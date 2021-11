DET HASTER: – Stortinget behandler i disse dager et forslag som gir regjeringen mulighet til slik bruk av coronasertifikat. Det bør vi diskutere og avklare, raskt, skriver kronikkforfatteren.

Det er ikke mulig å innføre coronasertifikat nå

Stortinget bestemmer hvilke fullmakter regjeringen skal ha, og bør nå ta eksplisitt stilling til om vi bør gå vinteren i møte med muligheten for at stenge ned deler av samfunnet kun for dem uten coronasertifikat.

TOMAS MIDTTUN TOBIASSEN, stipendiat, Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, UiO

Coronasmitten er igjen på vei opp. I Danmark tar man på nytt i bruk coronasertifikat innenlands. Kommuneråd og gruppeleder i Trondheim Venstre, Erling Moe, sier i dag til VG at «hvis det er lovmessig», mener han det er bedre å ta i bruk koronasertifikat for «restauranter, idrettslag og andre, enn restriksjoner som antallsbegrensning, bordreservering og lignende».

Helsedirektør Guldvog sier til VG at det kan bli aktuelt å benytte coronasertifikat som et «alternativ til ytterligere begrensninger».

Det er neppe rettslig adgang til å beslutte en ny nedstengning som kun rammer dem som ikke kan fremvise coronasertifikat i dag. Men Stortinget behandler i disse dager et forslag som gir regjeringen mulighet til slik bruk av coronasertifikat. Det bør vi diskutere og avklare, raskt.

Bruken av coronasertifikat berører viktige verdier, og er omstridt. Da spørsmålet var på høring i vår, kom det inn over 11.000 høringssvar. Det er det høyeste antallet høringssvar under pandemien, og trolig noensinne.

Stortinget fastsetter lovene i Norge, men Helse- og omsorgsdepartementet fikk før sommeren fullmakt til å tillate bruk av coronasertifikat. De kan gjøre tilgangen til visse goder avhengig av om man kan fremvise verifisert dokumentasjon på vaksinasjon, gjennomgått covid-19 eller negativt testresultat på coronasmitte («coronasertifikat»).

Coronasertifikat kan medføre diskriminering, så departementet ønsket kontroll på bruken av dem. Loven sier derfor at «ingen kan forskjellsbehandles» på grunnlag av at de ikke kan fremvise coronasertifikat, med mindre Stortinget eller departementet har åpnet for det.

Kommunene kan derfor ikke selv gjøre tilgang til goder betinget av at befolkningen kan «fremvise» coronasertifikat som eneste dokumentasjon. Departementet har per i dag ikke vedtatt noen forskrift som tillater at kommunene innfører coronasertifikat. Men slik loven i dag er, kan departementet neppe åpne for en ny nedstengning ved bruk av coronasertifikat heller. Det kan bli et problem under pandemihåndteringen.

Coronasertifikat skulle «kun» brukes for en «raskere gjenåpning av samfunnet», ifølge proposisjonen, som er begrunnelsen og forklaring av tiltaket til Stortinget. Her pekes det flere steder på at coronasertifikat kun skal brukes til å gi «fordeler, ikke for å sette begrensninger». Det samme understreket helse- og omsorgskomiteen.

Da kan departementet i dag neppe åpne for bruk av coronasertifikat i en nedstengningsfase. Det har aldri Stortinget samtykket til. Men Stortinget kan gi departementet denne muligheten.

Dagens lov oppheves 11. desember 2021, og Regjeringen Støre foreslo 29. oktober å videreføre adgangen til å benytte coronasertifikat frem til 1. juli 2021. Forslaget ligger nå til behandling i Helse- og omsorgskomiteen.

I Norge har myndighetene, i motsetning til i mange andre land, vært restriktive i bruken av coronasertifikat. Proposisjonen er fortsatt ikke helt klar på om coronasertifikat nå skal brukes i en eventuell nedstengning. Departementet skriver fortsatt at coronasertifikat skal «benyttes for å kunne gi fordeler, ikke for å sette begrensninger», men også at departementets fullmakt for å innføre coronasertifikat «når det er behov for det» er foreslått videreført, og at coronasertifikat skal kunne brukes dersom smittesituasjonen «forverres».

Stortinget bestemmer hvilke fullmakter regjeringen skal ha, og bør nå ta eksplisitt stilling til om vi bør gå vinteren i møte med muligheten for at stenge ned deler av samfunnet kun for dem uten coronasertifikat. Mye kan tale for at Stortinget bør handle raskt.