolering.

Dette er oppgaver det er mulig å rekke over bare med lav forekomst av smitte i samfunnet. Og om dette går som det skal, og smitten over tid holder seg lav i både Norge og i Sverige, håper vi det etter hvert blir unødvendig å advare mot reiser over grensen.

Lav smitte har vi hatt lenge i Norge, og vi tror det har med rask respons i mars å gjøre. Vi fikk tidlig smitten ned på et lavt nivå. Det har gjort det mulig å teste og isolere oss ut av problemene etterpå.

Og det er bra at vi tester så mange som vi gjør nå. Vi oppdager slik flere smittede. Tidligere i pandemien fikk unge, friske folk knapt ta en test. Nå oppdager vi smitte også blant ungdommer som ikke har symptomer.

Det at vi finner corona der hvor vi før ikke lette, betyr at vi kan stoppe spredningen før den når risikogrupper.

Og hverken svenske eller norske helsemyndigheter forventer en ny, nasjonal bølge. Tvert om ser de for seg lokale utbrudd.

Og stopper vi dem, beholder vi kontrollen. Og forhåpentligvis kan vi snart reise til Sverige med god samvittighet.

Men det er klart opplegget er skjørt. Den siste ukens høye smittetall er en påminnelse om at dette systemet har en tålegrense.

Publisert: 06.09.20 kl. 11:12