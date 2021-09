LÆR AV STÅLE: – Der Solbakken tør, nøler altså lederne i skimiljøet seg fra skanse til skanse, skriver kronikkforfatteren.

Debatt

Vinter-OL i Kina er en gyllen anledning

Lederne i Skiforbundet trekker bena langsomt etter seg inn i egen hule, mens Ståle Solbakken har vist et lederskap det er grunn til å rose.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

SVERRE MØRKHAGEN, forfatter

Når han går foran som pådriver i fotballandslagets markeringer mot arrangørlandet Qatars grådige bruk av penger, makt og menneskeliv, løfter han samtidig en ansvarsbyrde vekk fra de enkelte spillernes skuldre. Deres oppgave blir å gjennomføre det de har planlagt sammen med sine ledere. Denne markeringen trenger tid, utholdenhet og modning for å virke, og den trenger et godt forankret lederskap. I begynnelsen vekker den trolig også en del villrede og lønnlige håp om at den vil dø igjen av seg selv.

Derfor må kampanjen bare fortsette, så vil den slå røtter og vinne stadig sterkere gehør. Den store anledningen blir kampen mot Nederland, med 50 000─60 000 tilskuere på arenaen og stor internasjonal oppmerksomhet.

Der Solbakken tør, nøler altså lederne i skimiljøet seg fra skanse til skanse. Utøvere har luftet tanker om lignende aksjoner i forbindelse med vinter-OL i Kina, mens lederne gir inntrykk av at de innerst inne ønsker seg tilbake til den utdaterte devisen om å skille mellom idrett og politikk – selv om de innerst inne nok vet at den ikke lenger er gangbar.

Dette ønskede skillet gjaldt kanskje en gang, for eksempel i de tidlige etterkrigstiårene, da det var et gode i seg selv når sovjetiske skøyteløpere fikk være med og prege idretten internasjonalt. Så fikk vi heller tåle at Oleg Gontsjarenko, Jevgenij Grisjin og Eduard Matusevitsj reiste tilbake med medaljer vi hadde ønsket oss selv.

les også Solbakkens Tyrkia-plan: – Må dyrke galskapen

På samme måten må idretten i dag selv bære ansvaret for at devisen ikke lenger er gyldig. Her i landet har ikke minst skiidretten gjort seg til en sentral del av en gedigen pengemaskin, som til tider kan fremstå som grisk og kynisk. Den er igjen avhengig av at «råvaren» ─ konkurransene – blir levert når sporten frister med spenning og prestasjoner. Utøverne står for attraksjonene og gjør verdien målbar i kroner og øre, men bakom står arrangører og sponsorer, som alle ønsker mest mulig synlighet og minst mulig brysomhet.

Kina ønsker at det kommende vinter-OL skal trekke oppmerksomheten bort fra den økende maktbruken de blir kritisert for. For tiden er myndighetenes aggresjon mest rettet mot grupper i egen befolkning, og mest rystende er folkemordet mot uigurene nordvest i landet. Men kineserne øver også et urovekkende press overfor andre stater, i første omgang i Øst-Kinahavet, men gradvis i stadig større havområder. Et gjennomskuelig ønske med denne aggresjonen er å utvide egne grenser.

Aller mest truet nå, etter kneblingen av Hongkong, er det velfungerende Taiwan. Avtalen om Hongkong – inngått med Storbritannia som beskyttelse for det demokratiske styret der i enda 20 år – er skjøvet til side med massiv, brutal politivold. Et viktig underliggende motiv har nok vært å stanse en demokratisk «smitteeffekt» over egne grenser inne på fastlandet.

Dette nye Kinas historie begynte egentlig allerede ti år etter revolusjonen i 1949 med annekteringen av Tibet, men har tiltatt i styrke med den voldsomme oppgangen i økonomien de siste 15─20 årene. Et fremtidsbilde av Kina ut fra de vi har sett så langt, gir gode grunner til uro. Det stadig mektigere regimet håndterer ytringsfrihet som noe de mest mulig effektivt vil holde i sjakk, og det med fast grep.

les også Gerhard Heiberg: – Høl i hue å boikotte Beijing-OL

Men de samme kinesiske myndighetene er ikke mer enøyde enn at de også forstår hvilke skadevirkninger som kan oppstå av et økende dårlig rykte internasjonalt. For eksempel vil den dagen kanskje komme, når norske lakseeksportører erkjenner at vi, Norge, av ren egeninteresse ikke lenger kan tie overfor kinesernes maktbruk bare av redsel for å miste en vesentlig del av eksportinntektene våre. Om situasjonen blir truende nok, vil selv lakseeksportører anstrenge seg for å finne andre og mindre betente markeder.

Hva Kina på sin side vil med det kommende vinter-OL, er å skape en motvekt til inntrykkene formidlet gjennom først og fremst vestlige nyhetssendinger. En sammenligning med Sommer-OL i Berlin 1936 er ikke helt fjernt, selv om propagandaen vil være langt mer sofistikert i de kommende lekene. Med en vel regissert to uker lang tilrettelegging av vinterlig idrettsfest med sportslige tevlinger, spennende dueller, smil og tårer, medaljer og skuffelser, flagg og nasjonalhymner, er målet å få landet til å fremstå som sjarmerende og gjestfritt. Ønsket er å skape en motvekt mot det dystre bildet som ellers preger reportasjene særlig til den vestlige verden.

Folkerettslige regler for innblanding i fremmede lands indre anliggender er nødvendige og berettigede ut fra hensiktene de er til for å tjene. Men de har også sine svakheter. I ly av folkeretten kan kinesiske myndigheter avvise, til og med straffe, forsøk på å protestere mot deres maktbruk overfor egen befolkning. Det kan de desto lettere gjøre, ettersom reprimandene og arrestasjonene gjerne skjer utenfor videokameraenes rekkevidde. Og vi kommer med stor sannsynlighet også til å oppleve at et og annet kamera blir slått av på grunn av «forstyrrelser» i den idrettslige OL-idyllen kommende vinter.

les også Klæbo etterlyser forbundene og Olympiatoppen i Kina-debatten

Ikke desto mindre er Beijing-OL en gyllen anledning til å synliggjøre for både kinesiske myndigheter og kinesisk befolkning hvor politisk urovekkende deres adferd fortoner seg for verden omkring. Med mye internasjonal presse og oppmerksomhet til stede og utøvere som er spesielt invitert for å bidra til festen, vil de samme utøverne være beskyttet av den brede offentligheten som hele tiden hersker under lekene. Kineserne vil også være forsiktige med å forsterke eventuelle «skandaler». Derfor kan Beijing-OL være en ypperlig anledning til å synliggjøre et budskap.

Men i så fall må det ikke være opp til hver enkelt utøver å påta seg dette ansvaret. De må ha lederne sine i ryggen og vite at de ikke blir stående alene med ansvaret i slike tilfeller. Da trengs det ledere med nødvendig moralsk mot.

Se på Ståle Solbakken!