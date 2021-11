Kommentar

Boris er sin egen verste fiende

Av Yngve Kvistad

«Snusk er ikke bare et Tory-problem – men Boris Johnson er det.»

Avistittelen i torsdagens utgave av det mørkeblå regjeringsorganet The Daily Telegraph oppsummerer BoJos dalende posisjon i egne rekker.

«Sleaze» – snusk – er tilbake som faktor på høyresiden i britisk politikk.

Etter nye beskyldninger om korrupsjon, enda en U-sving i underhuset, og manglende evne – og vilje, åpenbart – til å ta oppgjør med snusk og fanteri blant konservative partikolleger, nådde statsministerens popularitet et sørgelig lavmål denne uken.

Det gjorde også spørretimen onsdag, der underhusets president, sir Lindsay Hoyle, flere ganger måtte irettesette regjeringssjefen for å bryte parlamentarisk prosedyre og praksis.

I et styresett uten en skriftlig grunnlov betyr konstitusjonell tradisjon alt. Å vise ringeakt for sedvane i underhuset, slik Johnson ble tatt for å gjøre, er såpass sjelden kost at den mektige Speaker of the House – presidenten – måtte minne statsministeren om hvor han var.

Ikke bare det: Sir Lindsay fant det nødvendig å instruere landets statsminister om den formelle rangorden i Storbritannias parlament, og at så lenge Boris Johnson befant seg i underhuset hadde han, som alle andre, å respektere den historiske institusjonen.

– SETT DEG!: Statsminister Boris Johnson ble beordret tilbake til plassen sin av underhusets president da han ikke vill følge de parlamentraiske spilleregler.

Symbolikken var like tung som sarkasmen da presidenten i det videre ordskiftet om politikere som tøyler lover til egen fordel, påla statsministeren å etterleve parlamentets skikk og bruk:

– For vi følger reglene, gjør vi ikke?! sa sir Lindsey så knitrende tørt som bare en brite med ervervet ridderstatus kan evne.

Men da Johnson for tredje gang valgte å ignorere presidentens myndighet, rant det over for underhusets øverste autoritet. I en sjeldent arrig korreks ble Boris Johnson fratatt ordet og beordret tilbake til sitt eget sete.

– Sett deg! formante sir Lindsay med utestemme. – Det får være at du er landets statsminister. Men i dette huset bestemmer jeg!

Det hele var så flaut at ikke engang opposisjonen gjorde seg skadefro umake av opptrinnet.

Ikke at det var så mange å hovere overfor heller.

Mens opposisjonen dels satt vaglet som perlehøns på en snor bak en passe cocky Labour-leder Keir Starmer, fremsto seteradene bak statsministeren som noe reven allerede hadde raidet.

Normalt er spørretimen underhusets Ascot, fordi alle vet at TV-kameraene er på når statsministeren møter opposisjonslederen til verbal dyst. Det gjelder å vise de der hjemme at man er på jobb for valgdistriktet, og kanskje sole seg litt i glansen av en verbalt briljant statsminister.

Nå var store deler av Tory-gruppen borte, ifølge Times Radio. Det var ingen glans å sole seg i.

Ved sesjonens slutt karakteriserte sir Lindsay Hoyle onsdagen spørretime som nedslående. Med skuffelse i hver stavelse og mine som en bekymret rektor resignert skuende utover den ramponerte skolegården, oppsummerte underhusets president seansen:

«Det som har skjedd her i dag har ikke tjent dette huset. Jeg skal være helt ærlig; det har vært giftig, og det har vist folket at denne forsamlingen ikke har lært noe fra sist uke».

Og det presidenten mente noen hver burde tatt lærdom av, var rabalderet som fant sted da Boris Johnson forsøkte å redde skinnet til en korrupsjonsmistenkt partifelle og venn. De konservatives parlamentsgruppe skulle piskes til å stemme for en ny lov som ville frikjent vennen, men det hele slo tilbake.

Opprør i partiet fikk statsministeren til å trekke forslaget, og lansere et nytt. Som skapte enda mer internt bråk.

I det siste har selv tradisjonelt Tory-tro klakører gått løs på Boris Johnsons ringeakt for parlamentariske spilleregler, og hvordan hans egenrådighet i økende grad skader partiet.

De aller mest hoderystende kommentarene er å finne i konservative medier som The Telegraph, storavisen The Times og det politiske ukemagasinet The Spectator. Interessant nok har Boris Johnson vært politisk journalist, kommentator og redaktør i alle tre.

The Spectator mener at statsministeren bare graver seg dypere ned i hengemyra for hver gang han forsøker å komme ut av mistilliten han selv har skapt, mens The Telegraph skriver Det konservative partiet må ta kontroll over Boris før han rekker å ødelegge alt. The Times fremholder på lederplass at det er vanskelig å ta Johnsons seriøst lenger, og Daily Express har regnet ut at Storbritannia vil gå konkurs under hans fortsatte ledelse.

Både The Spectators kommentator og lederskribenten i The Times mener å gjenkjenne Johnsons strategi fra tidligere kriser: Snakke om noe annet, gjerne vitse vekk problemet, og satse på at publikum går lei av gnålet fra mediene.

Men denne gangen er det lite som tyder på at trøbbelet forsvinner med en vittig replikk. Og enda mindre at det går bort av seg selv.

Både opposisjonen, skuffede Tory-fraksjoner og pressen vil sørge for å holde liv i misnøyen med statsministerens uvilje mot å rydde opp i snusket i egne rekker.

Alvorligst er selvfølgelig anklagene om korrupsjon, og så lenge Boris Johnson heller ikke evner å be om unnskyldning, eller gi noen konsistent forklaring på hvorfor han mente det var riktig å sette det konservative partiets integritet i fare for å redde sin påstått korrupte venn, vil snusket fortsette å hefte både ved BoJo selv og kollektivt ved Toryene.

De konservative har ryddet opp i snusk før. Da ryddes det med hard hånd. Bare spør John Major.