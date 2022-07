Kommentar

En gave til Putin & co

TIL ANGREP: En stor mengde Trump-tilhengere samlet seg foran kongressbygningen 6. januar 2021, før de stormet bygget og gikk til angrep. Hendelsen rystet USA og verden.

Mobben trodde de fulgte ordre fra Donald Trump da de stormet kongressen i protest mot valgresultatet. Presidenten selv gjorde ingenting for å stoppe volden.

Høringen natt til fredag ga nok et skremmende og avslørende bilde av det som skjedde på Capitol Hill i Washington den 6. januar 2021.

I ukesvis har kongresskomiteen fått høre historien om en president gjorde alt i sin makt for velte valgresultatet.

En oppsiktsvekkende, til nå ukjent video fra dagen etter, den 7. januar, ble vist fram denne gang. Presidenten spiller inn en tale, men nekter fortsatt å godta at valget er over og at Joe Biden har vunnet.

Eks-president Donald Trump.

Vitner forteller om hvordan Trump satt i timevis foran TV’en og fulgte urolighetene ved kongressen, uten å løfte en finger for å stoppe det, selv om han fikk råd fra mange av sine nærmeste medarbeidere og to av sine barn om å be folkemengden trekke seg tilbake.

Det gikk 187 minutter før han reagerte.

En hver president hadde selvfølgelig kontaktet politi og sikkerhetsstyrker og tatt ansvar.

Et annet skremmende vitnemål natt til fredag var at visepresident Mike Pences livvakter ringte sine kjære og sa farvel, fordi de trodde at de kom til å bli drept av inntrengerne, som ropte slagord som «heng Mike Pence!».

JOBBET FOR TRUMP: Matthew Pottinger og Sarah Matthews vitnet i natt. – Det var som å kaste bensin på bålet, sa Matthews om Trumps twitring om Mike Pence. Hun gikk av som presidentrådgiver umiddelbart den 6. januar.

USAs omdømme internasjonalt har fått en ripe i lakken - eller kanskje til og med en bulk. Det som skjedde er en gave til de mest ivrige kritikerne av Amerikas forente stater, som den russiske presidenten Vladimir Putin.

– Det oppmuntret fiendene våre og ga dem ammunisjon for en fortelling om at vårt styresystem ikke fungerer. At USA er i tilbakegang. Kina, Putin-regimet, Teheran, de er glade i disse narrativene. De tar feil, sa en av de to tidligere Trump-rådgiverne som vitnet på direkten, Matthew Pottinger.

De vil kunne vise til 6. januar-stormingen i Washington og fortelle at amerikanerne ikke en gang klarer å gjennomføre en fredelig overføring av makt mellom den forrige presidenten og den nyvalgte.

Noe lignende er svært sjelden å se i noen form for regime.

Det som skjedde den 6. januar, vil for all fremtid være en stygg flekk på amerikansk historie.

Samtidig er kongresskomiteens arbeid viktig, fordi den gir oss svar på hva som faktisk skjedde. Det er viktig for historieskrivingen.

Noe helt annet er hva som skjer videre: Den ovale amerikanske fotballen ligger nå hos justisminister Merrick Garland.

Det er han som avgjør om Trump skal tiltales for at han sviktet det han hadde avlagt ed om å gjøre: beskytte USA.

En tiltale mot Donald Trump kan komme til å ryste det amerikanske demokratiet. Ingen amerikansk president har noen gang blitt tiltalt etter at han har gått av. Bevisene mot Trump virker overbevisende.

Samtidig: Lek med tanken om at Trump blir president igjen, tar over granskningen og starter politisk motiverte prosesser for å hevne seg.

Lederen av høringen, republikaneren Liz Cheney - datter av tidligere visepresident Dick Cheney - har gjort en grundig og god jobb.

Men det kan koste henne den politiske karrieren - i hvert fall på kort sikt. Midt i august er det nominasjonsvalg hjemme i cowboystaten Wyoming. Der kryr det av Trump-tilhengere.

Alt tyder på at hun kommer til å tape.

Cheney er en av bare to republikanere som er med i granskningen etter at kongressen ble stormet av folk som hadde stemt på hennes eget parti. Hun er kjent for å være tradisjonell republikaner, men har vært veldig opptatt av å komme til bunns i denne saken.

Det republikanske partiet klarte å hindre en uavhengig granskning av 6. januar-volden, men kongresskomiteen har - ikke minst takket være Cheney - gjort et samvittighetsfullt forsøk på å få frem sannheten.

TIL ANGREP: En stor mengde Trump-tilhengere stormet kongressbygningen 6. januar 2021 og rystet USA og verden.

Dette var den åttende høringen. Meningen er at den neste blir i september.

– La oss si det rett ut. Det skulle bli en væpnet revolusjon, sa en tidligere talsperson for ekstremistgruppen Oath Keepers, Jason Van Tatenhove, til kongresskomiteen tidligere i sommer.

«Stor protest i DC den 6. januar. Kom dit, det kommer til å bli vilt», skrev daværende president Trump på Twitter den 19. desember 2020.

Komiteen er klare på at hans tilhengere så på det som en oppfordring til væpnet motstand mot Kongressen, som formelt skulle godkjenne Joe Bidens valgseier den dagen. Trump har hele tiden hevdet at seieren ble «stjålet» fra ham.

Vitner har fortalt om hvordan høyreekstreme grupper i flere uker planla angrepet mot bygningen der de folkevalgte skulle stemme.

De to ekstremistiske gruppene Proud Boys og Oath Keepers begynte å planlegge angrepet etter presidentens tweet, ifølge komiteen.

DØMT: QAnon-skikkelsen Jacob Chansley ble verdenskjent for hornlue og sitt malte ansikt etter stormingen. Høyreekstreme konspirasjonsteorier sto sentralt blant flere av kongresstormerne. Chansley ble senere idømt fengselsstraff.

Samtidig er Trumps tidligere sjefsstrateg Steve Bannon tiltalt for å ha nektet å vitne for 6. januar-komiteen. Han risikerer opptil to års fengsel.

Bannon avfeier at han har gjort noe galt, men tiltalen gjelder at han to ganger skal ha nektet å samarbeide med kongresskomiteen. Den tidligere sjefsstrategen hevder at han bare utsatte vitnemålene og ikke nektet. Det argumentet kjøper ikke påtalemyndigheten.

Da tiltalen ble kjent, forandret Bannon plutselig mening, og det er nå snakk om at han skal vitne om hans syn på det som skjedde. Men Bannon fremholder at hele granskningen er politisk motivert. Han mener at komiteen ikke har noen legitimitet.

Trumps tidligere sjefsstrateg er - dessverre - ikke alene om det. Og det har ikke vært noen som har forsvart Trump i komiteen. Derfor mener de at det er en partisk komite som fordreier bevismaterialet og i praksis er en svertekampanje fra Demokratenes side.

Samtidig var det som skjedde for halvannet år siden et så ekstremt angrep mot det amerikanske demokratiet, at det er helt nødvendig å sette et verdig punktum for saken.