GENERASJON Z: – Livet er ikke en dans på roser. Dagens unge er ikke den første generasjonen som har det tøft, skriver Storsletten i dag.

Generasjoner trenger motstand

Smerte og motgang er en forutsetning for tilfredstillelse.

ASLAK VERSTO STORSLETTEN, historiker og rådgiver i Civita

Generasjon Z (født etter 1996) har visst andre problemer enn mennesker i tidligere generasjoner.

VG viste nylig til en undersøkelse utført av Walton Family Foundation and Murmuration, som er omtalt i Axios . Undersøkelsen er utført blant amerikanere, men funnene gjør seg trolig gjeldende også her til

lands.

Noen av funnene er at generasjon Z har:

- Lave forventninger til at myndigheter, institusjoner og firmaer skal prioritere dem eller ta hensyn til deres behov.

- De mener også at det å stå opp for dem som ikke kan gjøre det selv, er en viktig del av deres identitet.

- Sammenlignet med andre generasjoner føler generasjon Z dobbelt så ofte på håpløshet og depresjon, og er tre ganger så utsatt for selvskading.

Dette minner meg, (tilhørende generasjon Y), om filosofen og geniet Friedrich Nietzsche.

Følelsesmessig støtte, medlidenhet og håpløshet ser ut til å være sentralt for generasjon Z. Dette representerer for Nietzsche en form for slavemoral. Dette favoriserer de svake og de vanskeligstilte.

Når de svake og de vanskeligstiltes verdier blir universelle, skaper det universell middelmådighet. Det blir en evig runddans mot bunnen.

Selv om vi alle opplever motgang og ting som vi anser som nederlag, enten det er snakk om at myndighetene ikke tar hensyn til våre behov, at den sosiale rettferdigheten ikke er der vi mener at den bør være eller om vi opplever håpløshet og depresjon, burde vi være glade for å kunne oppleve

de smertefulle hendelsene også.

Vi må lære å innarbeide sorg og motgang som deler av livets

skjønnhet. Smerte er ikke noe du skal bli frelst fra, eller som skal unngås for enhver pris.

For å leve et fullverdig liv må vi risikere smerte, motgang og håpløshet – og overkomme det. Smerte, motgang og håpløshet skal omfavnes og mestres.

Meningen med livet er et liv med mening. Hver og en i generasjon Z må finne sin mening og leve for denne, ikke forvente at myndigheter, institusjoner og firmaer skal gjøre det for dem.

Livet er ikke en dans på roser. Dagens unge er ikke den første generasjonen som har det tøft.

Det er på tide at generasjon Z tar dette til seg.

«We’re the middle children of history, man. No purpose or place. We have no Great War. No Great Depression. Our Great War’s a spiritual war. Our Great Depression is our lives. We’ve all been raised on television to believe that one day we’d all be millionaires, and movie gods, and rock stars. But we won’t. And we’re slowly learning that fact. And we’re very, very pissed off.»

Tyler Durden (Fight Club)