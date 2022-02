Kommentar

USA taper coronakampen

Av Per Olav Ødegård

USA hadde alle forutsetninger til å bli verdensledende i kampen mot coronaviruset. I stedet ble amerikanerne hengende etter.

Omikron rammer USA mye hardere enn Europa. I store europeiske land er det færre sykehusinnleggelser og langt færre dødsfall enn i fjor vinter. Det motsatte skjer i USA. Der fører den svært smittsomme omikron-varianten til overfylte sykehus og rekordmange pasienter.

Mange amerikanere vil ikke la seg vaksinere. De tror ikke vaksinen virker. Og dødstallene stiger med flere tusen hver dag.

Ingen har mistet flere liv i pandemien enn amerikanerne. Denne helgen passerte USA 900 000 covid-19 dødsfall.

Her fra en demonstrasjon i Washington i januar.

I vinter har USA høyere dødstall per 100 000 innbyggere enn de fleste land Europa. Unntaket er Russland, og noen få land i øst. Ifølge en analyse foretatt av New York Times er dødsraten 63 prosent høyere i USA enn i andre store vestlige land. Antallet døde er for tiden dobbelt så høyt som i Storbritannia og fire ganger høyere enn i Tyskland.

Hvorfor er omikron langt mer dødelig i USA enn i Europa? Og hvordan kan det skje i et land som bruker mer på helse per innbygger enn noe annet land?

USA har verdensledende forskningsmiljøer, høy ekspertise på epidemier og en avansert farmasøytisk industri. Ingen skulle vært bedre rustet til å håndtere en pandemi enn USA.

Amerikanske selskaper klarte hurtig å fremstille effektive vaksiner. USA kom først i gang med massevaksinering og lå i flere måneder langt foran Europa. Men europeerne skulle snart gå fordi USA, med god margin.

Færre amerikanere enn europeere er i dag fullvaksinerte. 43 prosent av amerikanere over 65 år har ikke fått en tredje dose. Vaksinedekningen er lavest blant de fattigste. Den mest utsatte gruppen har også den dårligste beskyttelsen.

USA bruker nesten 100 000 kroner per innbygger på helse i året, ifølge Statista. Norge bruker 60 000 kroner per innbygger, ifølge den samme beregningen. På listen over land som bruker mest på helse tar USA gull og Norge bronse.

Problemet i USA er at helseressursene er ekstremt ulikt fordelt. En pandemi forsterker eksisterende ulikheter. Det private helsetilbudet er glimrende, for de som har råd til å betale. Europeiske velferdsstater har et langt bedre offentlig helsevesen.

En annen viktig årsak til at det har gått så galt i USA er at vaksiner og smitteverntiltak er blitt sterkt politisert. Å nekte å bruke munnbind, eller innordne seg andre smitteverntiltak, er for mange blitt politiske markører.

Et stort mindretall vil ikke la seg vaksinere. Noen mener vaksinene ikke virker, andre tror vaksinene er skadelige. Noen ser vaksinasjonsprogrammet som en trussel mot deres individuelle frihet.

Pandemien viser hvor galt det kan gå når en stor del av befolkningen hverken har tillit til politiske myndigheter eller helsefaglige råd. Ifølge Financial Times kunne nesten halvparten av covid-19 sykehusinnleggelser i USA denne vinteren vært unngått hvis amerikanerne hadde vært vaksinert på samme nivå som europeerne. Avisen har sammenlignet omikron-data fra begge sider av Atlanterhavet.

Hvis vaksinedekningen i USA hadde vært like god som i Danmark ville antallet amerikanske Covid-pasienter 19. januar vært 91 000, ikke 161 000, som det faktisk var.

I gjennomsnitt har USA denne vinteren registrert 80 000 pasienter daglig. Ifølge denne beregningen kunne det vært 39 000, hvis amerikanerne hadde vært vaksinert i like stor grad som portugiserne.

President Joe Biden har ikke klart å overbevise vaksinemotstanderne.

Tidligere presidenten Donald Trump kan med rette si at vaksinene ble utviklet på hans vakt. Da Joe Biden overtok kunne USA sette i gang med massevaksinering. Både Trump og Biden lovet å vinne kampen mot viruset.

Trump klarte det ikke og heller ikke Biden, så langt.

Etter først å ha bagatellisert trusselen erklærte Trump krig mot viruset. Han ble imidlertid raskt utålmodig og ville gjenåpne samfunnet. Men Trump oppfordrer amerikanerne til å la seg vaksinere. Det er størst skepsis mot både vaksiner og andre tiltak i delstater dominert av republikanere.

Nylig kalte Trump den republikanske guvernøren i Florida, Ron DeSantis, for feig da han ikke ville si om han hadde fått en tredje dose. DeSantis er på mange måter en politisk kopi av Trump, men også en mulig rival. Han kan komme til å stille som presidentkandidat i 2024, særlig hvis Trump ikke stiller.

Da ekspresidenten refset DeSantis svarte guvernøren at noe av det han angret mest på var å ikke ha tatt tydeligere avstand mot tiltak Trump innførte tidlig i pandemien. Guvernøren forsøker å fremstille Florida som et fyrtårn for frihet. Han har stadig kommet i strid med smitteverneksperter i sin motstand mot påbud for å hindre smitte.

Joe Biden sa 4. juli 2021 at USA var nær ved å vinne kampen mot pandemien. Særlig i det nordøstlige USA ser det ut til at omikron-spredningen er på retur, men i store deler av landet øker både smittetall og sykehusinnleggelser.

Biden har ikke klart å overbevise vaksinemotstanderne. Han klarte heller ikke å overbevise Høyesterett, som nylig avviste nylig presidentens pålegg om at større bedrifter skulle kreve at ansatte var vaksinert eller ble testet.

Mangelen på hurtigtester har dessuten skapt store problemer både for Trump og Biden. Bidens plan om å sende 500 millioner gratis hjemmetester ble forsinket på grunn av tomme lagre. Nå er omsider flere titalls millioner tester på vei i posten.

En av grunnene til at Biden vant valget var løftet om at han ville lede nasjonen ut av pandemien. At det ennå ikke har skjedd er en årsak til hans synkende popularitet. Og ennå har ikke store deler av USA nådd smittetoppen.