NATTOG TIL EUROPA: – Samferdselsminister Knut Arild Hareide håper å kunne få på plass nattog mellom Oslo og København. Vi får håpe at den kommende samferdselsministeren samme visjon, skriver Erik S. Dietrichs.

Debatt

Få nattoget på skinner, Støre

Den nye samferdselsministeren må sørge for at også innbyggere på Østlandet skal kunne reise på togferie til utlandet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ERIK SVEBERG DIETRICHS, forfatter av «Togferie – På skinner gjennom Europa», overlege og førsteamanuensis

Rett før valget uttalte samferdselsminister Knut Arild Hareide at han håpet å kunne få på plass nattog mellom Oslo og København. Forhåpentligvis var dette mer enn et valgkampspill og en idé som videreformidles til Hareides arvtager i ministerstolen.

Dersom neste samferdselsminister har samme visjon, enten vedkommende kommer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet eller Sosialistisk Venstreparti, vil det endelig kunne bli enkelt å reise på togferie til utlandet fra det sentrale Østlandet.

Før coronautbruddet var den norske befolkningen i verdenstoppen over hvor stor andel av et lands innbyggere som til enhver tid befant seg i lufta. Oslo–Trondheim, Oslo–Bergen og Oslo–Stavanger var alle på listen over Europas 15 mest trafikkerte flyruter. Også flyrutene fra hovedstaden til Stockholm og København var blant kontinentets mest trafikkerte.

Alle de norske flyrutene som var på den europeiske topp 15-listen har alternativer langs jernbanelinjen. Skal du på helgetur fra Oslo til Trondheim, kan du legge deg på toget og stå opp ved utløpet av Nidelven, uten bruk av flytog, flybuss, sikkerhetskontroller og trange flyseter. Reisetiden bakes inn i en natt med søvn. Så hvorfor tar ikke flere av oss nattogene?

Innad i Norge er svaret enkelt: Togene er fulle. Riktignok er det som regel plass i nattogenes sittevogner, men en natt over fjellet i et hardt sete er ikke det beste utgangspunktet for god søvn. Liggevognene er derimot fullbooket til den grad at det er blitt opprettet egne Facebookgrupper, der reisende kan hjelpe hverandre med å få plass i reserverte kupéer. Heldigvis er det lys i tunnelen. Det er bestilt nye liggevogner til Bergensbanen og snart kommer det i tillegg vogner med liggestoler til norske nattog.

les også Snart på skinner til København?

Ut av landet er det mye verre, under pandemien har ikke utenlandstogene gått i det hele tatt, men snart er de forhåpentligvis på skinnene igjen. Vil du ta nattog hjelper det fint lite, for det finnes kun nattog til Sverige fra Narvik, helt nord i Nordland. Fra Narvik går det et direkte nattog til Stockholm, en behagelig reise hvor du kan beundre utsikten over Rombakken og sove ut gjennom de svenske skoger, før du utvilt stiger ut i sentrum av den svenske hovedstaden.

Narvik har 19 000 innbyggere. Fra landets største by, med 635 000 innbyggere, går det derimot ikke nattog til Stockholm, eller til noe annet sted i utlandet. Fra Oslo går det ikke engang direktetog til København på dagtid. Østlendinger som vil på togferie velger derfor ofte fly, buss eller båt på første strekning mot kontinentet. De som dro på interrail tidlig på 2000-tallet husker at man kunne ta nattog til Malmø og være i Nord-Tyskland i løpet av formiddagen, etter togbytte i København. Tidligere var det mulig å ta direktetog fra Oslo til Hamburg. Det er på høy tid at dette igjen blir mulig.

Knut Arild Hareide og VYs uttalelser om at de ønsker å opprette og drifte nattog mellom Oslo og København, vil kunne revolusjonere ferievanene våre. Når dette også sees i sammenheng med annonseringen til svenske SJ om at de skal kjøre nattog mellom Stockholm og Hamburg, snakker vi om en helt ny virkelighet for togreisende nordmenn. SJ er heller ikke fremmed for å koble på vogner fra Oslo.

Et tilslutningstog med sovevogner fra Oslo til Malmø, som kobles over på det svenske nattoget, ville kunne gi norske togferierende mulighet til å våkne i Hamburg og være i Berlin, Brussel eller Paris i løpet av dagen. En reise som i dag ville krevd minst en overnatting på hotell underveis og minst tre-fire togbytter.

les også Visst faen er toget en symbolsak!

Selv om jeg på det varmeste kan anbefale å ta toget fra Narvik, så er det uvirkelig at den lille byen, langt nord i landet, er eneste norske utgangspunkt for å reise på en miljøvennlig og avslappende togferie i egen kupé. Landets politikere har over alt for mange år, og gjennom skiftende regjeringer, sviktet på å bygge opp et adekvat togtilbud både innad i Norge og ikke minst ut mot Europa.

Signalene fra både Hariede og Vy er svært positive, og for viktige til at det kun skal være valgkamputspill eller posisjonering for framtidige anbudsrunder, som forsvinner ut av samfunnsdebatten etter at valget nå har pekt ut en ny ledelse av landet.

Den nye samferdselsministeren må sørge for at også innbyggere på Østlandet skal kunne reise på togferie til utlandet.