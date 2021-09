Leder

Forankring fryder

I REVERS: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil reverse kommunereformen. Det vil ikke partiets ordførere.

Senterpartiet trenger ikke fiender når de har venner som reformfornøyde Sp-ordførere.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Valgløftet om å nullstille region- og kommunereformen vekker liten entusiasme hos flertallet av ordførerne i landets nye kommuner. Mange av dem nettopp fra ordførerpartiet Sp.

I løpet av kommunereformen er 119 kommuner blitt til 47 nye. Fra 2020 har vi 356 kommuner i Norge. Kun én av 42 ordførere i nygifte kommuner vil ifølge Adresseavisen søke skilsmisse, dersom Senterpartiet kommer i posisjon etter valget og får gjennomslag for sitt baklengs-mål om å reversere kommunereformen.

les også Det er ingen krise i Distrikts-Norge!

«Det er tilnærmet umulig å se for seg hvordan en eventuell deling skulle kunne bli realisert», sier Steinkjer-ordfører Anne Berit Lein (Sp). Avisen har snakket med ordførerne i samtlige kommuner som ble sammenslått 1. januar i fjor. Kun Ap-ordføreren i Hamarøy sier ja til oppsplitting av kommunen dersom det viser seg å være et ønske i befolkningen.

For å finne ut om det ønsket er til stede, vil Sp foreslå folkeavstemninger i de nye kommunene. Partiet har nok en anelse om at lokalpolitikerne i sammenslåtte kommuner har begynt å se såpass mange fordeler med større driftsenheter, at de neppe vil reversere reformen. Da er det mer sannsynlig at misfornøyde innbyggere ønsker seg tilbake til gamle dager.

les også Ernas reformtrøbbel

Forhåpentlig vil Ap, dersom valgresultatet går i rødgrønn retning, sette ned foten for Sp i denne saken. Både folkeavstemninger og retur til et kommunekart som ble tegnet da befordringsmidler og avstander handlet om hest og kjerre, kan komme til å koste mer enn det smaker.

Dessuten er det Stortinget som tegner kommunekartet. Og både i denne sal, så vel som i langt de fleste kommunestyresaler, er den nye kommunestrukturen godt forankret. Et flertall av både rikspolitikerne og lokalpolitikerne er fornøyd med utfallet av kommunereformen.

Det kan godt være at noen av de nysammenslåtte kommunene etter hvert kommer frem til at enkelte ting fungerte bedre i de mindre enhetene. Eller at endrede strukturer fordrer andre budsjetter. Men de erfaringene har man ennå ikke rukket å høste.

les også Styrk barnevernet

Vi er imidlertid trygge på at de fleste ordførere vil klare å adressere disse problemene når, eller om de skulle oppstå. De lokalpolitikere som omfattes av kommunereformen vet at de har gode forhandlingskort på hånden dersom Stortingets reformvedtak medfører dårligere tjenester, eller vesentlig svekket kommuneøkonomi.

Trenden i mange mindre kommuner de siste 50 årene er at stadig flere har slitt med å opprettholde sitt tjenestetilbud. Enkelte har vært så små at de ikke engang har sett seg i stand til å yte selv lovpålagte minimumstjenester. Noe har latt seg løse via interkommunalt samarbeid, men mange av utfordringene er så komplekse at kun større driftsenheter kan gi varige løsninger.

Kommunene er motoren i velferds-Norge. De er vår fremtid. Det er her tjenester skapes og ytes. Vi mener det er meningsløst å bruke nye milliarder på å møte morgendagen med ryggen først.