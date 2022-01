MONARKIET: – Nettopp i vår tid trengs kulturelle uttrykk som representerer positive felleserkjennelser, og ikke knytter seg til individets digitale avtrykk og stimulibonanza, skriver Peder Nyeggen.

Debatt

Monarkiets plass i konsumerismens tidsalder

Den brede støtten til kongehuset blant unge er ikke paradoksal. Den er en helt naturlig rekyl mot samtidens anstrengte mas.

PEDER NYEGGEN, student og redaktør for studentavisen Lanx Satura

I en VG-kronikk tirsdag antyder Hannah Bull Thorvik et paradoks i at den ellers så progressive ungdomsgenerasjonen hegner om monarkiet. Hun nevner tilstedeværelse i sosiale medier og «økt kjendisstatus», prinsessens totale fravær av alt kontroversielt, samt at vi har stor empati for den tunge rollen kongefamilien bærer som mulige grunner til at de høster bred støtte. Jeg tror imidlertid hun overser noe helt sentralt.

Noe av det minst kontroversielle man kan påpeke er at vi lever i en tid preget av konsumerisme og massemarkedsføring. Vi har (minst) én milliard forskjellige sanger, podkaster, klær, sko, instagramkontoer, tiktokprofiler, youtubere, serier, og filmer å velge mellom. Masseproduksjon preger både kultursfæren så vel som tradisjonelle konsumentprodukter.

Dette er overveldende og forvirrende. Nettopp derfor er det blitt slik at hvis vi ikke vet hva vi skal velge, blir vi fortalt det. Svært eksplisitt gjennom og irriterende smart spesialtilpasset markedsføring som er bygget opp gjennom kontinuerlig interaksjon med PC og smartmobil, som vi liker å påminne oss selv om at vi bruker altfor mye tid på.

Informasjonskapseldyret sitter på skulderen vår dag og natt og jamrer hult om hva og hvem vi burde se, lytte til, idolisere – og hvordan og hvem vi selv burde være.

I de sosiale medienes tid er også personligheter og individer blitt et produkt, som markedsføres hyppig gjennom spesialtilpassede anbefalinger på sosiale medier bygget på dine personlige informasjonskapsler. Øyne og øre tutes fulle av realitydeltagere og påvirkere, menn så vel som kvinner, som trener mer enn deg, er på finere ferier, og har dyrere klær. Det er ikke rart mange unge sliter med eget selvbilde.

Blant uendelige valgmuligheter og en høytrykksspyler med markedsføring, tror jeg flere unge savner det autentiske og genuine. Slikt sett anser jeg ikke den brede støtten til kongehuset blant unge som paradoksal, men som en helt naturlig rekyl mot samtidens anstrengte mas.

Kongehuset reklamerer ikke, lager ikke skandale, og veiver ikke med armene i sosiale medier. De bare er der. I vår tid tror jeg dette har en utvilsom egenverdi.

Den overveldende støtten til monarkiet blant unge kan etter mitt syn leses som en bredere trend der unge søker etter noe genuint i en hverdag preget av fremmedgjørende konsumerisme. Enten dette gjelder at second hand, vintage- og loppemarkedssalget har eksplodert, at polaroidbilder anses som hippere enn digitale bilder, eller at strikking og hjemmelagde klær er blitt supertrendy.

Der også personligheter har blitt et masseprodusert produkt i seg selv, tror jeg det for mange føles godt å ha alternative forbilder som i tillegg til å være autentiske, oppegående og empatiske mennesker, fronter noe annet enn mersalget knyttet til dem selv og egen sjokkfaktor. De fronter et fellesskap; nasjonen; som er utvilsomt genuint, og gir en følelse av tilhørighet og psykisk velvære heller enn en følelse av egen utilstrekkelighet.

Nettopp i vår tid trengs det slike kulturelle uttrykk som representerer positive felleserkjennelser, og ikke knytter seg til individets digitale avtrykk og stimulibonanza.

Det er helt klart at den institusjonelle rammen rundt personene i kongefamilien, altså kongehuset, er like anakronistisk som hobbysjokolade opphøyd i Frimurerlosjen. Dette påvirker ikke de fleste sine bilder av kongefamilien; all den tid de materielt sett selv lever behagelige liv (for det meste), og heller ikke misunner konvensjonstrykket som følger med. Dette skriver også Thorvik. Derfor påvirker ikke dette deres brede demokratiske støtte, som er, og alltid vil være, deres eksistensgrunnlag.

Jeg tror kongefamilien, anakronismen over alle anakronismer, har funnet sin plass nettopp i dagens samfunn, fordi det symbolske kongefamilien representerer trengs mer enn noen gang blant det hyperindividualiserte konsumtrykket vi omgir oss med.

Jeg tror ikke nordmenn flest er såpass dømmende at de ville brydd seg om prinsessen var noen centimeter høyere eller lavere, gamet, jaktet, eller «leste tysk filosofi». Nordmenn flest er aksepterende og bryr seg i bunn og grunn om hvorvidt Ingrid Alexandra er et ordentlig menneske som bryr seg om menneskene rundt seg og familien sin. Det er feil å tillegge nordmenn smålige egenskaper for å underbygge et vaklende poeng.

Leah Isadora Behn og Marius Borg Høiby har ingen offisielle oppdrag for kongehuset, så jeg vil påpeke at det heldigvis finnes svært begrensede bånd (eller broer) mellom Kongehuset og bloggsfæren, med mindre man velger å oppsøke disse selv.