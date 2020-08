I HARDT VÆR: Hurtigruten. Foto: Ingun A. Mæhlum

Leserinnlegg: – Ikkje godt nok frå Hurtigruten!

Leiinga ved Hurtigruten har, ved sin handlemåte, sett liv og helse til mannskap, passasjerar og sivilbefolkning i fare.

LARS VALDERHAUG, Tustna

For nokre år sidan bestilte eg ein rundtur med Hurtigruten. Grunna sjukdom måtte eg melde avbod i god tid før avgang. Det var ikkje mogeleg å få refundert reisekostnadane eller få ein seinare reisedato, trass i erklæring frå lækjar.

Etter at coronaen kom til Noreg skreiv eg eit lesarinnlegg i Sunnmørsposten der eg, på bakgrunn av mine erfaringar med Hurtigruten, åtvara mot deira farlege og steile avbestillingspraksis, som eg meinte kunne føre til at passasjerar med ein uavklart smittesituasjon kunne bli freista til å ta sjansen på å gjennomføre reisa grunna den høge billettprisen, og at skipa dermed kunne utvikle seg til reine smittebomber. Nokre dagar seinare vart skipa lagt i mellombels opplag, og det ser ut til at leiinga tar trusselen på alvor.

Men no gjekk det likevel gale. For å spare pengar, tilkalla Hurtigruten mannskap til ekspedisjonscruiseskipet MS Roald Amundsen frå coronarisiko- og lavkostlandet Filippinene på andre sida av jordkloden, i staden for å bruke permittert norsk mannskap. Samfunnsøkonomisk forkasteleg, men bedriftsøkonomisk lønsamt for Hurtigruten. I utgangspunktet, vel å merke! Den største feilen som vart gjort var at dette mannskapet vart sett i teneste utan å ha gjennomgått karantene i medhald av norske reglar.

Ein alvorleg feil var også at rederiet venta to dagar med å varsle passasjerane om smitten, og at passasjerar vart sett på land i Tromsø utan å ha blitt sjekka for smitte! Resultatet er ein stor risiko for unødvendig tilleggssmitte, og eit omfattande kartleggjingsarbeid over store delar av landet. Helseministeren har uttalt at han er skuffa over Hurtigruten si handtering av saka, og at tilliten til rederiet er svekka. Det endelege smittemessige resultatet av dette har vi i dag ikkje full oversikt over.

Leiinga ved Hurtigruten har, ved sin handlemåte, sett liv og helse til mannskap, passasjerar og sivilbefolkning i fare. Det sensasjonelle er at leiinga ikkje umiddelbart innsåg feila, men forsøkte å kome seg unna. Det er konsernsjefen sitt ansvar at coronasmitta mannskap frå Filippinene vart tatt om bord utan at dei gjennomgjekk påfylgjande pålagt karantene.

Dette er ikkje i tråd med det ein forventar av aktørane i den norske sjøfartsnæringa. Dette er ikkje godt nok, Skjeldam! Ta konsekvensen av det!

Publisert: 07.08.20 kl. 15:05

