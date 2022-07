GYM: – Jeg er enig i at motivasjon bør være hovedfokus i kroppsøving. Det mener jeg gjelder i de andre fagene også, skriver kronikkforfatteren.

Debatt

Feil å kun snakke om gymkarakterer!

Du kan ikke utelukkende argumentere for at én karakter skal fjernes uten å nevne de andre fagene, slik det har blitt gjort med kroppsøving.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

JØRGEN VAMMER, lærer i Osloskolen

Les også Dropp karakterene i gym! Gym er for viktig til å handle om et jag etter karakterer.

Jeg syntes kronikken til Gerty Lund er trist å lese på vegne av de mange som faktisk mestrer faget kroppsøving.

Dette er elever som jobber hardt for å oppnå høy måloppnåelse, eller “sekser”, i kroppsøvingsfaget.

Her mangler det en rekke perspektiver som er helt nødvendige å ha for å argumentere i en slik debatt.

Først og fremst: å påstå at “karakter i kroppsøving er irrelevant” syntes jeg både er feil og paradoksalt.

Hva skiller karakter i kroppsøving fra karakter i norsk? For å få høy måloppnåelse i norsk må du jobbe hardt. Veldig hardt.

Du må i beste fall være aktiv i timene, gjøre de oppgavene du skal og generelt være interessert og engasjert i faget. Det hjelper om du har en i familien som er litt språkrik også – da stiller du betydelig sterkere. Har du egen interesse av lesing og ser på dette som en hobby er det enda bedre.

Kroppsøving er akkurat det samme. Du må jobbe hardt for å oppnå en “sekser” her. Du må være aktiv i timene, ha innsats og helst ha noen ferdigheter i en eller flere sportsgrener. Driver du med sport på fritiden stiller du naturligvis sterkere – akkurat som du gjør med hobbylesing i norsk.

Jeg skjønner at det er kjipt å “bare” få en femmer i kroppsøving når man mestrer så mange andre fag.

Likevel er det sånn at fagene favoriserer forskjellige egenskaper og ferdigheter. Å få høy mattekarakter er like vanskelig som å få høy gymkarakter.

Egenskapene våre spiller inn.

Derfor mener jeg at om du først skal fjerne den ene karakteren, må den andre følge. Hvis ikke gjør vi kun teoretikerne en tjeneste.

De som jobber hardt for kroppsøving får indirekte beskjed om at “det at du er flink til akkurat dette, det bryr vi oss ikke så mye om”.

Jeg er enig i at motivasjon bør være hovedfokus i kroppsøving. Det mener jeg gjelder i de andre fagene også. Å få tilbake en dårlig matteprøve er like kjipt som å få en dårlig tilbakemelding i kroppsøving.

Man kan selvfølgelig argumentere for at gym er et “annerledesfag”, men de finnes det i så fall flere av. Kunst og håndverk, mat og helse og musikk er tre av dem.

Som i gym, vil det også her gi fordeler til de som innehar disse ferdighetene – uavhengig om det er matlaging fordi du lager mye mat hjemme, har en hjemme som er handyman eller om du spiller i korps.

Du kan ikke utelukkende argumentere for at én karakter skal fjernes uten å nevne de andre fagene.