SPION: – Slik vi ser det har vi ikke hvitvasket en spion som Arne Treholt (bildet), men fortalt historien om en interessant periode av norsk historie, skriver NRKs Tone Lein.

NRK svarer på Treholt-kritikk: – Vi hvitvasker ikke en spion

Å ha med Arne Treholt som medvirkende i serien «Kald krig» ble nøye vurdert i forkant, og vi forstår at dette kan vekke motforestillinger hos enkelte. Men vi hvitvasker ham ikke.

TONE LEIN, programsjef, NRK Nord-Norge

I forbindelse med produksjonen av NRKs dokumentarserien «Kald krig» har redaksjonen måtte ta mange valg. Tidsepoken serien dekker er svært omfattende, og har utallige historier som hadde fortjent å bli belyst.

Vi har brukt mye tid på å velge ut hvilken tematikk hver enkelt episode skulle ha. I forbindelse med arbeidet med episoden knyttet til 1970-tallet, var det to temaer som stod ut: At den kalde krigen flyttet seg fra Sentral-Europa til vårt eget nabolag, og ikke minst hvilken kamp det var mellom ulike land om ressursene i havene. I den forbindelse var det naturlig å sette av mye tid til Gråsoneforhandlingene.

Tidlig ble det tatt et valg om alle medvirkende i serien selv skulle ha opplevelser og erfaringer knyttet til tidsepoken. Det vil si at det ikke ble aktuelt å ha med ekspert eller historikere som forteller om ting de selv ikke har opplevd. Arne Treholt er en av få som var på innsiden av politikken og diplomatiet, og som kan fortelle om gråsoneforhandlingene - i detalj. En annen er Helge Vindenes, som også er sentral i episoden.

Å ha med Treholt som medvirkende ble nøye vurdert i forkant, og vi forstår at dette kan vekke motforestillinger hos enkelte. I starten av episoden blir det derfor informert om at det var en spion med i forhandlingene. Det er ingen grunn til å tro at seerne ikke har dette med seg når Treholt forteller sin versjon av historien. Hva han er dømt for vet de fleste i Norge, men ikke alle vet hvilken viktig stilling han hadde mens han opererte som spion. Treholt kommer også selv med utsagn i episoden, som bør tolkes med tanke på hans mulige dobbeltrolle under disse forhandlingene.

Slik vi ser det har vi ikke hvitvasket en spion, men fortalt historien om en interessant periode av norsk historie.

