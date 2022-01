Debatt

Rasisme – hva kan vi si, hva kan vi ikke si og skolens rolle

Spørsmålet om bruken av n-ordet har på mange måter fått et svar. Slikt gjør man ikke. Men i mange saker er det ikke snakk om enten – eller.

PEDER NUSTAD, prosjektleder for Dembra ved HL-senteret

Denne uken har debatten om rasisme vært oppe i nyhetsbildet. Tidligere håndballspiller og Farmen-deltager Kjersti Grini ba om unnskyldning for bruken av den rasistiske betegnelsen «neger» på TV 2. Diskusjonen i etterkant viser enighet om at det finnes grenser for hva man kan si: n-ordet er over den grensen.

Men kan grensen for hva man kan si, også settes for snevert? I et innlegg skriver lærer Anne Herre Bisgaard om elever som problematiserer hennes bruk av uttrykk som hvit løgn og at det går mot lysere tider. Rasistisk, sier eleven. Noe skurrer, skriver Bisgaard. Hun er bekymret for at rommet for hva læreren kan si, er blitt for lite.

Vi har møtt lignende bekymringer fra andre lærere. Gjennom skolesatsingen Dembra (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme) veileder vi skoler i arbeidet med å forebygge ulike former for fordommer og rasisme. Hvor går grensen for hva man kan si og ikke kan si? Hvordan ivareta enkeltelever uten at lærere eller medelever føler seg kneblet? Hvordan håndtere rasismeanklager fra elevene?

Ingen av disse spørsmålene har entydige svar. Som Bisgaard peker på, er samfunnet i utvikling. Vi lever ikke på 1970-tallet lenger og vet mer at opprinnelse og utseende påvirker hvordan mennesker blir møtt. Og Norge er ikke USA, vi må diskutere oss frem til svarene selv, ut fra det norske samfunn, vår sammenheng.

Derfor er det viktig at det er rom for å snakke om dette, slik Shabana Rehman fortalte at Farmen-deltagerne gjorde etter opptrinnet. I skolen er dette særlig viktig; at både lærere og elever tør å stille spørsmål, være uenig og utforske sammen.

Spørsmålet om bruken av n-ordet har på mange måter fått et svar. Slikt gjør man ikke. Men i mange saker er det ikke snakk om enten – eller. Ta spørsmålet om lys og mørke som bilde på godt og ondt. Bruken av uttrykket lysere tider som noe positivt henger sammen med noe så grunnleggende som årstidenes gang, ikke rasisme. Samtidig er det lett å finne eksempler der ikke-hvit hudfarge har vært brukt for å symbolisere mørke krefter eller skurker, både i kunst og litteratur, og i populærkulturen.

Lærere må kunne være trygge på at de ikke er rasister når de tar opp slikt med elevene sine. Men det er ikke til å komme forbi at også en lærers språk og handlinger – ofte ubevisst – kan være med på å bekrefte en elevs følelse av utenforskap. Et eksempel er når den rosa fargeblyanten omtales som «hudfarget», tross mangfoldet av hudfarger i klasserommet. Det er viktigere å snakke om ord og handlinger som definerer noen som utenfor, enn å lete etter rasisten. Kjersti Grini er ikke rasist. Ordet hun brukte, kan likevel være rasistisk.

Enkeltindivider opplever rasisme ulikt. Derfor er det viktig med stort rom for at enkeltindivider kan få uttrykke egne erfaringer og opplevelser. I skolen har læreren et særlig ansvar for å skape et trygt rom for slik respektfull deling. Det at noen legger bånd på seg, er høflige og ikke sier ting som sårer andre, er også med å utvide rommet for at andre kan få slippe til.

Når en situasjon oppstår i skolen, passer det selvfølgelig ikke alltid å gjøre dypdykk inn i sammenhenger og historie. Men skolens nye læreplaner gir større mulighet til slikt nå enn noen gang før, ikke minst gjennom vektleggingen av dybdelæring, kritisk tenkning og elevmedvirkning. Og la det være helt klart: Slike samtaler er god bruk av skoletid.

For å ivareta lærerne i den krevende situasjonen de står i, har skolen også en viktig ressurs i personalet; profesjonsfellesskapet som det heter i skolens nye læreplaner. Overfor kollegaer må lærere kunne lufte usikkerhet og drøfte spørsmål som de Bisgaard tar opp.

Gjennom Dembra støtter vi skolers arbeid for at elevene skal bli demokratiske borgere som kan håndtere disse og andre utfordringer med åpenhet og respekt for den andre. De viktigste verktøyene i dette arbeidet har skolen i sitt eget mandat og i dyktige lærere.

Ved å skape trygge rom for utveksling og refleksjon, kan skolen bidra til den samme typen læring hos elevene som det vi gjennom Grinis modige erkjennelse er blitt vitne til i offentligheten.