Å MISTE SITT BARN: – I sommer ble jeg mamma til en nydelig datter som hadde alt, bortsett fra selve livet. Helt uten forvarsel, noen få dager før termin, sluttet hjertet hennes plutselig å slå, skriver kronikkforfatteren.

Gi oss tid til sorg

Det er på høy tid å innføre lovfestet rett til sorgpermisjon for foreldre som har mistet sine barn.

TAINA BUCHER, mor

I dag er den internasjonale minnedagen for barn som døde i svangerskapet og i livets begynnelse. Men den sorgen som hundrevis av norske foreldre til enhver tid opplever anerkjennes knapt resten av året. Norge har ingen velferdsordninger tilpasset mennesker i akutt og sterk sorg, slik tilfellet er i andre nordiske land. Det er på høy tid å innføre lovfestet rett til sorgpermisjon for foreldre som har mistet sine barn.

I sommer ble jeg mamma til en nydelig datter som hadde alt, bortsett fra selve livet. Helt uten forvarsel, noen få dager før termin, sluttet hjertet hennes plutselig å slå. I et lite undersøkelsesrom på Bærum sykehus havnet vi på feil side av statistikken og ble en av de få promillene i året som opplever at barnet dør i mors mage.

Ikke én dag går uten at jeg tenker på den paniske stillheten som fyller rommet i det legen forgjeves leter etter hjertelyd. Til slutt valgte jeg selv å bryte stillheten: «Du finner ingen hjertelyd, gjør du vel?».

Dagen etter ble vår vakre og velskapte Cora født, 52 cm og 3,2 kg, men gratulasjonene uteble.

Det er en etablert sannhet at det å miste sitt barn er det verste man kan oppleve som foreldre. Det er rett og slett naturstridig å overleve sitt barn, uansett når i barnets liv døden inntreffer. Når frykten for og det traume det er å miste sitt barn er så universelt anerkjent, hvorfor er man da som foreldre fullstendig overlatt til seg selv når det utenkelig først skjer? Føder man et levende barn i Norge har man gode rettigheter. Føder man et dødt barn, har man ingen. Alt man får, er et brev fra NAV om at foreldrepenger frafaller.

Å miste sitt barn brått og uventet er som en mental påkjørsel. For et par år siden ble jeg påkjørt mens jeg syklet på vei til jobb. Resultatet var flere kompliserte brudd, operasjon og to uker med sykemelding totalt (etter eget ønske og i mot legenes anbefaling om mer). Jeg fikk et nøye tilpasset oppfølgingsløp med gjenopptrening og fortløpende innkalling til nye undersøkelser.

Mister man et barn, derimot, er det eneste man blir innkalt til en gjennomgang av obduksjonsrapporten.

En mental påkjørsel kan verken opereres eller medisineres bort. En mental påkjørsel gjør at du ikke husker hvor du la mobilen, sånn ca. 150 ganger om dagen. Den gjør at du ser munnen bevege seg når folk snakker til deg, uten å høre hva de sier. Den gjør at du ikke sover eller klarer å legge planer fem minutter fram i tid. En mental påkjørsel gjør det tidvis umulig å jobbe.

Sorg er krevende, individuelt, og egenrådig. Den er ikke lineær og går ikke gradvis over. Det å håndtere døden, og ikke minst, de levende rundt en, er hardt arbeid.

Døden, og påminnelsen om den, gjenopplives i utallige øyeblikk og møter med omverden, som gjør at man aldri slipper helt unna. Den er der når naboene forandrer samtaletema i det de ser deg. Den er der i alle barnevognene på gata og i de daglige avisoverskriftene om nok en kjendis-fødsel. Den er der når de rundt en tier eller desperat leter etter ord, når et lite «jeg er lei for det» ville vært nok.

Sorgen trenger tiden og veien, ikke sykeliggjøring. Poenget er ikke at man nødvendigvis skal vente med å returnere til arbeid etter et traumatisk dødsfall. Fagmiljøer (og egen erfaring) viser at tidlig retur til arbeid kan være bra, gitt forståelse på arbeidsplass og mulighet for å tilpasse arbeidssituasjonen. Samtidig viser forskningen også at det å å miste et barn gir betydelig risiko for å utvikle kompliserte sorgreaksjoner, sammenlignet med andre former for tap. En anerkjennelse av sorgen i form av en lovfestet velferdsordning vil være det første steget i å forhindre at den faktisk utvikles til sykdom.

Heldigvis finnes det allerede gode løsninger på sorgpermisjon andre steder som kan tjene som modell for norske politikere. I Danmark har både mor og far/partner som mister barn etter svangerskapsuke 22 og opp til 18 år rett til sorgpermisjon med full lønn i inntil 26 uker. Også i Sverige og Finland har etterlatte foreldrepermisjonsordninger som gir rett til (full) lønn for en periode etter tapet til både mor og far/partner.

Her til lands peker interesseorganisasjoner som Landsforening uventet barnedød (LUB) blant annet på viktigheten av et fleksibelt system som gir rom for at sorg går i bølger, og at sorgmelding kan gis i ulike perioder. Sorgpermisjon vil også kunne bidra til å redusere bruken av sykemeldinger og feildiagnostisering, og dermed motvirke utilsiktede konsekvenser som dårligere helseforsikringer eller muligheter for adopsjon.

Uansett om barnet døde i mors mage i 39. svangerskapsuke, som nyfødt, eller som 17-åring, vil en lovfestet rett til sorgpermisjon gi den sørgende mulighet til å bygge opp en ny form for hverdag på egne premisser.

Det er på tide å innføre velferdsordninger for foreldre i sorg!

Kronikkforfatteren jobber som forsker og førsteamanuensis i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, men skriver som privatperson og mor.