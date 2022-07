ASBEST: – Norge har ingen plan eller noe system for kartlegging av hus og bygninger med asbest, skriver kronikkforfatteren. Her fra 2011 da asbest måtte fjernes fra regjeringsblokka.

Debatt

Asbest er fortsatt et problem

Tiltak må iverksettes for å unngå en ny generasjon asbestofre.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

EDVARD E. SØRENSEN, rådgiver Fellesforbundet

Vi i Fellesforbundet har vært ute med roperten et par år allerede for å advare mot de alvorlige konsekvensene av manglende kunnskap om asbest.

Vi erfarer at unge håndverkere vet for lite om asbest – og frykter at konsekvensen blir at vi ender opp med en ny generasjon asbestofre.

Siden 1985 har det vært forbudt å bruke asbest i byggematerialer, men fortsatt finnes det mye asbestholdige byggematerialer igjen i private og offentlige bygg.

Tall fra Kreftregistret viser at 80 mennesker i snitt fikk påvist lungehinnekreft (mesoteliom) i Norge i årene 2016-2020. Dette er en sykdom som er direkte relatert til asbesteksponering, og som det ikke finnes noen god behandling for.

For lungehinnekreft lever kun 13 prosent 5 år etter diagnose.

Gamle og nedslitte hus som man passerer i hopetall langs Norges mange veier, inneholder asbest. Fraflyttet, slitte og tomme står de der alene og forvitrer, mens de litt og litt sprer om seg med asbeststøv.

Likevel er det først ved rehabilitering eller rivning av disse eldre bygningene at man faktisk avdekker forekomster av asbest.

Norge har nemlig ingen plan eller noe system for kartlegging av hus og bygninger med asbest. Og selv når vi vet at det er der, er det lett å trå feil.

Asbest er nesten alltid blandet med andre materialer, som eksempelvis sement, trefiber, gips, linoleum eller andre ulike bindestoffer, og er et svært holdbart stoff som ikke vil forvitre med tiden.

Det vil derimot materialet det er blandet med – noe som innebærer at asbestpartikler gradvis vil frigjøres og spre seg i omgivelsene.

20. oktober 2021 la Europaparlamentet frem et omfattende forslag for å håndtere asbestproblematikken i EUs medlemsland. Asbest er også et tema i det pågående arbeidet med å revidere EUs Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), en del av EUs Fit For 55.

Norge og Europa er i startblokkene på en rehabiliterings- og renovasjonsbølge.

Et økende behov for å gjøre bygningsmassen mer energieffektiv for å møte ambisjonene om grønn omstilling sammen med økende kraftpriser, gjør at dette kan komme før enn senere.

Valglokalene på Sogn videregående skole i Oslo ble stengt i 2013 etter at det ble funnet asbest.

I de kommende årene vil millioner av bygninger i Europa bli renovert, pusset opp eller revet. Noen av disse inneholder store mengder asbest.

De tilknyttede farene for arbeidere og befolkningen må anerkjennes, men også minimeres.

Derfor er en av nøkkelforslagene fra Europaparlamentet at det skal lages en strategi for fjerning av all gjenværende asbest som et rammeverk for nasjonale handlingsplaner.

Nylig vedtok også LO-kongressen for første gang at de vil jobbe for at det skal etableres en nasjonal plan for kartlegging og fjerning av asbest.

Hva en slik plan skal inneholde er det selvfølgelig mange meninger om.

Under har jeg skissert noen forslag til det som kan være innholdet i en slik plan. Om det blir disse eller andre tiltak, er ikke det viktigste, det viktigste er at utfordringene håndteres nå, før det er for sent.

Fellesforbundet frykter for helsen og livene til både nåtidens og fremtidens bygningsarbeidere.

Derfor må vi bidra til økt bevissthet og kunnskap om hvor farlig asbest er, og hvordan det skal håndteres videre. Mange av de husene som ble bygget da asbestholdige byggematerialer var på sitt mest populære, er nå klare for enten oppussing, renovasjon eller rivning.

Kunnskapen og kompetansen blant dagens håndverkere er allerede dalende.

Nå er bordet dekket. Det er på tide med en nasjonal plan for kartlegging og fjerning av asbest.

En plan for hvordan vi kan sikre at oppvoksende generasjoner får kunnskap om kartlegging, lokalisering og håndtering av asbest, og ikke minst en plan for hvordan det skal fjernes.

Den bør i hvert fall ha med insentiver som innbyr til å fjerne fremfor å bygge inn. Et godt tiltak kan være å innføre en panteordning for innlevering av asbestprodukter, som gjør det lønnsomt å fjerne og levere inn asbestproduktene heller enn å bygge det inn.

Slik vi erfarer per i dag er det flere privatpersoner som gjør dette selv, uten å gjøre de nødvendige vernetiltakene. Derfor trenger vi en ordning som gjør det mer fristende å bruke godkjente foretak, eller en økonomisk støtteordning for å fjerne asbest i private hjem.

Det er imidlertid ikke nok å kun få på plass ordninger som kan få flere til å ønske å fjerne asbest. Vi må også sørge for at de som skal gjøre dette arbeidet har den kompetansen som kreves.

Som håndverker må man ha en grunnleggende forståelse av hva asbest er, i hvilke former det kan komme i og hva man skal gjøre dersom man oppdager det.

Denne kunnskapen må inn i lærerplanen for grunnutdanningen til alle relevante håndverksyrker.

Vi vet at det kan finnes flere mulige løsninger på disse utfordringene.

Nå er det viktig at vi tar grep og finner de beste løsningene før det er for sent.

Vi frykter konsekvensene, og kan ikke la folk eksponeres for eller håndtere asbest uten å være kjent med risikoen det utgjør.