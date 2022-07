MINNEMARKERING: – Støre viser oss tillit og møter oss på samme måte som alle andre i samfunnet når han ber oss også om å ta et oppgjør med hatet og de antidemokratiske stemmene hos oss, skriver kronikkforfatteren.

Tusen takk for tilliten, statsminister Jonas Gahr Støre!

I talen din 22. juli ba du norske muslimer være med å ta ansvar, og delta i det forebyggende arbeidet mot hatkriminalitet, hatytring og voldelig ekstremisme. Flere muslimer har kritisert deg for det. Jeg er uenig i den kritikken.

ABDULLAHI MOHAMED ALASON (Ap), bystyrerepresentant og leder av Kristiansands arbeids- og inkluderingsutvalg

Jeg er stolt over å ha en statsminister som ikke dømmer oss, som så mange andre har gjort før. Støre viser oss tillit og møter oss på samme måte som alle andre i samfunnet når han ber oss også om å ta et oppgjør med hatet og de antidemokratiske stemmene hos oss og være en del av løsningen på et samfunn med likeverd og små forskjeller.

22. juli er en del av oss. 77 mennesker, de fleste av dem ungdom, ble drept av en høyreekstrem mann fordi Arbeiderpartiet og AUF ønsker et Norge med plass til mennesker som ligner på meg og mine muslimske brødre og søstre. Det glemmer vi aldri.

25. juni er også en del av oss. Flere ble skadd og to mennesker ble revet bort en kveld de var ute for å feire kjærligheten. Vi vet enda ennå ikke sikkert hvilke intensjoner som lå bak dette, men vi vet at drapsmannen var en del av et ekstremt, islamistisk kontaktnettverk i Norge.

Selv om denne mannen kaller seg muslim, så representerer han ikke oss muslimer.

Det eneste han representerer, er et økende hat mot andre.

Likevel vet vi at også at skeive muslimer sliter med å bli akseptert av andre muslimer. Det må vi ta ansvar for.

Vi muslimer har også makt. Den må vi bruke når vi ser at andre hater folk for å være den de er. Akkurat det samme forventer både jeg og statsministeren av alle andre som bor i Norge. Hvorfor skulle det være andre krav til muslimer?

Et eksempel på at muslimer også har makt i dag er at Norges fremste tillitsvalgte, Stortingspresidenten, Masud Gharahkhani, er muslim. Han har flere ganger vært tydelig på at vi trenger rause samfunn med plass til alle.

De viktigste kampene foregår likevel ikke i regjeringskontorene eller i gangene på Stortinget. De skjer i nabolaget, på skolene og på arbeidsplassene våre. Det gjør det ekstra viktig at alle stiller opp.

Vår samfunnsmodell med demokrati, likestilling, trosfrihet og ytringsfrihet er verdier som har vært med på å skape det Norge vi er stolte over. Det er på grunn av disse at flere mennesker, meg selv inkludert, har søkt tilflukt her.

Uansett om man er født her, flyttet hit eller flyktet hit, så er det et privilegium å få bo i Norge. Selv om vi har en lang vei å gå før alle kan føle seg trygge hele tiden, så har de fleste av oss det ganske godt her.

Skal vi fortsette å bevege oss mot et samfunn der man kan være seg selv, og at alle skal ha en trygg og god hverdag uansett tro, bakgrunn, legning, inntekt eller utdannelse, må vi alle ta ansvar.

Vi glemmer aldri 22. juli. På tiårsmarkeringen i fjor lovet vi også å aldri tie i kampen mot hat. Det løftet skal jeg holde.