Leder

Nå får vi alle dårligere råd

Nordmenn flest har allerede merket at det er trangere tider. Nå må staten også knipe igjen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Regjeringen er i sluttspurten i arbeidet med sitt forslag til statsbudsjett for 2023. I forkant av denne ukens budsjettkonferanse, har både statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum varslet kutt og innstramminger.

Mye er endret siden Støre tok over som statsminister i fjor høst.

Vanlige folk har ikke fått det bedre. Tvert om.

Strøm, drivstoff og mat koster mye mer nå enn for bare noen måneder siden. Rentene har økt - og det er varslet om ytterligere renteøkninger.

Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum har en krevende oppgave når han og hans regjering skal ferdigstille sitt forslag til statsbudsjett for 2023.

Mange familier går i disse dager gjennom sin egen økonomi. For noen holder det å justere det daglige forbruket, og å bli mer bevisste på bruk av strøm og drivstoff.

For andre innebærer de mange og kraftige prisøkningene en mye tøffere hverdag, med store bekymringer og søvnløse netter.

Må legge bort løfter

Regjeringen har en krevende oppgave, når den både skal sørge for at de som blir hardest rammet, får hjelp til å klare seg gjennom krisen, og samtidig forberede alle oss andre på at vi ikke lenger kan regne med at den offentlige pengebruken kan fortsette som før.

Kostbare valgløfter må legges bort. Det blir trangere budsjetter på mange områder.

Slik må det bli, med en omfattende internasjonal energikrise, krig i Europa og det som ser ut til å bli en global matkrise. Ikke noe tyder på at situasjonen blir bedre med det første.

Dette krever mye av våre ledere. Både i ord og i handling.

Russlands president Vladimir Putins krig i Ukraina skaper store problemer.

For at folk skal akseptere det som kommer, må de forstå hvorfor det skjer. Her har Støre og Vedum ligget langt etter skjema i fortellingen om den kommende krisen.

Vedum lovet så sent som i våres at nordmenn flest ville få bedre privatøkonomi.

Støre har først i det siste vært tilstrekkelig klar og tydelig på hvor vanskelig situasjonen er, og hvor vanskelig det blir i tiden fremover.

Et tungt ansvar

Men nå er de der. Oljepengebruken må strammes inn. Økt pengebruk nå kan gjøre situasjonen enda verre. Både for folks privatøkonomi i form av enda kraftigere renteøkninger.

Og i form av dårligere vilkår for norske varer i utlandet, fordi prisstigning her hjemme kan gjøre våre varer for dyre i konkurranse med tilsvarende varer fra andre land.

Det vil ramme norske arbeidsplasser, og derigjennom skape enda større problemer i norsk økonomi.

Samtidig som det må strammes inn, må forsvaret og den generelle beredskapen styrkes - kraftig.

Vi må være i stand til å ta imot flere flyktninger fra Ukraina, og vi må gi solid økonomisk støtte til det krigsherjede landet.

Og de her hjemme som er svakest stilt, og som rammes hardest av de kraftige prisøkningene, må få hjelp til å klare seg gjennom en beinhard høst og vinter.

Det hviler et tungt ansvar på våre ledere. Særlig i tider som dette.

Svaret på om de består prøven de er satt på, får vi først i ettertid, når det verste er over. Det bør Støre og hans statsråder ha i bakhodet, når de samles denne uken.