Debatt

Vi lærarar er ikkje barnevakter

Det er vanskeleg å skulle svare sakleg på eit debattinnlegg som er fullt av tull. Når det skal kommenterast på at vi ikkje føler oss sett i yrket vårt, med eit innlegg som i så stor grad ikkje ser jobben vi gjer.

ISABEL JENSEN HEM-GRINDHEIM, lærar

Ein skulle tru at ein advokat evna å sjekke opp i ting før eit innlegg i VG, men slik verkar det ikkje å vere. Då eg las innlegget frå Klara Gullberg Plaine, vart eg både overraska og provosert. Nokre ting blei påstått, men ikkje argumentert for, andre ting er direkte feil. I den samanheng tenkte eg å fortelje litt om læraryrket, kanskje for å få litt forståing for kvardagen lærarar er i.

Når ein lærar er vekke frå arbeid, noko som har skjedd ein del dei siste åra, grunna eigen sjukdom, karantene eller sjuke barn – som eg må nemne at lærarar også har, får ein vikar, men ein må framleis planleggje undervisninga.

Ein må framleis ringe mor til Eva og utsetje samtalen med Truls og Stian til neste dag på jobb. Ein må gjere alt arbeid unntatt den faktiske undervisninga, der ein må vere til stades, bortsett frå viss det kan gjerast digitalt og ein koplar seg på, trass sjuke barn eller eiga karantene.

Som lærar har ein aldri fri. Som lærar har ein dessutan komprimert arbeidsår, og må jobbe i gjennomsnitt to timar ekstra kvar einaste kvardag. Som lærar må ein altså jobbe i det som er definert fritid for deg, på ettermiddags- og kveldstid. Det er heller ikkje slik at arbeidet utanom sjølve undervisninga, til dømes trong for oppfølging, tek omsyn til verken pandemi eller sjukdom. Oppfølginga trengst, og arbeidet må framleis gjerast, helst av den som kjenner barna best.

Det kostar kanskje ikkje mykje pengar dersom ein lærar ikkje held ein frist i jobben sin, men det har likevel konsekvensar, og dei kan vere alvorlege nok. Dersom ein ikkje får til å følgje opp elevar som treng det, kan det ha konsekvensar for faktiske liv. I den samanheng betyr pengar lite.

Når vi som jobbar i skule, og barnehage, ber om heimeskule, er det ikkje fordi vi er slitne. Det er vi vande med å vere. Det er fordi vi ikkje maktar meir. Det er fordi sjukefråværet er skyhøgt. Vi har ikkje nok menneske på jobb. Dei menneska finst ikkje, og dei som leiar einingane har prøvd. Og prøvd. Vi kan ikkje finne opp folk. Når du må hente tidleg, er det fordi det ikkje er nokon som kan vere der med dotter di. Ok, så må du jobbe på kveldstid. Det har vi også gjort. Det er vanleg i vårt yrke, og det gjer vi gjerne. Det har vi også gjort når den førre regjeringa bestemte seg for å stenge skular på ein dags varsel, eller å gå over på raudt nivå på ein halv dags varsel, gjerne i ei helg eller på slutten av ein ferie.

Å jobbe med barn, fører også til klump i magen når vi bikkar nytt år. Fordi ein ikkje veit om ein er i fritidskarantene når ein endeleg kan ta boostervaksina. Det er nemleg, slik smittesituasjonen er no, svært sannsynleg at ein er det. Ein kan håpe, men kanskje ikkje tru, at boosteren kjem før omikron.

Vis meg forresten gjerne den som har kalla barnet ditt for ei smittebombe eller forstyrrande element. Eller som meiner at små barn skal vere heime heile vinteren. Ingen meiner det. Men vi meiner at vi, som går oppi smitte kvar einaste dag, med omikron som smittar enormt fort, også skal ha mogelegheit til å skjerme oss sjølv, familien vår og dei vi tek buss til jobb med, frå å smitte – i den grad det går an. Når vi blir unntatt frå karantene i arbeidstida, og det samtidig som elevane blir unntatt, kjem det til å ende med meir smitte. Heile barnegrupper vil bli smitta, fleire av dei av tilsette som har barn på fang eller hjelper med fag.

Dersom du meiner at barnet ditt er eit forstyrrande element når du skal jobbe, får du nesten ta det på eiga kappe. Vi meiner at vi skal vere på jobb fordi vi har eit samfunnsoppdrag. Vi skal ikkje vere på jobb for å vere barnevakt. Eg forstår at det kan vere utfordrande for deg dersom barna må vere heime når du må jobbe, men slik er livet i denne pandemien, og vi som jobbar i skule og barnehage er ikkje barnevakter. Det er ikkje det som er vår jobb.

La meg til slutt forsikre deg om ein ting: Vi verken trur at du skal eller kan gjere jobben vår, jobben som vi har utdanna oss for å klare. Men vi meiner at du kan ha barna dine heime nokre dagar når det er naudsynt fordi vi ikkje maktar, av ulike grunnar, å vere på jobb.