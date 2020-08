VIRKER IKKE: – På Instagram vil du se glatthudede yngre kvinner som påstår at kollagentilskudd hjelper dem å holde huden rynkefri. Problemet er at ingen av disse produktene virker, skriver Dagfinn Nordbø. (Illustrasjonsfoto). Foto: Shutterstock

Kollagentilskudd er bløff!

Kosttilskudd gir deg med sikkerhet bare én ting: Veldig dyr urin. Bortsett fra enkelte vitaminer er effekten null og niks. Men verdens bløffmakere har historien på sin side: Folk er lettlurte og tror det de vil tro.

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Alle som noensinne har vært innom en kommersiell TV-kanal, vet at en rekke mediekjendiser anbefaler "leddproduktet" Collagen Plus. Reklamefilmene kommer tett som hagl.

Ser du en fotballlkamp på kommersiell TV, vil du bli utsatt for kollagenreklame og lignende minst fire ganger.

På Instagram vil du se glatthudede yngre kvinner som påstår at kollagentilskudd hjelper dem å holde huden rynkefri. Problemet er at ingen av disse produktene virker.

Disse folkene selger sin gjennom tiårs opparbeidede troverdighet for penger, og det for bløffprodukter. Det er nemlig ikke fnugg av vitenskapelig hold i de påstandene som serveres. Mer enn 50.000 abonnerer og får kvakksalveriet i postkassa hver måned bare på ett av produktene, langt de fleste er ganske sikkert pensjonister med slitne hofter og knær, og dårlig råd. Selvsagt ønsker de seg lindring for sine plager, og selvsagt ønsker de å tro at de får det.

Min tid i reklamebransjen lærte meg at jo mer det reklameres for et produkt, dess større er sjansen for at det er verdiløst og vil forsvinne dersom reklamen blir borte.

Derfor må de som selger bløff kjøpe troverdighet fra kjente mennesker, slik tilfellet er for Collagen Plus, Collagen Forte, og andre. Når folk ustanselig blir bombardert med lettvintheter og selgende utsagn fra TV- og sportskjendiser, blir de et lett bytte.

Ikke alle har fått med seg hva vitenskapelig dokumentasjon er for noe, og enda verre blir det når produsenter sier at forskningen støtter påstandene deres. Så hvorfor går ikke forbrukermyndighetene hardere ut? Det er en gåte.

Teknikken er å balansere markedsføringen på en knivsegg, så den ikke bryter loven. Det betyr etter mitt syn at lovverket må gjennomgås, fordi pusherne blir stadig bedre på å unngå straffeforfølgelse, og dermed kan innkassere enda flere milliarder.

For dette er en milliardindustri, som vokser for hver dag. Der du i gamle dager kunne bløffe fem-ti av gangen på markedet, gjør teknologien det i dag mulig å bløffe millioner av mennesker ved hjelp av noen tastetrykk, pluss massivt kjørte, spekulative reklamefilmer.

I den vidunderlige nye verden av influensere står det om mulig enda verre til. En hel hær av vakre unge kvinner tjener millioner på å pushe tvilsomme produkter, de siste årene også kollagen.

Deres "troverdighet" er kun oppstått fordi de er pene og velskapte, noe som dessverre også virker. Blir de kritisert, blokkerer de eller lar være å svare, som Aftenpostens Ingeborg Senneset nylig påpekte.

Dette er gjerne folk med lav utdannelse og høy selvtillit, som har satset livet på det eneste de 100 % garantert ikke vil beholde: Utseendet. Vidundermedisinen er altså i disse dager kollagen.

Men hva er kollagen? Det er et protein som vi alle får mye mer av gjennom å spise mat som f.eks. kjøtt og fisk. Når vi spiser, brytes det ned i aminosyrer - men leddpusherne og influenserne tvert imot påstår at det magisk plasserer seg direkte i huden og leddene.

Det er like idiotisk som å si at du blir en fisk av å spise fisk, eller du blir en ku av å spise ku. Det er ren bløff. Det forutsetter en kunnskap om ernæring som er lik null, altså det nivået som er vanligst i store deler av befolkningen.

Kosttilskudd gir deg med sikkerhet bare én ting: Veldig dyr urin. Bortsett fra enkelte vitaminer er effekten null og niks. Men verdens bløffmakere har historien på sin side: Folk er lettlurte og tror det de vil tro.

Under pestutbrudd, så sent som under spanskesyken, trodde man kvannrot var effektiv medisin. Hadde de hatt TV og sosiale medier den gangen, ville annonsene for kvannrot flommet over. Her i landet ble vi på 80-tallet fortalt at askeavkok og uttrekk av diverse røtter var veien til himmelriket og god helse.

I dag er det tåpeligheter som blåbærpiller og "Peace Of Mind" som liksom skal være frelsen, for hukommelsen og det meste annet. Men vitenskapen har for lengst fastslått at det beste er at du dropper alle latterlige kosttilskudd - og heller bruker pengene på skikkelig mat. Vil du lindre plager i leddene, er det én eneste ting som virker: Kontakt medisinsk ekspertise. Vil du bevare huden din: Bruk solkrem. Og drikk vann - det kommer rett ut av springen og smaker helt fortreffelig.

