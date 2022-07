Leder

De trenger vår støtte

VANT NOBELPRISEN: Maria Ressa og Dmitrij Muratov.

To journalister fikk Nobels fredspris i fjor. Nå er de i ferd med å miste alt. De kan ikke kjempe denne striden alene.

For knappe syv måneder siden ble journalistene Dmitrij Muratov fra Russland og Maria Ressa fra Filippinene tildelt Nobel fredspris i Oslo.

Med livet som innsats har de drevet kritisk og undersøkende journalistikk mot sine respektive autoritære regimer. I årevis har de avslørt korrupsjon, vanstyre og statens overgrep mot befolkningen.

Like lenge er de blitt forfulgt, hetset og hundset. Deres kolleger er blitt angrepet.Noen er blitt drept.

Begge har holdt stand under uutholdelige forhold. «Hold the line». Hold linjen, har vært Ressa’s kamprop.

For ofte er det en fri og uavhengig presse som står mellom demokrati og tyranni.

Men aldri har kampen for å holde linjen vært mer krevende.

Bare måneder etter at de modige og verdige fredsprisvinnerne sto på podiet i Oslo rådhus – er de blitt stanset i å utføre sin livsgjerning av autokratene de har kjempet mot.

Muratov har solgt Nobel-medaljen, blitt fysisk angrepet og tvunget av Putin-regimet til å legge ned sitt livsverk, avisen Novaya Gazeta.

Avisen ble forelagt streng sensur. Ukraina-krigen kunne ikke omtales som krig. Og når journalister ble truet med fengsel om de ikke fulgte ordre – valgte Muratov å heller legge ned avisen i Russland, enn å bøye seg for Putin.

Maria Ressa, på sin side, tapte nylig anken i en tvilsom rettssak om ærekrenkelse som hun har kjempet i rettssystemet siden 2012.

Dette er en av flere rettsprosesser, som kan gi henne til sammen 100 år i fengsel. Det er et åpenbart forsøk på å kneble kvinnen og den frie presse i Filippinene.

For et par uker siden fikk hun i tillegg beskjed om å stenge livsverket Rappler. En av de siste stående, uavhengige og frie mediene i landet. Den nye presidenten Bongbong Marcos følger dermed i den tidligere presidenten Duterte’s autoritære fotspor.

Med de siste månedenes hendelser har Muratov og Ressa vist hvor redd mektige autoritære ledere er for en uavhengig og kritisk presse. Og dermed vist hvor viktig pressen er for varig fred.

Først gikk Putin til angrep på Ukraina, umiddelbart etter gikk han til angrep på pressen i Russland.

En befolkning som ikke får lese frie og uavhengige nyheter er en befolkning som vil tro på Putin og hans regime. Det er bare når sannheten tilsløres at overgrep kan begås uhindret.

Nå er Muratov stilnet i Russland. Mens Ressa er i ferd med å stilnes i Filippinene.

Begge prisvinnerne trenger vår støtte. Både Norge og verden må legge press på regimene. Det skal ikke være behagelig å kue pressen. Marcos skal ikke få herse med Ressa uten at det vekker sterke reaksjoner.

Fjorårets Nobel fredspris er antagelig en av de viktigste som er blitt delt ut. Den er også den mest kostbare. Muratov’s medalje ble solgt for rekordsummen en milliard kroner. Pengene har han gitt til ofre for Ukraina-krigen. Moratov kom med en klar tilbakemelding.

Skal vi klare å holde linjen, må vi klare å beskytte mennesker som Dmitrij Muratov og Maria Ressa. De modige journalistene kjemper ikke bare for det fri ord og sannheten i egne land – men for pressefolk over hele verden.