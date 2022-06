PRIDE: – Måtte vi snart få oppleve en sesong hvor glitteret og regnbuene i ansiktene våre kun vaskes bort av gledestårer, skriver lederen i FRI.

Når holdninger blir til handlinger

Måtte vi snart få oppleve en Pridesesong hvor glitteret og regnbuene i ansiktene våre kun vaskes bort av gledestårer.

INGE ALEXANDER GJESTVANG, leder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Forrige lørdag gikk Sarpsborg pride av stabelen. Senere på kvelden ble en 28-årig tobarnsfar utsatt for grov vold på et utested. Et vitne overhørte at de tre gjerningspersonene ropte «jævla homoer» og «dere kan knulle hverandre i ræva».

Familiefaren hadde et regnbuebånd rundt armen da han ble slått ned. Vitnet, som var ikledd en genser med regnbuemønster, var redd for å bli nestemann og løp ut.

Gjennom hele året, men spesielt i Pride-måneden juni, hører vi historier om og ser bilder av forslåtte ansikter og kropper tilhørende skeive personer. Noen av oss utsettes altså direkte for denne volden, både verbalt og fysisk. I kjølvannet av hendelser som dette kan også flere bli redde for at det samme skal skje med oss.

Vi tenker oss om en ekstra gang før vi går ut av døren med akkurat det armbåndet eller den genseren, om vi skal holde kjæresten i hånden eller ei, og en lang rekke andre vurderinger som kan oppleves at konstant må tas.

Selv om vi personlig ikke har opplevd trusler, vold eller hat vet vi hvorfor andre blir slått ned og tilpasser utseendet og atferden vår deretter.

Denne uken lanserte Bufdir en fersk rapport om befolkningens holdninger til LHBTIQ-personer. Flere enn før har positive holdninger til lesbiske, homofile og bifile.

Samtidig har også flere enn før negative holdninger til transpersoner generelt og ikke-binære spesielt.

De færreste er enig i påstanden om at det er bra at lhbt-personer lever skjult, men selv om et stort flertall synes det er viktig å markere Pride sier hele 1 av 3 seg enige i påstanden om at «Pride-markeringen tar for stor plass».

Det er gledelig å se at mange ser viktigheten av å markere, men graden av synlighet og oppmerksomhet er tydeligvis utfordrende for noen.

Disse holdningene kjenner vi igjen det vi ser av motstand i den internasjonale Pride-måneden juni. Mengden støtte til Pride og kampen for skeives rettigheter øker og øker for hvert år, men med det øker også graden av motstand – både i kommentarfelt, avisspalter, i gatene og ute på byen.

Noen av holdningene utvikler seg åpenbart også til å bli handlinger. Regnbuen provoserer. Men hvis det er slik at regnbuen er så farlig, hvorfor er det da slik at det er de som ikler seg den som risikerer vold?

Diskusjonene om hva Pride er og ikke er mange – men husk at det blant annet er dette det handler om: Retten til å være den en er og elske de en vil – om en vil – uten å bli trakassert, diskriminert eller utsatt for trusler, hatytringer eller vold.

For mange av oss er dette hovedgrunnen til at vi går i parader og deltar på Pride.

Måtte vi snart få oppleve en Pridesesong hvor glitteret og regnbuene i ansiktene våre kun vaskes bort av gledestårer.