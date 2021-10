Kommentar

Munch har endelig kommet hjem – til oss

Av Shazia Majid

fullskjerm neste MEKTIGE MUNCH: Dette er utsikten fra toppetasjen. Men den beste utsikten er i de mange utstillingene. 1 av 3 Foto: Mattis Sandblad

Gratulerer, Oslo! Med verdens fineste museum – for Munch. Endelig har ikonet fått den plassen han fortjener.

Jeg forstår meg ikke på kritikerne av den nye Munchmuseet i Bjørvika i Oslo.

Kanskje er jeg ikke så belest. Så kultivert og dannet. Vet ikke forskjell på god og dårlig arkitektur. God og dårlig stein og treverk. God og dårlig smak.

Jeg er vanlige folk. Oss som ikke er eksperter, hverken på Munch eller marmor. Kunst eller arkitektur.

Attpåtil er jeg barn av innvandrere. Som ikke hadde en eneste Munch, eller elg i solnedgang hengende på stueveggen da jeg vokste opp. Som oppdaget Edvard Munch da ekteskapet mitt skrantet. Og jeg trodde norske ektepar hadde det så mye lettere. Og kanskje ikke føler slik jeg følte.

Og så havnet jeg for første gang på Munchmuseet på Tøyen, og jeg så Munchs «Trøst» og «Hendene». Og det slo meg. At han tegnet meg. Og mine følelser. Og hva jeg lengtet etter, hva jeg fryktet.

Og at lengsel og trøst, sorg og død, kjærlighet og lykke – ser lik ut. Uansett hvem vi er. Uansett hvilken kultur og religion og hudfarge vi har.

Akkurat slik den skal være

Det er Munch som har lærte meg kunstens verdi. Det er han som billedliggjorde at følelser er universelle. At den menneskelige erfaringen er lik.

Jeg så min mor, og min far, jeg så min pakistanske bestemor i Munchs malerier.

Og det er slik jeg forelsket meg i hans arbeid. Og det er slik jeg ble vedvarende opprørt over den lille plassen den store mannen fikk i et land der janteloven rådet.

I mitt hode fantes ingen forståelse for at en mann som taler det universelle språk, var bortgjemt i et underdimensjonert museum på Tøyen – når vi lever i misforståelsenes og polariseringens tid. Han burde vært opphøyd, ikke redusert.

Vi trengte det nye Munchmuseet. Akkurat slik det ser ut.

Det er kunsten. Det er mannen. Det er mennesket. Det er byen som er i sentrum. Det er nøyaktig slik det skal være.

Det er ikke folket som sluses inn i et prangende bygg de går seg vill i. Det er kunsten som er kommet til folket. Det er Munch som har kommet hjem. Akkurat like grandios, like enkel, like nedpå som kunsten han lagde.

ENORMT: Dette er rulletrappene ned fra knekket på toppen av bygningen. Rulletrappene er smale, praktiske og gir god utsikt til Oslo.

En moderne katedral

En kan mene hva en vil om bygget. Det er kanskje litt stygt. Ligner på autovern, har en logo som er for allmenn, og er noe annet enn vi var lovet. Og en kan si at Gardermoen er finere og at materialvalget ikke er sexy nok.

Men det ble så underordnet, i det jeg satte min fot innenfor den første utstillingen. Med temperaturen og lyset og luftfuktigheten endret også sinnsstemningen seg.

Som å gå inn i en katedral. Et sted som fordrer ærbødighet, stillhet og ettertanke.

Men uten de høye veggene, forgylte kupler og forseggjorte ornamenter. Det er bare en usynlig Gud som trenger et prangende hus som kan minne om Hans storhet.

I denne katedralen henger storhetene på veggen.

Bravo!

Det indre rommet er der «Skrik» er utstilt. Tre versjoner av det. To av dem bak spesialbygde, hypermoderne svarte, lukkede dører, som går i ett med veggen. Et av maleriene er på utstilling. I dempet lys, så du nesten må myse.

Hårene reiste seg i nakken. Det var som å være på hellig grunn.

Bravo, Munchmuseet!

Dere viser hvordan det skal gjøres. For akkurat denne kunstneren. Som fordrer så mye av publikum. Av mennesket. Som møter seg selv i et eller flere av verkene.

Og det tærer på. For ikke noe er vanskeligere enn følelser. Ikke noe er vanskeligere enn å se seg selv i speilet. Og her er det Munch som holder opp det speilet for deg.

Og når du har gått rundt i de spartanske rommene, så glemmer du fargen på veggen og treverket under beina og QR-kodene du kan bruke for å lese mer. Du bærer på følelsene.

STERKT: Dette rommet er forbeholdt moderne kunstnere. Nå er det Tracy Emin som er utstilt. Verket gjør inntrykk.

Underspilt voldsomhet

Sterkest inntrykk gjør utstillingen av Tracey Emin, en britisk kunstner, som over tiår har vært inspirert av Munch.

Hennes verk skriker til deg. Bokstavelig talt. Det er et rystende feministisk prosjekt, en kvinnehistorie fortalt så rått, brutalt og nakent at du gisper etter pusten.

På ypperlig vis klarer museet å binde sammen nåtid og fortid. På ypperlig vis vises kunstens udødelighet. På den ene veggen ensomhetens århundre, formidlet gjennom Emins selvportretter. På den andre veggen Munchs «Sammenkrøpet akt».

Så underspilt. Så voldsomt. Bygget, kunsten – alt.

Og da blir det på en måte så godt å komme ut av hver utstilling i hver etasje. Og bli omfavnet av Oslo. I all sin prakt. Så enkelt, så genialt.

Smålig kritikk

Jeg har forsøkt. Jeg klarer ikke finne noe vondt å si om det kontroversielle bygget.

Det skulle i så fall vært som å klage på at tallerkenen ikke er varm nok på en michelinstjerne-restaurant. Det kan være riktig, men det er også smålig – å peke det ut.

Her er slik jeg ser det: Det nye Munchmuseet er en blanding av det harde, det praktiske, det enkle, og moderne.

Utenfor utstillingsrommene er det som å være i et romskip med rulletrapper så langt øyet kan se. Innenfor er de innerste rommene. Til kunsten, og derigjennom en selv.

Jeg kan ikke tenke meg en mer vellykket arkitektur.

Endelig hjemme

Men så er jeg et vanlig menneske. Jeg er hun som fant trøst i «Trøst». Som har et trykk av «Trøst» hengende i soverommet – og ser på den hver morgen.

Og som likevel gråt i dag etter å ha sett «Trøst». I dette bygget.

Det er som om jeg kom hjem til Munch, og Munch kom hjem til meg.

Det er her Munch skal bo. Det er her han hele tiden har fortjent å være. Han favner Oslo, og Oslo favner ham. Og det spiller ingen roller hvilken hudfarge vi har.