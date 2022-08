Leder

Fare for atomkatastrofe

Det er på høy tid at Putins tropper forlater Europas største atomanlegg i Zaporizjzja. I verste fall kan resultatet bli den største katastrofen i en krig som allerede har ført til enorme lidelser og ødeleggelser.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Tidlig i mars tok russiske invasjonsstyrker kontroll over Zaporizjzja i det sørlige Ukraina.

Kraftverket drives fortsatt av ukrainere, men er nå under overvåkning av russiske militære.

Anlegget er nær frontlinjen mellom russiske og ukrainske styrker. Det kommer stadig meldinger om artilleri- og rakettangrep i området.

Flere ganger har situasjonen vært kritisk. Faren for ulykker er overhengende.

Russlands president Vladimir Putin.

De som vil være mest utsatt ved et større utslipp av radioaktivt materiale er 400 000 mennesker som bor i nærheten. Men en alvorlig ulykke kan angå langt flere.

Ukrainerne vet bedre enn noen hvor galt det kan gå. Landet har tidligere vært åsted for verdens verste atomulykke. Tsjernobyl-katastrofen i 1986 fant sted da Ukraina var en del av Sovjetunionen.

Alt må gjøres for å hindre at noe lignende skjer igjen.

Situasjonen ved Zaporizjzja har skapt dyp uro i Kyiv, og i vestlige hovedsteder.

Tidligere i august var dette tema i en telefonsamtale mellom lederne i USA, Frankrike, Storbritannia og Tyskland.

Frankrikes president Emmanuel Macron hadde deretter kontakt med Vladimir Putin, som godtok at et ekspertteam fra IAEA kunne reise til Zaporizjzja. I går meldte IAEA-sjef Rafael Grossi at teamet er på vei.

Det er gode nyheter at en ekspertgruppe fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) er på vei til atomkraftverket i Zaporizjzja i Ukraina.

Men krisen er ikke over før Russland trekker okkupasjonsstyrkene tilbake fra Europas største atomanlegg.

IAEAs generaldirektør Rafael Grossi (i midten) sammen med medlemmer av inspeksjonsteamet som er på vei til Ukraina.

IAEA har de beste forutsetninger for å påta seg et slikt oppdrag. De har erfarne eksperter som kan yte assistanse for å styrke sikkerhetstiltakene. De kan også komme med en upartisk vurdering av situasjonen.

Det bør umiddelbart innføres en lokal våpenhvile slik at ekspertene kan få utføre sitt arbeid.

Russland og Ukraina anklager hverandre for å utføre krigshandlinger i området. Når vi er vitne til den massive desinformasjonen fra russisk side i denne krigen er det liten grunn til å feste lit til noe av det som for tiden kommer fra Kreml.

Det vi må fastholde er at Vladimir Putin skapte denne farlige situasjonen da hans styrker invaderte Ukraina og okkuperte atomkraftverket. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har anklaget Russland for kjernefysisk utpressing.

EUs utenrikssjef Josep Borrell har fordømt Russlands militære aktiviteter ved Zaporizjzja, og kalt det et alvorlig og uansvarlig brudd på kjernefysiske sikkerhetsregler.

Satelittbilde av atomanlegget i Zaporizjzja som er Europas største i sitt slag.

Det finnes en annen vei. IAEAs inspeksjoner er et første skritt i riktig retning.

De russiske styrkene må forlate atomkraftverket. Det bør deretter opprettes en demilitarisert sone ved Zaporizjzja.

Til nå har dessverre Putin avvist alle krav om å trekke soldater og militært utstyr bort fra atomkraftanlegget. Det er et farlig russisk spill.

I verste fall kan resultatet bli den største katastrofen i en krig som allerede har ført til enorme lidelser og ødeleggelser.

Det er på høy tid at Putins tropper forlater Zaporizjzja. Et atomkraftverk må aldri bli en krigsskueplass.