Kampen mot vindmøller

I dag legges den nye planen for vindkraft frem. Og det er på høy tid.

Norge fikk sine første vindmølleparker av betydning på 1990-tallet. Produksjonen har vært beskjeden. Men de siste årene er spillet endret. Vindkraft har begynt å klare seg uten subsidier. Og Norge har Europas beste vindressurser. I de gjeveste områdene i Finnmark blåser det året rundt i snitt sterk kuling.

Det er ikke vanskelig å se at det kan bli et sterkt utbyggingspress. Det er forståelig at dette er omstridt. Få ønsker vindmøller ved sitt eget fiskevann eller i hjemlig skiterreng.

Derfor er det bra at Norge får sin nasjonale ramme for vindkraftutbygging. Den vil klargjøre hvor vindparkutbygging vil være aktuelt og uaktuelt fremover.

Det er energiminister Kjell-Børge Freiberg som mottar planen laget av NVE. Siden skal han sende den ut på høring. Og antakelig vil den til slutt havne hos Stortinget. Enda er det altså god tid til å kjempe for sitt syn. Og fortsatt vil hvert enkelt prosjekt måtte søke og få konsesjon, før det kan bli realitet.

Men det er fornuftig å lage en oversikt over hvilke områder som kan tenkes å bygges ut og ikke. Frem til i dag har det vært mye opp til utbyggerne hvor de vil søke. Viktige frilufts- og naturområder har som regel fått nei.

Forskjellen nå er at myndighetene på forhånd ønsker å komme til enighet om å definere store områder hvor det ikke er vits i å søke. Det betyr mer forutsigbare rammevilkår.

Miljødirektoratet har levert en omfattende uttalelse hvor de pekte på områder som bør skjermes for utbygging, og det er innspill vi forutsetter at NVE har lagt stor vekt på.

Ønsker om utbygging vil nok mange ganger måtte ende med nei, fordi vindparker innebærer store naturinngrep. Subsidier bør heller ikke være aktuelt annet enn for teknologiutvikling med overføringsverdi til andre prosjekter. Slik er det fortsatt med havvind, som er svært mye dyrere enn landvind.

At det er blitt lønnsomt, er en av mange gode grunner til å bygge ut vindmøller på land i Norge. Ikke minst gir vindmøllene ny, miljøvennlig kraft og billigere strøm for folk flest og for industrien. Allerede inngår Alcoa og Hydro avtaler med norske vindparker om langsiktige kraftleveranser. Statnett mener vi kan droppe fossiler og drive hele Norge på strøm, om vi bygger ut ny fornybar kraft, altså vind.

Disse hensynene må balanseres. Og da trenger vi en plan.

