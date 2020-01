Leder

Riksrett på prøve

Det store alvoret ved å stille en president for riksrett tilsier at Senatet bør gjøre alt for å avdekke den hele og fulle sannhet om president Donald Trumps handlinger i forhold til Ukraina. Dessverre er det stor fare for at det ikke vil skje.

På første dag i riksrettssaken stemte det republikanske flertallet i Senatet ned alle forsøk på å stevne vitner og få tilgang til relevante dokumenter fra Det hvite hus og ulike departementer.

Trump-administrasjonen nektet å utlevere referater og utskrifter fra digital kommunikasjon da komiteene i Representantenes hus gransket denne saken.

Det hvite hus blokkerte også for at sentrale vitner, med førstehånds kjennskap til hva Trump og hans representanter foretok seg i Ukraina, fikk forklare seg for de folkevalgte.

Saken ble opplyst i Representantenes hus gjennom åpne høringer og med en lang rekke andre vitner. Det demokratiske flertall kom frem til at det var grunnlag for å tiltale presidenten for maktmisbruk og forsøk på å hindre etterforskningen.

Det er meget alvorlig anklager Senatet skal ta stilling til:

Presidenten skal ha lagt press på en fremmed makt for å få deN til å etterforske en rivaliserende presidentkandidat, Joe Biden, og hans sønn. Pressmiddelet var å holde tilbake nesten 400 millioner dollar i militær støtte til Ukraina. Deretter skal han ha hindreT granskerne i å få innsyn.

Representanter for demokratene startet onsdag sin redegjørelse i Senatet for å underbygge hvorfor de mener Trump er skyldig og derfor må gå av som president. Det første 13 timer lange møtet i riksrettssaken viste med all tydelighet at demokrater og republikanere har to helt forskjellige versjoner av hva dette handler om.

De er ikke engang enige om grunnleggende fakta. Trumps forsvarere sier presidenten absolutt ikke har gjort noe galt. Motparten mener Trump har gjort noe av det mest alvorlige en president kan gjøre.

Riksrettssaken vil med stor sikkerhet ende med at Trump blir frikjent. Det kreves to tredjedels flertall for å finne ham skyldig. Republikanerne ønsker en rask saksgang som ender i frifinnelse.

Trump sier at han er et uskyldig offer for en heksejakt. Da bør Senatet innkalle nye sentrale vitner som ytterligere kan opplyse saken. Det bør skje av hensyn til den ed alle senatorer har avlagt om å vurdere sakens fakta og for å sikre en rettferdig prosess.

