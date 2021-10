Kommentar

Burde ligget unna

Av Leif Welhaven

BALLSTJERNER: Lionel Messi (f.v.), Erling Braut Haaland og David Beckham

Store idrettsstjerner er forbilder for uvirkelig mange mennesker. Da er det klokt å ikke fremstå som en reklameplakat for hva som helst.

Hvor går grensen for hvilke merkevarer det er innenfor at idrettsstjerner lar seg assosiere med?

Temaet dukker stadig opp, ettersom store stjerner velger å bruke kjendisstatusen sin i ulike sammenhenger.

Et at de tydeligste eksemplene i nyere tid, er hvordan David Beckham nå skal bli ansiktet utad for fotball-VM i Qatar.

Det betyr i praksis at en av tidenes mest ikoniske fotballspillere er hyret som en «vandrende vaskemaskin» for fotball-VM i Qatar.

For fyrstelig betaling skal han kaste glans over mesterskapet, og dermed bidra til å vende fokuset bort fra FIFAs etiske svikt og døden og elendighet vertsvalget har medført.

I samme gate ble Lionel Messi umiddelbart brukt som en reklameplakat for Qatar, som en konsekvens av overgangen til Paris Saint-Germain.

Andre eksempler som kan problematiseres er stjerner som velger å markedsføre diverse bettingselskaper, som foreksempel John Carew eller John Arne Riise. For den saks skyld kan også koblingen mellom norsk skisport og en produsent av våpenteknologi debatteres.

Det er lov til å ha ulike oppfatninger om hvor grensen bør gå. Men det kan i det minste være grunn til å vente at utøvere tar et bevisst valg om hva de vil assosieres med.

Her har det nå dukket opp en sak rundt Erling Braut Haaland, I seg selv er det kanskje ikke verdens største sak at Erling Braut Haaland profilerte klær fra «No Choice» på en instagramstory. Kontoen hans når ut til 12,5 millioner følgere.

Klærne skal angivelig beskytte mot elektromagnetisk stråling og 5G. For å ty til et understatement, så er det vitenskapelige grunnlaget for dette diskutabelt.

Da blir det etterlatte inntrykket at Haaland blir en posterboy for noe konspirasjonsteoretisk.

Det er ingen grunn til å tvile på pappa Alfies ord når han hevder at sønnen ikke dermed går god for alt selskapet gjør eller mener.

Men det er foretatt noen valg her som kan ha en uheldig effekt.

Erling Braut Haaland valgte å merke posten med ordet ordet «protected», plassert rett over merkevarenavnene til nevnte «No choice» og brillemerket «Ra optics».

Sistnevnte påstås å øke søvnkvaliteten ved å beskytte mot blått lys fra skjermen på mobilen endre dippedutter.

Ifølge Alfie Haaland har sønnen brukt slike briller i mange år og mener at det utgjør en forskjell.

Selvsagt kan det bare være brillene ordvalget refererer til, men Haaland burde uansett vokte seg for hvordan det han legger ut kan bli o

Det er i overkant lett å tolke innlegget som et bidrag til å legitimere slike standpunkter..

Her er det ikke intensjonen, men effekten som er mest relevant. Derfor burde han ligget unna.

Her er det en formildende omstendighet at det ikke skal foreligge en kommersiell avtale, slik at Haaland ikke aktivt sponses av den kontroversielle klesprodusenten. Men han skaper likevel en situasjon der han fremstår uheldig.

Erling Braut Haaland har gjort det aller meste rett etter at han slo gjennom. Nå gjør han seg nå litt unødvendig sårbar.

Hvis du er et forbilde for så mange mennesker, er det grunn til å tenke seg om både én, to og tre ganger om hvem du vil fremstå på lag med.