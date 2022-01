RØDT OG RUSSLAND:– Partiet Rødt i Norge drømmer om «det Karl Marx kalte kommunisme» i sitt eget prinsipprogram. At nettopp de er blant de få politiske partiene i Norge som fortsatt er imot norsk NATO-medlemskap, er ikke overraskende. Men at de stadig vekk tar et aggressivt Russland i forsvar, burde få noen hver til å heve øyenbrynene, skriver Senterungdommen.

Debatt

Kunnskapsløst å gi NATO skylda

Russland vil invadere Ukraina fordi de ønsker å bli en del av NATO. Rød Ungdom skylder på NATO. Er noen overrasket?

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

IBRAHIM ALI, internasjonal leder i Senterungdommen

TORSTEIN BUSKAKER, 1. vara til Senterungdommens sentralstyre

ANDRINE SEPPOLA, politisk nestleder i Senterungdommen

I et innlegg i VG hevder Alberte Tennøe Bekkhus og Selma Flo-Munch fra Rød Ungdom at NATO har skylda for at Russland forbereder en invasjon av Ukraina. Det er en påstand som overhodet ikke henger på greip.

Russlands aggressive fremferd har ført til annekteringen av Krim-halvøya, i tillegg til krigføringen i Øst-Ukraina. Slike konsekvenser viser hvor avgjørende det er om man står i eller utenfor NATO-alliansen. At Russland truer med krig fordi Ukraina vil bli med i NATO viser Putins radikale tendenser og manglende respekt for andre lands suverenitet og selvråderett.

At NATO gjennomfører øvelser og at det er alliert tilstedeværelse i Norge er helt naturlig for å sikre at alliansen faktisk er i stand til å forsvare Norges grenser, uavhengig av årstid eller andre forhold. NATO skal fungere som en forsvarsallianse som forankrer operasjoner i traktatens Artikkel 5 eller gjennom et FN-mandat.

NATO var opprinnelig motvekten til Sovjetunionen i en tid hvor kommunismens spredning var omfattende i verden. Kommunistiske regimer har over 100 millioner menneskeliv på samvittigheten – og partiet Rødt i Norge drømmer for øvrig om «det Karl Marx kalte kommunisme» i sitt eget prinsipprogram. At nettopp de er blant de få politiske partiene i Norge som fortsatt er imot norsk NATO-medlemskap, er derfor ikke overraskende. Men at de stadig vekk tar et aggressivt Russland i forsvar, burde heve noen øyenbryn i det ganske land.

Russland har hatt en truende atferd mot europeiske land som vil samarbeide tettere med NATO. At Russland advarer mot at Sverige eller Finland skal bli en del av alliansen er også uakseptabelt. Russland respekterte ikke suvereniteten til Georgia i 2008, eller til Ukraina i 2014. Vi kan ikke akseptere at Putin skal true med invasjon fordi Ukraina vil være en del av NATO.

Det er helt riktig slik utenriksministeren har kommentert saken; Det er Russland som har ansvaret for den økte spenningen. At Bekkhus og Flo-Munch ikke forstår det, handler i aller størst grad om forakten for

NATO som er utbredt i partiet deres.

Enhver stat skal være suveren til å fatte egne beslutninger. Dette gjelder for Ukraina like mye som for Russland selv. Dette handler om demokratiske verdier, og det bør selv landets selverklærte kommunister ta innover seg.

Norge er også et av Russland sine naboland, og med vår lange kystlinje og

strategisk gunstige posisjon på kloden, er NATO-medlemskapet vårt en faktor bak vår vedvarende suverenitet og frihet. For Senterungdommen er det viktig at vi er en god nabo og har dialog gjennom beroligelse, og forholdet vårt til Russland kan og bør bedres – men: vi skal være NATO i nord.

Kostnaden ved å invadere Norge skal være høyere enn gevinsten, og da trenger vi venner som står sammen med oss. Dette er en del av strategier som går tilbake til 40-tallet og ligger fast i dag – og det bør også partiet Rødt og Rød Ungdom kunne stille seg bak.

Det blir nesten fordummende for den sikkerhetspolitiske debatten å påstå at Russland ikke har skylda for sine egne handlinger og trusler. Det burde strengt tatt ikke være så vanskelig å enes om, uansett hvilken farge man har på den politiske drakten sin