Politikeres kunnskapsforakt er farlig

Justisministeren vil ikke lytte til eksperter, men vanlige folk. Men hvem tror hun fagfolkene taler på vegne av?

INGVILD WETRHUS THORSVIK, stortingsrepresentant (V)

Mandag denne uken gikk justisminister Mehl ut i VG og mente at det i forbindelse med domstolsreformen var «et sterkt behov i Norge for å lytte mer til vanlige folk, og mindre til ekspertene».

Hun etterlater et inntrykk av at fagfolkene som har uttalt seg om domstolsreformen er en del av et ekspertvelde, distansert fra vanlige folks liv.

Det er skivebom. For fagfolkenes argument er at domstolsapparatet må bli bedre rustet til å ivareta – vel, nettopp – vanlige folks rettssikkerhet. I Riksrevisjonens rapport fra 2019 om saksbehandlingstid og effektivitet i tingrettene og lagmannsrettene fant Riksrevisjonen at domstolene ikke nådde flere av Stortingets mål for saksbehandlingstid. Hvem gikk dette utover? Jo, vanlige folk - og deres rettssikkerhet, liv og helse.

Det er også verdt å nevne at vi har faglige eksperter i absolutt hele landet.

Dette er ikke første gangen Sp uttaler seg negativt om faglige råd de ikke er fornøyd med. Tidligere i år uttalte Senterpartiets justispolitiske talsperson Else Marie Rødby at hun ikke så på Domstolsadministrasjonen som et fagorgan, men som en politisk motstemme.

Justisministeren synes å være enig i dette. I 2020 foreslo hun i Stortinget å gjennomføre en evaluering av Domstolsadministrasjonen og blant annet undersøke i hvilken grad deres politiske ståsted har påvirket prioriteringene.

I en senere artikkel i Advokatbladet sa daværende stortingsrepresentant Mehl følgende om leder for domstolsadministrasjonen: «Urke er målløs» over at han ikke fikk flertall for domstolsreformen i Stortinget. Og videre at «han [Urke] har ønsket seg en sentralisering av domstolene i en årrekke».

En slik politisering og mistenkeliggjøring av et fagorgan og dets leder gjør det vanskelig å ha en faglig saklig debatt. Man blir ikke en politisk aktør bare fordi man fra et faglig ståsted er uenig med Senterpartiet. Politikere skal vokte seg vel for å undergrave fagfolk som er uenige med dem.

Noe av det mest påfallende er at domstolsreformen er god distriktspolitikk. Faren for at de minste tingrettene legges ned øker dersom den reverseres. Særdomstolsutvalget fastslo i 2017 at barnesaker burde samles i noen utvalgte tingretter, på grunn av behovet for barnefaglig tilleggskompetanse. I mindre tingretter står barnesaker for 30-40 prosent av alle sakene, og ved bortfall av disse, ville konsekvensen vært at små domstoler ikke ville ha nok saker til å forsvare sin virksomhet.

Domstolsreformen har gjort det mulig å sikre enkelte dommere tilgang til barnefaglig kompetanse. Domstolsreformen har trolig reddet de minste tingrettene fra nedleggelse, samtidig som den har styrket rettssikkerheten og minsket ventetidene i de mange foreldretvistsakene.

I tillegg til dette foreslår regjeringen i å gjøre det lettere å flytte saker mellom rettsstedene uten partenes samtykke. Det vil si at om saken egentlig hører til i Farsund, så skal domstolen selv kunne beslutte å behandle saken din i Arendal hvis kapasiteten er bedre der. Nøyaktig det Sp feilaktig anklager domstolene for å gjøre i dag.

Sannheten er at reiseveien til rettsstedene er den samme som før reformen. Saken din behandles på akkurat samme sted som før, og ingen rettssteder er nedlagt. Forskjellen er at dommerne i rettskretsen flytter seg mellom rettsstedene. Selv om saken din nå ligger hos Agder tingrett, skal du fortsatt møte opp i Farsund.

Behovet for rettslige reformer på barnefeltet har vært etterspurt lenge. Barnesakene regnes av mange dommere som de aller vanskeligste sakene å håndtere. Dette er fordi behandlingen av saker som angår barn krever særskilt kompetanse, som strekker seg langt utover den generelle dommerkompetansen. Avgjørelsene som fattes kan gripe voldsomt inn i det berørte barnets hverdag, og ha formidabel innvirkning på dets fremtid.

Barneombudet har advart mot reversering av reformen, og mener barns rettssikkerhet kan stå i fare. Også dette har Mehl avvist.

Politikere bør vokte seg vel for å delegitimere fagorganer og fagfolk. Jeg vil anbefale justisministeren om å lytte til dem, nettopp fordi de taler vanlige folks sak, og sørger for at stemmer som ikke selv kan tale sin sak allikevel blir hørt.