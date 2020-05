Kommentar

Hurra for oss, vi klarte det!

Av Astrid Meland

ÅPNER LANDET: Regjeringen vil åpne opp det som har vært stengt innen midten av juni. Foto: Fredrik Hagen

Nå skal vi tilbake på skole og jobb igjen. Kinoene og museene åpner. Og det blir sommerferie i år og.

OSLO-FOLK NYTER GODVÆRET: Og onsdag denne uken åpnet uteserveringene i hovedstaden. Foto: Stian Lysberg Solum

Endelig er det norske isolatet over. Mandag kan alle skoler åpne. For ikke å glemme kjøreskoler og bingoer.

Det blir fotballtrening på elitenivå i midten av mai. Og kamper fra midten av juni. Fornøyelsesparker åpner om en liten måned.

Fra 15. juni skal det meste være åpnet. Vi har ikke lenger noen unnskyldning for å ikke trene og det blir lov med arrangement med 200 personer.

Den nye frigjøringsdagen er merkbar allerede. I hovedstaden strømmer folk ut på uteserveringene, som endelig kan selge halvlitere igjen.

Hvem hadde trodd at vi ville være her, nå?

Det er ikke lenge siden vi snakket om gørrkjedelige tiltak i hele 2020 og 2021. Antall innlagte økte. Dødstallene steg. Folk pustet bare øverst i brystet inne i matvarebutikken. Kom det en jogger forbi, hoppet vi skremt ut i sykkelfeltet.

For bare tre uker siden sa helsedirektør Bjørn Guldvog at det var usannsynlig med møter og selskaper med mellom 30-100 personer. I hele 2020.

Men nå er smittespredningen gått i gulvet.

Oslo er et av de stedene i Norge viruset ser ut til å spres tregest, om vi skal tro modellen til Folkehelsa. «R-en», som sier hvor mange én infisert smitter, var 3. mai nede i 0,6 i hovedstaden. Kun i Agder var den lavere.

Det ferskeste tallet for hele Norge er 0,49. Det betyr at 100 coronasmittede smitter 49 nye.

I Danmark, som Norge har fulgt tett i krisen, sa folkehelsemyndighetene på tirsdag at det går an å åpne opp mye mer uten noen eksplosjon i smitten.

Smitteekspertene har i løpet av disse ukene latt seg overraske av hva folk går med på. Og hvor godt tiltakene har virket.

For folk flest har fulgt rådene og påbudene, med noen flaue unntak i toppsjiktet. I Storbritannia måtte landets ledende corona-ekspert Neil Ferguson trekke seg denne uken etter forbudte stevnemøter med elskerinnen under lock downen.

I Norge var det ikke like pikant, men like fullt pinlig da helsetopp Geir Stene-Larsen fikk slippe karantene etter ferie i Spania. Da det på toppen av det viste seg at han hadde corona, var FHI-sjef Camilla Stoltenberg og helsedirektør Bjørn Guldvog blant de 40 som som måtte i karantene. Helsedirektøren hadde selv vært ute i media og advart mot brudd på karantenebestemmelsen like før.

Men vi har nesten glemt dette. Akkurat som de flyene fra Italia som fikk lande på Torp og i Tromsø uten smitteverntiltak.

For nå er det inkululeko, freiheit, frihet, freedom. Skoleåpningen senker våre skuldre.

Pilotfrue, som fortsatt blogger om å holde ungen hjemme, er ikke representativ. En ny Respons-undersøkelse VG har gjort, viser at folk flest (nær 60 prosent) er lite engstelig for økt smittespredning i forbindelse med åpningen av barnehager og skoler. Bare tre prosent svarer at de er «svært bekymret».

Nordmenn har nok fått med seg at barn bare rammes mildt av corona.

Og kanskje har det betydd lite for smittespredningen med stengte skoler og barnehager. Men signaleffekten var sterk. Da regjeringen innførte noe så heftig, tok vi viruset på alvor.

Å åpne igjen, gir et motsatt signal.

Nå skal mange hjemmekontor snart stenge. Og at det blir sommerferie i år og. Kanskje til og med i utlandet, selv om Erna Solberg sier hun ikke vet det ennå.

FHI mener i sitt mest optimistiske scenario at det 27. mai vil være bare seks nye mennesker som smitter andre i hele Norge! I deres verste scenario får vi 2000 smittsomme på samme dato.

Det er også lite.

Det er mer sannsynlig å vinne i Lotto.

Men på lenger sikt må vi være forberedt på nye bølger. For det er bred enighet om at det ikke går an å fjerne dette viruset. Et skuffende lavt antall nordmenn ser ut til å ha hatt corona.

Derfor er det fornuftig at Erna Solberg og resten av regjeringen nå forlater den forvirrende «slå ned»-strategien de har forført oss med. Den nye strategien kalles «kontroll».

Og det er et ærligere begrep så lenge vi verken har vaksine eller medisin.

For «kontroll» betyr at nye smittetilfeller vil oppstå. Og at det er risiko for at flere vil smittes når bremsen lettes. Poenget er å ha nok helsekapasitet.

Dette har nok også det norske folk skjønt. Vi fant den fornuftige veien selv. Vi har holdt litt avstand, vi vasker hendene og er hjemme når vi hoster.

Det har bremset opp nok til at vi har fått en stille og rolig spredning.

Men noen vil smittes og dø også fremover, uten at vi kan forhindre det. Det er det deprimerende med dette viruset. Det kan spre seg lenge under radaren, blant folk som ikke blir særlig syke.

Men det er ikke noen annen farbar vei for oss. Med så lave smittetall som vi har rundt om i Norge, er det nevrotisk å holde landet stengt.

For sjansen for at mange får alvorlig sykdom er alt for liten til å fortsette raseringen av landets økonomi.

Publisert: 07.05.20 kl. 19:54

