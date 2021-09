SKOLE: –Kristin Clemet mener høyresiden er best på utdanning, men partiet Høyre har tradisjon for å redusere skolebudsjettene når de styrer. Derfor mangler Clemet all troverdighet når hun snakker om å styrke skolen, skriver SVs Kari E. Kaski.

Debatt

Høyreskolen har gått ut på dato

Kristin Clemet har misforstått: å kutte i skolen er ikke det samme som å satse på skolen.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KARI ELISABETH KASKI, stortingsrepresentant (SV)

I VG 1. september maler Kristin Clemet fra høyresidens tankesmie Civita en kunstig motsetning mellom SVs ønske om mer rettferdig fordeling og satsing på skole og arbeid. Dette er en avsporing av ulikhetsdebatten som ingen er tjent med. Clemet mener høyresiden er best på utdanning, men partiet Høyre har tradisjon for å redusere skolebudsjettene når de styrer. Derfor mangler Clemet all troverdighet når hun snakker om å styrke skolen. Tillit og troverdighet får man av det man gjør. Høyre har dessverre ikke gjort annet enn å kutte.

Som utdanningsminister for Høyre på 2000-tallet innførte Kristin Clemet nyliberale ideer i fellesskolen. Politiske virkemidler som stykkprisfinansiering, karakterbasert opptak, nivådeling, privatisering, offentliggjøring av resultater og resultatstyring skulle gjøre skolen mer effektiv. Dette tankegodset fikk stor innvirkning på hvordan Høyre styrte Osloskolen gjennom 18 år. Mantraet var at det ikke hadde noe å si hvor mange elever som gikk i en klasse. Konsekvensene var katastrofale, med skjevfordeling av ressurser og elever. Det ble kuttet systematisk i skolebudsjettene, og Oslo hadde landets dårligste lærerdekning. Bare de siste fem årene med Høyre ved makten, ble Osloskolen strupet med 350 millioner kroner.

SV er en sterk motstander av at markedsliberalistiske prinsipper skal være styrende i skolen. Vi ønsker en sterk fellesskole, der barn og unge møtes på tvers av sosial bakgrunn. I SVs fellesskole lærer elevene mer fordi de trives og er motiverte og fordi skoledagen er mer praktisk og variert. Lærerne har tillit, og lager spennende undervisning. Vi har mange med oss som er kritisk til høyresidens snevre kunnskapssyn. Det er økt oppslutning om forståelsen for at praktisk og teoretisk læring styrker hverandre, at aktive elever lærer mer enn passive og at mer og bedre læring er avhengig av at elevene får leke og oppleve mestring slik at de er motiverte. Lærelyst er nemlig viktigere for læring enn læringstrykk.

Den suverent viktigste saken nå er å gjøre noe med lærermangelen. Regjeringens største synd er at den har sett lærermangelen vokse, uten å gjøre noe med det. SV vil stoppe avskiltingen av erfarne lærere og droppe kravet om fire i matematikk for lærerstudenter. En snuoperasjon må til for gradvis å få ned andelen ukvalifiserte. Slik får vi en god skole. Slik utjevner vi forskjeller.