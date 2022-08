ENERGI: – Man kommer ikke utenom norsk gass, skriver Høyre-politikeren.

Debatt

Energi er sikkerhetspolitikk i et sårbart Europa

Tusener av ukrainere har gitt sine liv for å være en selvstendig og demokratisk nasjon. Norges viktigste bidrag internasjonalt er å opptre som en ansvarlig energistormakt overfor våre nære europeiske allierte og venner.

BÅRD LUDVIG THORHEIM (H), stortingsrepresentant, energi- og miljøkomiteen

Europa har endret seg brutalt på kort tid. Putin øyner muligheten til å splitte og svekke Europa i vår støtte til Ukraina. Gassleveranser brukes som et politisk våpen for å skape mest mulig usikkerhet inn mot vinteren.

Norge innehar en nøkkelrolle. Fra naturens side gir norske havområder de beste forutsetningene i Europa for fornybar havvind i stor skala. Avhengigheten av russisk gass skal også avlastes av den klimanøytrale energibæreren hydrogen som Norge har gode forutsetninger for å produsere.

Men man kommer ikke utenom norsk gass.

EU har verdens mest ambisiøse klimaplan og i den inngår naturgass som en viktig komponent i et 2050-perspektiv for å stabilisere energisystemet under det grønne skiftet. Norge spiller en av hovedrollene som verdens tredje største gasseksportør.

Norge har Europas største uoppdagede gassressurser, mesteparten av det ligger i Barentshavet. Men fra 2030 og utover kommer norsk gassproduksjon til å stupe bratt fordi vi ikke leter og investerer i nye områder.

Dette skaper økt usikkerhet for våre allierte i Europa som er helt tydelig på at de ønsker at norsk leting og produksjon må opp.

Det er skuffende å se at venstresiden ikke vil ta inn over seg den nøkkelrolle Norge innehar sikkerhetspolitisk som en energistormakt, men fremstille norsk gass som en klimautfordring.

Det blir feil. Uten større norske gassleveranser vil økningen i bruk av kullkraft bli en permanent løsning. Og med synkende gassproduksjon vil vi heller ikke kunne produsere store mengder av blått hydrogen som vil ha stor betydning for at både Norge og EU skal nå sine klimamål.

Vi må erkjenne at Norge som energinasjon har en viktig rolle og et moralsk ansvar for å realisere dette potensialet for felles europeisk sikkerhet og samhold. Dette innebærer å:

– Lete etter gass i nye områder og legge frem planer for ny infrastruktur for å frakte gass og blått hydrogen fra felt i Barentshavet til europeiske partnere.

– Forsere og konkretisere satsingen på havvind og delta fullt ut i Nordsjøsamarbeidet

Norge er tjent med en langsiktig energipolitikk. I forhold som angår våre allierte og norske interesser har vi en tradisjon for at regjeringen opptrer med stor ansvarlighet og et langsiktig perspektiv. Likevel registrerer vi at spørsmål om leting i nye områder og blokktildelinger i TFO-runder avgjøres hver gang SV skal blidgjøres i oppdukkende budsjettspørsmål.

Etter fire pressekonferanser om hvor storstilt regjeringens havvindsatsing er, etterlyser næringsaktørene fremdeles en mer konkret tidsplan og avklaringer for å komme i gang. Et lekket notat fra Utenriksdepartementet roper varsku om at Norge akterutseiles på dette området.

I Norge har vi lang tradisjon for brede forlik i store og viktige saker. Arbeiderpartiet er velkommen til å samarbeide om den viktige energipolitikken i brede forlik som styrker både Norge og Europa sikkerhetspolitisk, så vel som for å nå felles målsettinger i klimapolitikken.

Energipolitikken må ivareta nasjonale hensyn mer enn å tilfredsstille siste utspill fra et samarbeidende parti. Energi er sikkerhetspolitikk i et sårbart Europa.