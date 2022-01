Leder

Meningsløs reversering

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) setter symbolpolitikk foran borgernes rettssikkerhet.

Domstolsreformen er gjennomført. Alt tyder på at rettssikkerheten er styrket - over hele landet. Likevel vil regjeringen skrote reformen. Det er uforståelig. Og uansvarlig.

Borgernes rettssikkerhet er grunnleggende i enhver rettsstat. I vårt land var domstolene lenge under sterk kritikk, blant annet fra Riksrevisjonen. Domstolene var ikke effektive nok. Ved mange av de mindre manglet den nødvendige fagkunnskap i krevende saker. Fagmiljøene var ofte små, og tidvis for smale.

Behovet for reform var åpenbart. Etter grundige utredninger og høringsrunder gjennomførte den forrige regjeringen en omfattende reform. Etter innspill og politiske forhandlinger ble den opprinnelige modellen justert og endret, i solid norsk tradisjon.

Sårbare barns rettssikkerhet

Resultatet ble at alle rettsstedene ble bevart, i sine lokalsamfunn. Alle rettssalene er fortsatt i bruk. De som ønsker det, kan også i dag få behandlet sine saker ved sitt lokale rettssted. Men - dersom det er lange køer, kan saken overføres til et annet rettssted. Dersom partene selv vil det, vel og merke.

De mange tidligere sorenskriverne fortsetter å jobbe som dommere. De har fått individuelle avtaler, og beholder lønn og tittel. Nye ledere er ansatt, langt færre enn før reformen. Hver av de nye domstolslederne styrer en rettskrets, som nå består av flere rettssteder. Dette gir mulighet til å organisere domstolenes arbeid mer effektivt.

Statsminister Jonas Gahr Støre aksepterte under regjeringsforhandlingene på Hurdal å skrote domstolsreformen. Det er vanskelig å forstå at han kunne gå med på dette.

Og det gir dommerne et større fagmiljø, med flere kollegaer å spille på. For eksempel i vanskelige saker som omhandler barn. Barneombudet, Inga Bejer Engh, er blant dem som har uttrykt bekymring for en reversering, tilbake til gammel ordning. Hun mener at barn har fått styrket sin rettssikkerhet gjennom reformen. Sårbare barn var blant dem som tidligere ikke alltid ble møtt med den nødvendige kompetansen i domstolene.

Vanskelig å forstå

Advokatforeningen, Dommerforeningen, og en samlet Høyesterett er blant dem som har gått inn for domstolsreformen. Det er vanskelig å få øye på noen i det juridiske fagmiljøet som har gått mot reformen. Med mindre man regner dagens justisminister, Emilie Enger Mehl, inn i dette miljøet. Hun er jurist. Men hun er dessverre mer opptatt av symbolpolitikk enn av rettssikkerhet i denne sammenheng.

For denne saken handler ikke om distriktspolitikk. Ingen av landets innbyggere har mistet sitt lokale rettssted. Dette handler ikke om storbyer mot små lokalsamfunn. Selv den mest ihuga Sp-politiker burde se det åpenbare: At borgernes rettssikkerhet ikke kan være avhengig av hvor i landet de bor.

At en Ap-ledet regjering går med på å reversere en reform som nettopp sikrer likhet for loven, i hele Norge, er vanskelig å forstå. Og enda vanskeligere å akseptere.