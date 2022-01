Leder

Forsøker å splitte allierte

FØRSTE PRESIDENTMØTE: Vladimir Putin og Joe Biden møttes i Sveits i juni.

Mens Vladimir Putin bruker trusler, militært press og desinformasjon for å splitte Europa forsøker Joe Biden å holde de allierte sammen.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Torsdag møtte statsminister Jonas Gahr Støre både president Biden og hans sikkerhetspolitiske rådgiver Jake Sullivan i Det hvite hus.

Støre sier at han opplever at Biden og hans folk er åpne og lyttende til allierte.

Som nabo til Russland har Norge unike erfaringer som vekker Bidens interesse. Støre omtaler Biden som den presidenten som trolig har lengst utenrikspolitisk erfaring. Det er bra for Norge, og for Nato.

Men nå setter en annen erfaren leder, Vladimir Putin, Biden på en alvorlig prøve. Putin mobiliserer store troppestyrker på grensen til Ukraina og sender ufravikelige krav til USA og Nato.

SNAKKET OM RUSSLAND: Statsminister Jonas Gahr Støre møtte president Joe Biden i Det hvite hus.

Da Biden ble president lovet han at tiden var over for at USA skulle gi etter for russisk aggresjon. Biden sa at den mest effektive måten er å samarbeide nært med allierte og likesinnede land. I Ukraina-krisen har det vært maktpåliggende for Biden å stå i nær og kontinuerlig kontakt med allierte i Nato.

Biden lovet ikke bare en tøffere linje overfor Putin enn sin forgjenger. Han ville reparere forholdet til allierte for å motstå presset fra fremvoksende autoritære krefter.

USA ønsket å fokusere på Kina, som den utvilsomt største utfordring i det 21. århundre. Men Putin ville det annerledes. Han har sørget for å få Bidens fulle oppmerksomhet.

Putin har aldri godtatt at Ukraina søker et nærmere økonomisk og sikkerhetspolitisk samarbeid med vestlige land. Nå forsøker han med trusler å gjenopprette en russisk interessesfære. Tidspunktet er neppe tilfeldig.

For et halvt år siden led USA og Nato et smertelig nederlag i Afghanistan. Biden sliter med oppslutningen etter flere politiske nederlag. Storbritannia er oppslukt av politiske skandaler. Europa forsøker å komme til hektene etter pandemien. Det gir Putin en mulighet til å så splittelse i vest.

Både i Norge og andre vestlige land finnes det noen som mener at USA og Nato har like stor, eller vel så mye, ansvar som Russland for den akutte krigsfaren. De bør lytte til Ukraina. Ukrainerne vet hva russisk aggresjon innebærer.

Hvis Putin får sin vilje i Ukraina vil Biden fremstå svak. Tilliten til at USA da evner å stå opp mot Kina og andre autoritære land vil være betydelig svekket.

Den beste måten å forhindre krig er at USA og Europa står sammen om et tydelig budskap til Russland: Et angrep vil utløse kraftfulle økonomiske og politiske straffetiltak. Det gode alternativet er forhandlinger. Den døren står åpen.