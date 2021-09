Leder

Talibans terror-strategi

KVINNEKRAV: Afghanske kvinner demonstrerte i helgen mot Talibans krav om at de ikke lenger får lov til å delta i yrkeslivet.

At Taliban taler med flere tunger og fortsetter å styre gjennom frykt og trusler, er dessverre ingen overraskelse. Den gledelige overraskelsen er at afghanerne ikke uten videre lar seg true til lydighet.

Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmals Dagsrevy-reportasje fra Kama øst i landet mandag kveld, var sitrende som en stram novelle. NRK-teamet overvar en høytidelig vitnemål-seanse på en landsens lærerskole der et 60-talls unge kvinner skulle få sin attest på at de var uteksaminerte pedagoger.

Men da en frimodig student i sin avsluttende takketale tillot seg å kritisere Talibans antikverte kvinnesyn, ble hun avbrutt på podiet av det nye regimets stedlige representanter.

Hennes påstand om at utdannelse er en like grunnleggende rettighet for kvinner som for menn, falt ikke i god jord.

Deretter tok den godt voksne forfatteren Ustad Asif Samin seg frem til talerstolen, og fortsatte kritikken der den unge kvinnen var blitt avbrutt.

Han er en landskjent størrelse i Afghanistan, og selv den utkommanderte Taliban-soldaten som forsøkte å stoppe ham, hadde såpass synlig respekt for den aldrende dikteren, at han trakk seg nesten beskjemmet unna da Samin ba ham sette seg – for nå var det han som snakket.

Vitnemålfesten endte i kaos. Og da Talibans etterretning kom for å ta med seg Ustad Asif Samin til forhør, ble de først forhindret av lokalbefolkningen.

Deretter la en kortesje med landsbyens eldre seg etter politibilen, og de ga seg ikke før forfatteren var satt fri og kunne bli med dem hjem igjen.

På tampen av det bevegende Dagsrevy-innslaget kunne Yama Wolasmal fortelle at han hadde konfrontert Taliban-ledelsen med det han hadde opplevd – og filmet – og mirakuløst nok fått en beklagelse fra regimets offisielle talsmann, der Taliban både ba Ustad Asif Samin om unnskyldning og lovte at alle kvinnelige studenter ved den berørte lærerskolen skulle få sine vitnemål.

Hvor ektefølt denne beklagelsen er, vil tiden vise. For selv om Taliban forsøker å gi inntrykk av at de vil opptre litt mer sivilisert og litt mindre brutalt enn da de forrige gang hadde makten, er den enøyde fanatismen fortsatt til stede.

Deres forbud mot å la kvinner arbeide og inneha høye stillinger i samfunnet er talende.

En fersk Amnesty-rapport som viser omfattende menneskerettighetsbrudd står i grell kontrast til inntrykket Taliban har forsøkt å skape av seg selv, der de hevder at de vil respektere menneskerettighetene.

Amnesty International, den Paris-baserte menneskerettighetsorganisasjonen FIDH og Verdensorganisasjonen mot tortur (OMCT) kan imidlertid dokumentere at Taliban står bak henrettelser av sivile og soldater som har lagt ned våpnene, blokkering av nødhjelp, restriksjoner av kvinners frihet samt brudd på ytringsfriheten og sivilsamfunnets rettigheter.

På fem uker har Taliban reversert 20 års gradvis utvikling.

Det er lite som tyder på at det stopper her. Talibans mål er det steinaldersamfunnet de tidligere forsøkte å skape med terror.

Etter at NATO og vestmaktene trakk seg ut, er det dessverre store muligheter for at de kan lykkes denne gangen.