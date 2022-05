BÅDE OG: – Norge er bedre når by og land går hand i hand enn når vi byr opp til kamp, mann mot mann.

By mot land, mann mot mann?

På selveste 17. mai benyttet VG-kommentator Tone Sofie Aglen anledningen til å trekke opp en påstått by mot land-konflikt. Der hevder hun blant annet regjeringen har avspist byene med smuler i regjeringserklæringen.

LENE VÅGSLID, stortingsrepresentant (Ap)

SIRI GÅSEMYR STAALESEN, stortingsrepresentant (Ap)

Men er det egentlig riktig? Vel, i alle fall ikke dersom vi legger nettopp Hurdalsplattformen til grunn.

Det er den første regjeringsplattformen på minst 16 år som har et eget kapittel om bypolitikk I tillegg er Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø nevnt åtte ganger, mens Erna Solbergs Granavolden-erklæring, nevner Oslo én gang – i et kapittel om å flytte arbeidsplasser ut fra Oslo.

Telling av ord er morsomt nok, men blir ofte lite opplysende.

Et bedre mål er kanskje byvelgernes dom. I flere av de store byene, mange av dem historiske Høyre-bastioner, ble blått styre i 2015 og 2019 erstattet med byråd og kommunestyrer ledet av Arbeiderpartiet.

Skal vi snakke om et politisk byopprør de siste par tiårene, er dette det nærmeste vi kommer.

Mens Erna Solberg var statsminister gikk byer som Oslo, Bergen, Tromsø, Stavanger, Fredrikstad og Drammen fra blått til rødt. Ja, det ble faktisk rødt styre i alle våre elleve største byer.

Det passer dårlig med fortellingen om et Arbeiderparti som har forlatt byene til fordel for bygda.

Les også VG-Aglen: Ap kan ha pådratt seg et alvorlig storbyproblem Sjokkmålinger i Oslo og Bergen er ikke bare dårlig nytt før kommunevalget, det viser også en håpløs spagat.

Aglen gjentar også en loslitt fortelling om at Arbeiderpartiets valgkamp var motivert av en konkurranse med Senterpartiet. Men kan en naturlig forklaring like gjerne være at begge partier tok helt reelle strømninger blant folk på alvor?

De foregående åtte årene var preget av reaksjoner på en sentraliserende politikk blind for hverdagen til lokalsamfunn over hele landet: Distriktsopprør, kystopprør og geriljagrupperinger i bunad.

Dette er jo ikke noe Arbeiderpartiet fant på. Engasjementet for en ny politisk kurs var helt reelt, og for et parti som står på vanlige folks side ville det være underlig å se bort fra det.

Derfor gikk vi også til valg på at det skulle være vanlige folks tur – enten de bor i byer eller på bygda. Fordi økende forskjeller, svekkede fellesskap og et mer utrygt arbeidsliv rammer vanlige folk, uansett hvor de bor.

På den annen side er store deler av Hurdalsplattformen basert på nettopp hva de rødgrønne byene har fått til siden 2015. Ett godt eksempel er regjeringens mål om å innføre gratis SFO kommer fra Oslo som økte deltagelsen ved enkelte aktivitetsskoler (SFO) fra rundt 30 prosent til over 80 prosent når det ble gratis.

For oss har målet alltid vært at flere skal jobbe heltid. Der har Bodø vist vei og økt andelen som jobber heltid på sykehjem. Nå har vi endelig en regjering som satser mer på heltid og kan gi byer som Bodø mer drahjelp.

I Stavanger har de innført gratis trygghetsalarmer for eldre, økt grunnbemanning på sykehjem, innført skolemat og gjort forsøk med heldagsskole for å nevne noe. For denne regjeringen er bedre velferd i hele landet en hovedprioritering. Byene viser vei og vi skal bygg opp om det gode arbeidet.

Dette betyr noe for folk som bor i byene. Men vi må også ansette flere lærere, sykepleiere og helsepleiere for å gi alle skolen og helsetilbudet de trenger for å fungere, særlig i levekårsutsatte områder.

Dette er like viktig, enten det bor 500 eller 500.000 i kommunen din.

Aglen har interessante perspektiver på forholdet mellom by og land. Men for oss i Ap har det aldri vært en motsetning. Trygghet på jobben, mindre forskjeller og et fellesskap som stiller opp er god bypolitikk og god distriktspolitikk.

Norge er bedre når by og land går hand i hand enn når vi byr opp til kamp, mann mot mann.

Det er til det beste for folk som bor på Toten, i Trøndelag, Time eller i Tromsø.